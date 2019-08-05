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Союз журналистов России
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Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 250 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
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Саратовская команда на красной дорожке со звёздами шоу-бизнеса
Актуально » Главные новости — 5-августа-2019 — прочитано 45 раз
Генеральный директор «Russian Film Group Distribution»- Алёна Мареева пригласила саратовских студентов Поволжского института управления им. П.А. Столыпина филиал РАНХиГС на стажировку в Москву. Команда состоит из шести человек: Самсонова Полина, Жиленкова Анастасия, Сидоркина Оксана, Петриченко Ксения, Яковлева Анастасия, Никита Заражевский. Юным специалистампредстояло поучаствовать в организации премьеры экшн- комедии фильма «Робот 2.0». Напомним, что команда из Саратова и раньше организовывала премьеры на территории нашей области. Теперь выпала возможность попробовать свои силы в столице. Алёна Мареева тоже начинала свою деятельность в Саратове, этот опыт помог ей объяснить разницу между проведением мероприятий на территории регионов и в крупных городах.
Студенты занимались организационными моментами: распространяли информацию о фильме в социальных сетях, составляли и рассылали пресс-релизы по средствам массовой информации, приглашали знаменитостей на закрытый светских показ и красную дорожку. Задачи были успешно выполнены, об этом можно судить по списку гостей, которые пришли на показ, среди них: Никита Джигурда, Полина Гренц, Sabi Miss, Зоя Мансурова, Прохор Шаляпин, Кирилл Терёшин, Лариса Баранова, Светлана Яковлева, Данила Якушев, Надежда Ангарская, Елена Николаева, Ирина Антоненко, Анфиса Вистингаузен.
Новости о показе тут же распространились по социальным сетям и известным изданиям Москвы. Студенты планируют и дальше продолжать свою работу на территории Саратова. Мы пообщались с одним из членов команды Жиленковой Анастасией и спросили о планах на будущее.
«Скоро мы станем филиалом РФГ, очень ждём этого момента. Команда «Русской Фильм Группы» нас во всём поддерживают, как оказалось среди них тоже немало саратовских: Елена Бояринова- менеджер по кинопрокату, Роман Картушин - главный редактор студии, Юля Власова - продюсер RFG Live, Екатерина Головашич- личный ассистент Алексея А. Петрухина и Алёна Мареева- генеральный директор «Русской Фильм Группы Дистрибуция». Мы хотим, чтобы и на территории нашего города проходили масштабные мероприятия, которые заинтересуют наших горожан. Мы и раньше организовывали премьеры, но теперь мы хотим выйти на новый уровень с полученными знаниями и опытом».
Фильм «Робот 2.0» показывают во всех кинотеатрах с 25 июля. Фильм о том, как высокоразвитый интеллект подчинил себе мобильные телефоны. Гениальному учёному и его роботу Читти предстоит столкнуться с чудовищем из гаджетов. Так кто же прав в этой ситуации? Злодей, который привлекает внимание к проблемам экологии? Или люди, которые веками убивали природу?