Медаль - ветерану журналистики Актуально » Главные новости — 5-августа-2019 — прочитано 46 раз Медаль - ветерану журналистики



На прошлой неделе в Саратове прошёл семинар-практикум для редакций районных СМИ, организованный министерством информации и печати Саратовской области с участием регионального отделения Союза журналистов России. Вёл его В. Л. Касютин, секретарь Союза журналистов РФ, редактор, автор книг. В самом начале Владимир Леонидович вручил три юбилейные медали в честь 100-летия этой авторитетной общественной организации страны для ветеранов журналистики. Среди них наш земляк Н. В. Пчелинцев. Сотрудниками редакции медаль была передана Николаю Васильевичу.



Свою трудовую деятельность он начал ещё в 1942 году в колхозе с. Буровка Вольского района, за что награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», занесён в областную Книгу Памяти «Они ковали победу в тылу». Затем пять лет проработал в типографии, заочно получил высшее образование. В 1968 году пришёл в районную редакцию. Более 10 лет возглавлял сельхозотдел. В течение этого времени наша газета неоднократно занимала призовые места в областных конкурсах сельскохозяйственной направленности, что говорит о большом личном вкладе в освещение положения дел в важнейшей для района отрасли экономики.



Коллеги Н. В. Пчелинцева отзываются о нём как об ответственном, грамотном специалисте, добром и отзывчивом человеке. Он был неоднократно отмечен Грамотами районного и областного значения, является ветераном труда. Его трудовой стаж в редакции газеты насчитывает более 21 года, он - один из старейших членов Союза журналистов России. В декабре Николай Васильевич отметит знаменательный юбилей – 90-летие со дня рождения. Хочется от всей души поздравить его с заслуженной наградой, пожелать крепкого здоровья и бодрости духа!





На снимке: Юбилейная медаль в честь 100-летия Союза журналистов России пополнила копилку знаков отличия Н. В. Пчелинцева

На прошлой неделе в Саратове прошёл семинар-практикум для редакций районных СМИ, организованный министерством информации и печати Саратовской области с участием регионального отделения Союза журналистов России. Вёл его В. Л. Касютин, секретарь Союза журналистов РФ, редактор, автор книг. В самом начале Владимир Леонидович вручил три юбилейные медали в честь 100-летия этой авторитетной общественной организации страны для ветеранов журналистики. Среди них наш земляк Н. В. Пчелинцев. Сотрудниками редакции медаль была передана Николаю Васильевичу.Свою трудовую деятельность он начал ещё в 1942 году в колхозе с. Буровка Вольского района, за что награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», занесён в областную Книгу Памяти «Они ковали победу в тылу». Затем пять лет проработал в типографии, заочно получил высшее образование. В 1968 году пришёл в районную редакцию. Более 10 лет возглавлял сельхозотдел. В течение этого времени наша газета неоднократно занимала призовые места в областных конкурсах сельскохозяйственной направленности, что говорит о большом личном вкладе в освещение положения дел в важнейшей для района отрасли экономики.Коллеги Н. В. Пчелинцева отзываются о нём как об ответственном, грамотном специалисте, добром и отзывчивом человеке. Он был неоднократно отмечен Грамотами районного и областного значения, является ветераном труда. Его трудовой стаж в редакции газеты насчитывает более 21 года, он - один из старейших членов Союза журналистов России. В декабре Николай Васильевич отметит знаменательный юбилей – 90-летие со дня рождения. Хочется от всей души поздравить его с заслуженной наградой, пожелать крепкого здоровья и бодрости духа!