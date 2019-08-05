Ветераны Заводского района встретились с Евгением Примаковым Актуально » Главные новости — 5-августа-2019 — прочитано 40 раз На приеме у депутата Госдумы

Ветераны Заводского района встретились с Евгением Примаковым



Активисты районного совета ветеранов — представители трудовых коллективов авиационного, зуборезного, зубострогального, нефтеперерабатывающего заводов, автономных источников тока, ветеранов педагогического труда обсудили болевые точки дня с молодым, перспективным депутатом Государственной думы РФ Евгением Александровичем Примаковым. В приемной, расположенной в бывшем доме культуры авиационного завода, а ныне городском доме культуры национального творчества, царила доверительная, деловая обстановка. Как выяснилось, ветераны с большой заинтересованностью следят за работой политика, избранного год назад по Балашовскому одномантадному округу, в который входит в числе прочих Заводской район г.Саратова. С одобрением восприняли его инициативу выделения из благотворительного фонда специального транша на лекарства для пенсионеров Заводского района — в течение года на их приобретение потрачено уже 2 млн рублей. И эта работа будет продолжена, как заверил Евгений Александрович.

Депутат побывал в каждом районе округа, везде ведет прием граждан, активно занимается правозащитной деятельностью. В Самойловке его обеспокоила проблема сооружений детских площадок. Он принял решение выделять ежемесячно из своей зарплаты по 40 тысяч рублей на их обустройство. В августе будет открыта первая, итак дальше — по одной в месяц. Размеры площадок — в соответствии с затратами, небольшие, но теперь площадки будут, и это также пришлось по душе ветеранам. Незамедлительно депутат откликнулся на жалобу районной ветеранской организации на отсутствие принтера, необходимого в повседневной работе. После встречи, в тот же день цветной принтер с запасными катриджами доставили в районный совет ветеранов. Политик обещал прийти и на вечер 70 юбиляров старшего поколения Заводского района 22 августа, выразив желание лично познакомиться с заслуженными работниками ведущих саратовских предприятий, сделавшими свой вклад в восстановление послевоенного народного хозяйства Саратова, его развитие в советские годы.

Евгений Александрович изложил свою точку зрения на систему налогообложения, которая, по его мнению, должна быть двухступенчатой, прогрессивной, в зависимости от размеров дохода; на пенсионную реформу, которая полностью не проведена, как задумывалась, до назначения дополнительных выплат пока дело не дошло. Свою позицию он отстаивает в Госдуме. Свои мысли политик высказал по волнующим ветеранов проблемам — ЕГ («идея была здравой, но реализуется своеобразно, за три года ситуация улучшилась, будем надеяться, что недостатки преодолеем совместно»), по бродячим собакам в городах («исследуем причины, а это наличие помоек, отсутствие средств на стерилизацию бездомных животных, принимаем программы работы»). Записал в блокнот единодушное пожелание ветеранов Заводского района по льготам старшему поколению на капремонт.

А дальше ветераны обращались к своему депутату с конкретными жалобами: на старые вагоны трамвая маршрута №8, недостаток общественного транспорта по 3-му Жилучастку, на необходимость почистить пруд в сквере по ул.М.Расковой («дойдем до него, моя мечта!»), на проблему с ремонтом школы №78, здание которой имеет статус памятника архитектуры. С просьбой обустроить аптеку в поселке Увек, где, помимо нее, закрылась больница, отделение банка («есть пара идей по Увеку»), навести порядок на территории Увекского и Рокотовского кладбищ («сделаем запрос в администрацию кладбища, в администрацию города»).

Председатель районного совета ветеранов Евгения Григорьевна Балак, журналист с большим стажем, от имени членов своей организации высказала пожелание Е.А.Примакову, который является секретарем Союза журналистов РФ, будировать в парламенте проблему улучшения качества телевизионных передач, их нравственного содержания, высказала пожелание выделить для рекламы отдельный канал.

Тамара Катилевская

Фото Юрия Неугодова





















Активисты районного совета ветеранов — представители трудовых коллективов авиационного, зуборезного, зубострогального, нефтеперерабатывающего заводов, автономных источников тока, ветеранов педагогического труда обсудили болевые точки дня с молодым, перспективным депутатом Государственной думы РФ Евгением Александровичем Примаковым. В приемной, расположенной в бывшем доме культуры авиационного завода, а ныне городском доме культуры национального творчества, царила доверительная, деловая обстановка. Как выяснилось, ветераны с большой заинтересованностью следят за работой политика, избранного год назад по Балашовскому одномантадному округу, в который входит в числе прочих Заводской район г.Саратова. С одобрением восприняли его инициативу выделения из благотворительного фонда специального транша на лекарства для пенсионеров Заводского района — в течение года на их приобретение потрачено уже 2 млн рублей. И эта работа будет продолжена, как заверил Евгений Александрович.Депутат побывал в каждом районе округа, везде ведет прием граждан, активно занимается правозащитной деятельностью. В Самойловке его обеспокоила проблема сооружений детских площадок. Он принял решение выделять ежемесячно из своей зарплаты по 40 тысяч рублей на их обустройство. В августе будет открыта первая, итак дальше — по одной в месяц. Размеры площадок — в соответствии с затратами, небольшие, но теперь площадки будут, и это также пришлось по душе ветеранам. Незамедлительно депутат откликнулся на жалобу районной ветеранской организации на отсутствие принтера, необходимого в повседневной работе. После встречи, в тот же день цветной принтер с запасными катриджами доставили в районный совет ветеранов. Политик обещал прийти и на вечер 70 юбиляров старшего поколения Заводского района 22 августа, выразив желание лично познакомиться с заслуженными работниками ведущих саратовских предприятий, сделавшими свой вклад в восстановление послевоенного народного хозяйства Саратова, его развитие в советские годы.Евгений Александрович изложил свою точку зрения на систему налогообложения, которая, по его мнению, должна быть двухступенчатой, прогрессивной, в зависимости от размеров дохода; на пенсионную реформу, которая полностью не проведена, как задумывалась, до назначения дополнительных выплат пока дело не дошло. Свою позицию он отстаивает в Госдуме. Свои мысли политик высказал по волнующим ветеранов проблемам — ЕГ («идея была здравой, но реализуется своеобразно, за три года ситуация улучшилась, будем надеяться, что недостатки преодолеем совместно»), по бродячим собакам в городах («исследуем причины, а это наличие помоек, отсутствие средств на стерилизацию бездомных животных, принимаем программы работы»). Записал в блокнот единодушное пожелание ветеранов Заводского района по льготам старшему поколению на капремонт.А дальше ветераны обращались к своему депутату с конкретными жалобами: на старые вагоны трамвая маршрута №8, недостаток общественного транспорта по 3-му Жилучастку, на необходимость почистить пруд в сквере по ул.М.Расковой («дойдем до него, моя мечта!»), на проблему с ремонтом школы №78, здание которой имеет статус памятника архитектуры. С просьбой обустроить аптеку в поселке Увек, где, помимо нее, закрылась больница, отделение банка («есть пара идей по Увеку»), навести порядок на территории Увекского и Рокотовского кладбищ («сделаем запрос в администрацию кладбища, в администрацию города»).Председатель районного совета ветеранов Евгения Григорьевна Балак, журналист с большим стажем, от имени членов своей организации высказала пожелание Е.А.Примакову, который является секретарем Союза журналистов РФ, будировать в парламенте проблему улучшения качества телевизионных передач, их нравственного содержания, высказала пожелание выделить для рекламы отдельный канал.