Прием конкурсных проектов завершен Актуально » Главные новости — 31-июля-2019 — прочитано 42 раз



Участники конкурса Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» на предоставление грантов на размещение социально значимой информации в средствах массовой информации Саратовской области

в 2019 году





1. Газета «Аргументы и факты Саратов»

2. Газета «Жил-был Вольск»

3. Газета «Коммерсантъ»

4. Газета «Комсомольская правда»

5. Газета «МК» в Саратове»

6. Газета «Провинциальный телеграфъ»

7. Газета «Российская газета»

8. Газета «Суть»

9. Газета Общественной палаты Саратовской области «Глас Народа»

10. ИА «Взгляд-Инфо», vzsar.ru

11. ИА «СаратовБизнесКонсалтинг»

12. ИА «САРИНФОРМ»

13. ИА Saratovnews

14. Интернет-газета «Глас народа»

15. Интернет-газета «Четвертая власть»

16. Интернет-портал «Российской газеты»

17. Радиоканал «Наше радио» («Саратов – Новая волна»)

18. Радиоканал «Радио «Комсомольская правда»

19. Радиоканал «Радио Ваня»

20. Радиоканал «Серебряный дождь – Саратов»

21. Радиоканал «Эхо Москвы в Саратове»

22. Радиоканал «Юмор ФМ»

23. Сетевое издание «Агентство деловых новостей «Бизнес-Вектор»

24. Сетевое издание «Вольск.ру»

25. Сетевое издание «Интерфакс-Россия»

26. Сетевое издание «Комсомольская правда»

27. Сетевое издание «МК» в Саратове»

28. Сетевое издание «Новости Саратова»

29. Сетевое издание «Общественное мнение»

30. Сетевое издание «Саратовские областные новости»

31. Сетевое издание «Суть инфо»

32. Сетевое издание saratov24.tv

33. Телеканал «Саратов 24»

34. Телепрограмма «Телеигра «Маркиза».

35. ЭПИ «Заря молодежи»

36. ЭПИ «Профессиональная ориентация» 29 июля 2019 года прием заявок на конкурс социальных проектов завершен. Всего поступило 147 проектов от 36 СМИ. Все заявки приняты к рассмотрению членами Экспертного совета. Итоги конкурса будут подведены не позднее 19 августа 2019 года. Публикуем перечень СМИ - участников конкурса.1. Газета «Аргументы и факты Саратов»2. Газета «Жил-был Вольск»3. Газета «Коммерсантъ»4. Газета «Комсомольская правда»5. Газета «МК» в Саратове»6. Газета «Провинциальный телеграфъ»7. Газета «Российская газета»8. Газета «Суть»9. Газета Общественной палаты Саратовской области «Глас Народа»10. ИА «Взгляд-Инфо», vzsar.ru11. ИА «СаратовБизнесКонсалтинг»12. ИА «САРИНФОРМ»13. ИА Saratovnews14. Интернет-газета «Глас народа»15. Интернет-газета «Четвертая власть»16. Интернет-портал «Российской газеты»17. Радиоканал «Наше радио» («Саратов – Новая волна»)18. Радиоканал «Радио «Комсомольская правда»19. Радиоканал «Радио Ваня»20. Радиоканал «Серебряный дождь – Саратов»21. Радиоканал «Эхо Москвы в Саратове»22. Радиоканал «Юмор ФМ»23. Сетевое издание «Агентство деловых новостей «Бизнес-Вектор»24. Сетевое издание «Вольск.ру»25. Сетевое издание «Интерфакс-Россия»26. Сетевое издание «Комсомольская правда»27. Сетевое издание «МК» в Саратове»28. Сетевое издание «Новости Саратова»29. Сетевое издание «Общественное мнение»30. Сетевое издание «Саратовские областные новости»31. Сетевое издание «Суть инфо»32. Сетевое издание saratov24.tv33. Телеканал «Саратов 24»34. Телепрограмма «Телеигра «Маркиза».35. ЭПИ «Заря молодежи»36. ЭПИ «Профессиональная ориентация»