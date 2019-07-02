Владимир Касютин: «Вдохнуть в редакторов энергию, чтобы они двигались дальше!» Актуально » Главные новости — 24-июля-2019 — прочитано 15 раз

В нем приняли участие более 30 руководителей и журналистов районных газет. Организатор семинара – министерство информации и печати области, с участием Саратовского отделения Союза журналистов России.

Провел семинар-практикум эксперт-преподаватель Владимир Леонидович Касютин, секретарь Союза журналистов России, главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок», председатель экспертного Совета ежегодного конкурса «10 лучших газет России», лауреат премии «Золотое перо России». Большой практический опыт, реальное знание дел на местах позволили ему также быть автором и редактором книг о российской журналистике «Живая газета», «ПРОдвижение», «300 советов молодым журналистам» и др.

Владимир Касютин предложил коллегам составить список актуальных вопросов для рассмотрения и познакомил с лучшими практиками – по увеличению доходов, монетизации Интернет-ресурсов СМИ, выстраиванию работы с аудиторией в социальных сетях, по альтернативной подписке и др.

Горячий интерес вызвал анализ материалов и дизайна муниципальных СМИ Саратовской области. Без категорических формулировок («делай так!»), без назиданий Владимир Касютин дал практические советы, показал хорошие примеры, тут же – на мониторе, как это делают лучшие газеты России. Наглядно, убедительно, практично. Многие включились в обсуждение, а самые активные получили в подарок от Касютина его книги.

Потому разговор на семинаре шел от интереса аудитории с обращением к опыту лучших российских газет. Были и вопросы-ответы, и дискуссия, и обмен мнениями – полная включенность участников семинара.

Лучшие газеты, как правило, выгодно отличаются наличием фотографий земляков, поданных ярко, с их именами, хорошо сверстанными полосами, лаконичным дизайном, не перегруженным деталями, ясными заголовками.

Слово «шаблон» на семинаре звучало в контексте ином, нежели «штамп». Это умение «подать» материал в полосе, с единым стилем оформления главных и подверсточных материалов, это разработка и применение определенных модулей. Цель – дисциплинировать себя и помочь читателю ориентироваться в номере, находить «свои» полосы и рубрики.

Оживленная дискуссия касалась не только формы подачи материалов на полосе. В той или иной форме на местном уровне цензура присутствует, хотя бы как рекомендации: какие материалы куда ставить, какие фото использовать. Особенно цедры на советы помощники глав, как следует из российской практики. Выход нашли, и очень удачный: провели общий семинар для руководителей органов власти, их пресс-службы редакторов изданий. Об этом рассказал Владимир Касютин. Возможно, такой семинар пройдет и в Саратовской области.

Семинар прошел с большой практической пользой для районных СМИ. Важно ощущение принадлежности к большому журналистскому сообществу страны, внимание и высокая оценка со стороны Союза журналистов России.

В начале семинара Владимир Касютин вручил три юбилейные медали в честь 100-летия СЖР для ветеранов журналистики Александра Ивановича Симонова, Николая Васильевича Пчелинцева, Анатолия Ивановича Лушникова. Билеты члена Союза журналистов России получили Екатерина Заграничная, Мария Карманова, Наталия Шевченко, Мария Смирнова.

Награда в виде Диплома СЖР вручена руководителю детской студии журналистики «Облака» Юлии Рачителевой. Коллективы газет «Сельская новь» Аркадакского района, «Краснокутские вести», «Народная трибуна» Калининского района, телекомпания «Саратов 24» награждены Дипломами СЖР. Дипломанты получили в подарок энциклопедию Саратовской журналистики.

Владимир Касютин не впервые встречается с саратовскими журналистами, но, по его словам, это было его первое близкое знакомство с коллегами: «Получился хороший диалог: мы спорили работали в режиме «коллеги». И что бы ни говорили, что газеты умирают, районную или городскую прессу заменить нечем. Серьезный контент нормально воспринимается только из газеты, из печатного материала. Районные журналисты делают важное государственное дело, работая для сельской аудитории, с муниципалитетами. Сельская Россия, провинциальная Россия – это большая часть нашей страны. Сегодня мы с коллегами из районных редакций плодотворно анализировали их успехи, просчеты, как сделать, чтобы как можно больше людей прочитывали газеты, чтобы на них обращали внимание. Мне кажется, что все получилось очень интересно, живо, энергично…».

Получилось! Спасибо, Владимир Леонидович, говорят участники семинара:

Мария Пучкова, гл. редактор газеты «Степной край» Ершовского района:

«Спасибо за разбор наших газет и рекомендации… Все было живо, поучительно, интересно… В коллективе обсуждаем с сотрудниками сегодня мои записи и презентацию. Рада была со всеми повстречаться!»

Людмила Тимофеева, газета «Новая степь» Алгайского района

«Порой жизнь дает повод для скептицизма. Семинар вдохнул надежды, заслуживает самых высоких оценок! Общение с профессионалами такого уровня рождает желание подтянуться, соответствовать, пересмотреть… На редкость корректное отношение В.Л. Касютина к плодам нашего труда.

Спасибо организаторам! Мечтаю вслух: хотя бы раз в полгода такие семинары!»

Тамара Тишкова, секретарь первичной организации ветеранов журналистики:

«Заглянула ненадолго, чтобы сделать фотографии для областной газеты и для сайта. Но осталась на весь день, насколько было интересно! Исписала весь блокнот, хоть и не новичок в нашем деле, а все пригодилось, ведь жизнь идет вперед!»

Лидия Златогорская

Фото Тамары Тишковой

























В Саратове прошел семинар для муниципальных СМИ по теме: «Местная пресса: настоящее и будущее».В нем приняли участие более 30 руководителей и журналистов районных газет. Организатор семинара – министерство информации и печати области, с участием Саратовского отделения Союза журналистов России.Провел семинар-практикум эксперт-преподаватель Владимир Леонидович Касютин, секретарь Союза журналистов России, главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок», председатель экспертного Совета ежегодного конкурса «10 лучших газет России», лауреат премии «Золотое перо России». Большой практический опыт, реальное знание дел на местах позволили ему также быть автором и редактором книг о российской журналистике «Живая газета», «ПРОдвижение», «300 советов молодым журналистам» и др.Владимир Касютин предложил коллегам составить список актуальных вопросов для рассмотрения и познакомил с лучшими практиками – по увеличению доходов, монетизации Интернет-ресурсов СМИ, выстраиванию работы с аудиторией в социальных сетях, по альтернативной подписке и др.Горячий интерес вызвал анализ материалов и дизайна муниципальных СМИ Саратовской области. Без категорических формулировок («делай так!»), без назиданий Владимир Касютин дал практические советы, показал хорошие примеры, тут же – на мониторе, как это делают лучшие газеты России. Наглядно, убедительно, практично. Многие включились в обсуждение, а самые активные получили в подарок от Касютина его книги.Потому разговор на семинаре шел от интереса аудитории с обращением к опыту лучших российских газет. Были и вопросы-ответы, и дискуссия, и обмен мнениями – полная включенность участников семинара.Лучшие газеты, как правило, выгодно отличаются наличием фотографий земляков, поданных ярко, с их именами, хорошо сверстанными полосами, лаконичным дизайном, не перегруженным деталями, ясными заголовками.Слово «шаблон» на семинаре звучало в контексте ином, нежели «штамп». Это умение «подать» материал в полосе, с единым стилем оформления главных и подверсточных материалов, это разработка и применение определенных модулей. Цель – дисциплинировать себя и помочь читателю ориентироваться в номере, находить «свои» полосы и рубрики.Оживленная дискуссия касалась не только формы подачи материалов на полосе. В той или иной форме на местном уровне цензура присутствует, хотя бы как рекомендации: какие материалы куда ставить, какие фото использовать. Особенно цедры на советы помощники глав, как следует из российской практики. Выход нашли, и очень удачный: провели общий семинар для руководителей органов власти, их пресс-службы редакторов изданий. Об этом рассказал Владимир Касютин. Возможно, такой семинар пройдет и в Саратовской области.Семинар прошел с большой практической пользой для районных СМИ. Важно ощущение принадлежности к большому журналистскому сообществу страны, внимание и высокая оценка со стороны Союза журналистов России.В начале семинара Владимир Касютин вручил три юбилейные медали в честь 100-летия СЖР для ветеранов журналистики Александра Ивановича Симонова, Николая Васильевича Пчелинцева, Анатолия Ивановича Лушникова. Билеты члена Союза журналистов России получили Екатерина Заграничная, Мария Карманова, Наталия Шевченко, Мария Смирнова.Награда в виде Диплома СЖР вручена руководителю детской студии журналистики «Облака» Юлии Рачителевой. Коллективы газет «Сельская новь» Аркадакского района, «Краснокутские вести», «Народная трибуна» Калининского района, телекомпания «Саратов 24» награждены Дипломами СЖР. Дипломанты получили в подарок энциклопедию Саратовской журналистики.Владимир Касютин не впервые встречается с саратовскими журналистами, но, по его словам, это было его первое близкое знакомство с коллегами: «Получился хороший диалог: мы спорили работали в режиме «коллеги». И что бы ни говорили, что газеты умирают, районную или городскую прессу заменить нечем. Серьезный контент нормально воспринимается только из газеты, из печатного материала. Районные журналисты делают важное государственное дело, работая для сельской аудитории, с муниципалитетами. Сельская Россия, провинциальная Россия – это большая часть нашей страны. Сегодня мы с коллегами из районных редакций плодотворно анализировали их успехи, просчеты, как сделать, чтобы как можно больше людей прочитывали газеты, чтобы на них обращали внимание. Мне кажется, что все получилось очень интересно, живо, энергично…».Получилось! Спасибо, Владимир Леонидович, говорят участники семинара:Мария Пучкова, гл. редактор газеты «Степной край» Ершовского района:«Спасибо за разбор наших газет и рекомендации… Все было живо, поучительно, интересно… В коллективе обсуждаем с сотрудниками сегодня мои записи и презентацию. Рада была со всеми повстречаться!»Людмила Тимофеева, газета «Новая степь» Алгайского района«Порой жизнь дает повод для скептицизма. Семинар вдохнул надежды, заслуживает самых высоких оценок! Общение с профессионалами такого уровня рождает желание подтянуться, соответствовать, пересмотреть… На редкость корректное отношение В.Л. Касютина к плодам нашего труда.Спасибо организаторам! Мечтаю вслух: хотя бы раз в полгода такие семинары!»Тамара Тишкова, секретарь первичной организации ветеранов журналистики:«Заглянула ненадолго, чтобы сделать фотографии для областной газеты и для сайта. Но осталась на весь день, насколько было интересно! Исписала весь блокнот, хоть и не новичок в нашем деле, а все пригодилось, ведь жизнь идет вперед!»