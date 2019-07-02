|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 103 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
|
Саратовцев приглашают принять участие в праздновании Дня рождения Н.Г. Чернышевского
Актуально » Главные новости — 16-июля-2019 — прочитано 27 раз
День рождения Н.Г. Чернышевского
(1828-1889)
Программа мероприятий 24 июля 2019 года
10.00-11.30 Торжественное возложение цветов к мемориалу Н.Г. Чернышевского на Воскресенском кладбище и памятнику на площади Чернышевского
-Выступление представителей региональной и муниципальной власти, общественности и вузов города.
Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского
«В гостях у Чернышевских»
11.00 – «В поисках Николи» - театрализованная экскурсия
12.00 – «Поздравляем Чернышевского» - запуск воздушного змея
(на Набережной Космонавтов от площади им. А.Н. Пыпина до ул. Волжской)
14.00 – «Сладкая сказка» - мастер-класс на выставке пряничных домиков
14.00 – «Что там за дверью» - клип-экскурсия на экспозиции «Отечества достойный сын»
15.00 – «Чернышевский в Саратове. 1828 1889» - экскурсия по мемориальному дому
15.00 – «Вечерний разговор» - театрализованная экскурсия во флигеле Ольги Сократовны
15.00 – «Любите ли вы театр?...» - театрализованная экскурсия по выставке
«Чернышевскому посвящается»
16.00 открытие выставки «Не говори: “Забыл он осторожность..”»
Городское мероприятие
у павильона летней библиотеки в городском парке «Липки»
14.00; 15.00 - «Прогулки с Чернышевским» - пешеходные экскурсии по городу
17.00-19.00 – «Читаем Чернышевского, посвящаем Чернышевскому» литературный STAND UP
Работают выставки
в музее (10.00-17.00)
- «Любите ли вы театр...» (Театральная жизнь Саратова XIX века)» (выставочный зал)
- «Наши славные земляки» - выставка детского рисунка (галерея им. В.О. Фомичева)
- «Усадебные пленэры» - работы студентов Саратовского художественного училища (на усадьбе).
вне музея:
- «Михаил Николаевич Чернышевский: просветитель, хранитель, создатель музея» в холле Центральной библиотечной системы г. Саратова (ул. Зарубина, 158/162)
- «Современники в “Современнике” (Н.Чернышевский, Н.Некрасов, Н.Добролюбов)» в зале Саратовской областной научной библиотеки (ул. Горького, 40)
- «Памятные места Н.Г. Чернышевского в Саратове. Акварели Л. Радищева» павильон летней библиотеки в парке «Липки» (экскурсии с 14.00 до 18.00)
Вход на усадьбу, выставки и экспозиции свободный