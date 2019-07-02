Саратовцев приглашают принять участие в праздновании Дня рождения Н.Г. Чернышевского Актуально » Главные новости — 16-июля-2019 — прочитано 27 раз День рождения Н.Г. Чернышевского

(1828-1889)



Программа мероприятий 24 июля 2019 года



10.00-11.30 Торжественное возложение цветов к мемориалу Н.Г. Чернышевского на Воскресенском кладбище и памятнику на площади Чернышевского

-Выступление представителей региональной и муниципальной власти, общественности и вузов города.

Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского

«В гостях у Чернышевских»

11.00 – «В поисках Николи» - театрализованная экскурсия

12.00 – «Поздравляем Чернышевского» - запуск воздушного змея

(на Набережной Космонавтов от площади им. А.Н. Пыпина до ул. Волжской)

14.00 – «Сладкая сказка» - мастер-класс на выставке пряничных домиков

14.00 – «Что там за дверью» - клип-экскурсия на экспозиции «Отечества достойный сын»

15.00 – «Чернышевский в Саратове. 1828 1889» - экскурсия по мемориальному дому

15.00 – «Вечерний разговор» - театрализованная экскурсия во флигеле Ольги Сократовны

15.00 – «Любите ли вы театр?...» - театрализованная экскурсия по выставке



«Чернышевскому посвящается»

16.00 открытие выставки «Не говори: “Забыл он осторожность..”»



Городское мероприятие

у павильона летней библиотеки в городском парке «Липки»

14.00; 15.00 - «Прогулки с Чернышевским» - пешеходные экскурсии по городу

17.00-19.00 – «Читаем Чернышевского, посвящаем Чернышевскому» литературный STAND UP



Работают выставки

в музее (10.00-17.00)

- «Любите ли вы театр...» (Театральная жизнь Саратова XIX века)» (выставочный зал)

- «Наши славные земляки» - выставка детского рисунка (галерея им. В.О. Фомичева)

- «Усадебные пленэры» - работы студентов Саратовского художественного училища (на усадьбе).

вне музея:

- «Михаил Николаевич Чернышевский: просветитель, хранитель, создатель музея» в холле Центральной библиотечной системы г. Саратова (ул. Зарубина, 158/162)

- «Современники в “Современнике” (Н.Чернышевский, Н.Некрасов, Н.Добролюбов)» в зале Саратовской областной научной библиотеки (ул. Горького, 40)

- «Памятные места Н.Г. Чернышевского в Саратове. Акварели Л. Радищева» павильон летней библиотеки в парке «Липки» (экскурсии с 14.00 до 18.00)



Вход на усадьбу, выставки и экспозиции свободный

