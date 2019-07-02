Саратовские журналисты вместе с социальными работниками пяти районов Заволжья прошли по туристическому маршруту Краснокутского района. Актуально » Главные новости — 15-июля-2019 — прочитано 34 раз

Дьяковский лес – жемчужина Заволжья, столетний Дуб желаний со своей легендой, старинный храм Святого Николая Мерликийского, реликтовые сосны, величественные и сказочные, родники с прозрачной и леденящей руки водой, своеобразная, бегущая то меж леса, то выпрыгивающая в степь река Еруслан – все это заповедные места Краснокутского района. Они же составляют единый туристический маршрут, которому дали поэтическое название «Родников серебряные воды, разговоры сосен вековых».

Туристический маршрут был разработан три года назад педагогами и учащимися школы №3 города Красный Кут. Разработан специально для социально –незащищенных слоев населения, в том числе и для людей преклонного возраста. За прошедшие годы этим маршрутом проехали сотни краснокутцев и гостей района и все одинаково считают: насыщает особенной энергией, мощной и сильной. Приглашением воспользовались «серебряные волонтеры» из пяти районов губернии. К ним присоединились и саратовские журналисты-ветераны вместе с председателем регионального отделения Союза журналистов России Лидией Златогорской.

Туристический маршрут по Краснокутскому району включает в себя посещение народного краеведческого музея им. Г.С. Титова и место приземления космонавта Германа Титова. Показать как можно больше интересного, рассказать подробнее из истории района - стал главным принципом для организаторов экскурсии, Краснокутского центра соцобслуживания населения и газеты «Краснокутские вести».

С фестиваля вареников началась встреча гостей. Сегодня губернию захлестнула волна разного рода фестивалей. Клубника, уха, тюльпан, дикий пион, подсолнух, роза, яблоки – что только ни становится центром фестивального действа. Краснокутцы гостей решили удивить варениками. И удивили. Разной формы, разного цвета, с разными начинками, от традиционных до экзотических – и все это вареники по-краснокутски. В прикуску с хорошей русской песней в исполнении народного коллектива «Былина».

Гостей приветствовала директор центра соцподдержки Надежда Кожухова: «Жить долго, оставаться востребованным, активным и бодрым - в этом суть идеологии активного долголетия. Общение, совместные мероприятия, всевозможные кружки, клубы по интересам, и, конечно, туристические поездки – это одна из форм работы центра с людьми старшего поколения»,- отметила руководитель.

Председатель регионального отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская от имени своих коллег Галины Мурениной, Евгения Саблина, Юрия Неугодова, Николая Яковлева, Любови Шаршавовой поблагодарила за приглашение и радушие. В подарок центру преподнесла уникальное в своем роде издание – энциклопедию саратовской журналистики "Летописцы истории страны". Имена приехавших журналистов и на слуху, и в книге!

Меняются пейзажи - меняются впечатления. После зноя полей и степных ветров на месте приземления Титова туристы попадают в тень и прохладу удивительного места в степном Заволжье - Дьяковский лес. Возле Дуба желаний нас встречает глава поселения Виктор Божко вместе с местным экскурсоводом Верой Багаутдиновой.

По улицам села Дьяковка, раскинувшимся по обоим берегам реки Еруслан, маршрут ведет к старинному храму Святителя Николая Чудотворца, выстроенного в 1824 году по инициативе и на средства состоятельного местного селянина Ивана Дьякова. В наше время храм восстановлен и действует.

После массы ярких эмоций вперемежку с приятной усталостью ледяная со сладковатым вкусом родниковая вода освежает и снимает усталость. Родников в округе несколько, и в каждом из них вода имеет свой неповторимый вкус.

Туристический маршрут завершился на берегу Еруслана, в тени деревьев. Гостей угощают ухой. Просто и сытно. А к ней добавляются ароматы свежезаваренного на местных травах лечебного чая.

За ухой и чашкой чая туристы делятся своими впечатлениями. Какие они? Интересуюсь у коллеги Лидии Златогорской. Удивили ли наши пейзажи, достопримечательности, люди?

- Мы получили много ярких впечатлений! Экскурсия насыщенная – новыми фактами, встречами с прекрасными людьми. У меня лично встреча с Дьяковским лесом вызвала радость, воспоминания, чувство благодарности за то, что сохранен и радует людей реликтовый, особо охраняемый памятник природы. И люди – краснокутцы – такие же уникумы! Надежда Кожухова, Виктор Божко, глава Дьяковского поселения, ваша газета – одна из лучших в области! Радует сохранение традиций ценой огромных усилий, таланта, энтузиазма активных людей! Мы заключаем: туристическому маршруту быть! Саратовцы, молодые и не очень! Поезжайте в Красный Кут! Там красиво и душевно!



Елена Фатеева, редактор газеты «Краснокутские вести», член СЖР, опубликовано в Саратовской областной газете «Регион 64»



Фото автора и Юрия Неугодова















Мероприятие реализовано в рамках федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» при поддержке министерства информации и печати.Дьяковский лес – жемчужина Заволжья, столетний Дуб желаний со своей легендой, старинный храм Святого Николая Мерликийского, реликтовые сосны, величественные и сказочные, родники с прозрачной и леденящей руки водой, своеобразная, бегущая то меж леса, то выпрыгивающая в степь река Еруслан – все это заповедные места Краснокутского района. Они же составляют единый туристический маршрут, которому дали поэтическое название «Родников серебряные воды, разговоры сосен вековых».Туристический маршрут был разработан три года назад педагогами и учащимися школы №3 города Красный Кут. Разработан специально для социально –незащищенных слоев населения, в том числе и для людей преклонного возраста. За прошедшие годы этим маршрутом проехали сотни краснокутцев и гостей района и все одинаково считают: насыщает особенной энергией, мощной и сильной. Приглашением воспользовались «серебряные волонтеры» из пяти районов губернии. К ним присоединились и саратовские журналисты-ветераны вместе с председателем регионального отделения Союза журналистов России Лидией Златогорской.Туристический маршрут по Краснокутскому району включает в себя посещение народного краеведческого музея им. Г.С. Титова и место приземления космонавта Германа Титова. Показать как можно больше интересного, рассказать подробнее из истории района - стал главным принципом для организаторов экскурсии, Краснокутского центра соцобслуживания населения и газеты «Краснокутские вести».С фестиваля вареников началась встреча гостей. Сегодня губернию захлестнула волна разного рода фестивалей. Клубника, уха, тюльпан, дикий пион, подсолнух, роза, яблоки – что только ни становится центром фестивального действа. Краснокутцы гостей решили удивить варениками. И удивили. Разной формы, разного цвета, с разными начинками, от традиционных до экзотических – и все это вареники по-краснокутски. В прикуску с хорошей русской песней в исполнении народного коллектива «Былина».Гостей приветствовала директор центра соцподдержки Надежда Кожухова: «Жить долго, оставаться востребованным, активным и бодрым - в этом суть идеологии активного долголетия. Общение, совместные мероприятия, всевозможные кружки, клубы по интересам, и, конечно, туристические поездки – это одна из форм работы центра с людьми старшего поколения»,- отметила руководитель.Председатель регионального отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская от имени своих коллег Галины Мурениной, Евгения Саблина, Юрия Неугодова, Николая Яковлева, Любови Шаршавовой поблагодарила за приглашение и радушие. В подарок центру преподнесла уникальное в своем роде издание – энциклопедию саратовской журналистики "Летописцы истории страны". Имена приехавших журналистов и на слуху, и в книге!Меняются пейзажи - меняются впечатления. После зноя полей и степных ветров на месте приземления Титова туристы попадают в тень и прохладу удивительного места в степном Заволжье - Дьяковский лес. Возле Дуба желаний нас встречает глава поселения Виктор Божко вместе с местным экскурсоводом Верой Багаутдиновой.По улицам села Дьяковка, раскинувшимся по обоим берегам реки Еруслан, маршрут ведет к старинному храму Святителя Николая Чудотворца, выстроенного в 1824 году по инициативе и на средства состоятельного местного селянина Ивана Дьякова. В наше время храм восстановлен и действует.После массы ярких эмоций вперемежку с приятной усталостью ледяная со сладковатым вкусом родниковая вода освежает и снимает усталость. Родников в округе несколько, и в каждом из них вода имеет свой неповторимый вкус.Туристический маршрут завершился на берегу Еруслана, в тени деревьев. Гостей угощают ухой. Просто и сытно. А к ней добавляются ароматы свежезаваренного на местных травах лечебного чая.За ухой и чашкой чая туристы делятся своими впечатлениями. Какие они? Интересуюсь у коллеги Лидии Златогорской. Удивили ли наши пейзажи, достопримечательности, люди?- Мы получили много ярких впечатлений! Экскурсия насыщенная – новыми фактами, встречами с прекрасными людьми. У меня лично встреча с Дьяковским лесом вызвала радость, воспоминания, чувство благодарности за то, что сохранен и радует людей реликтовый, особо охраняемый памятник природы. И люди – краснокутцы – такие же уникумы! Надежда Кожухова, Виктор Божко, глава Дьяковского поселения, ваша газета – одна из лучших в области! Радует сохранение традиций ценой огромных усилий, таланта, энтузиазма активных людей! Мы заключаем: туристическому маршруту быть! Саратовцы, молодые и не очень! Поезжайте в Красный Кут! Там красиво и душевно!