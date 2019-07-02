Открыт прием заявок на участие в конкурсе Форума современной журналистики "Вся Россия-2019" Актуально » Главные новости — 11-июля-2019 — прочитано 15 раз



Номинации конкурса (пресса, телевидение, радио, интернет):



· Спецпроект/акция года ;



· Лучшая авторская публикация/программа;



· Лучший дизайн;



· Лучшая операторская работа/работа фотографа/.



Работы принимаются только в электронном виде по адресу: kasyutin@gmail.com. с 15 мая 2019 года по 25 августа 2019 года.

Предоставленные материалы должны быть опубликованы (выйти в эфир) с 1 января 2019 года по 25 августа 2019 года.



Подать заявки на конкурс могут только аккредитованные участники Форума.

Положение о конкурсе можно скачать здесь. Polozhenie-o-konkurse-2.doc [68,5 Kb] (cкачиваний: 0) В рамках проведения Форума современной журналистики "Вся Россия-2019" Союз журналистов России начал прием работ для участия в профессиональном творческом конкурсе Медиафорума.Номинации конкурса (пресса, телевидение, радио, интернет):· Спецпроект/акция года ;· Лучшая авторская публикация/программа;· Лучший дизайн;· Лучшая операторская работа/работа фотографа/.Работы принимаются только в электронном виде по адресу: kasyutin@gmail.com. с 15 мая 2019 года по 25 августа 2019 года.Предоставленные материалы должны быть опубликованы (выйти в эфир) с 1 января 2019 года по 25 августа 2019 года.Подать заявки на конкурс могут только аккредитованные участники Форума.Положение о конкурсе можно скачать здесь.