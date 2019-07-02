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Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
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Конкурсы:
Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 28 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
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Открыт прием заявок на участие в конкурсе Форума современной журналистики "Вся Россия-2019"
Актуально » Главные новости — 11-июля-2019 — прочитано 15 раз
В рамках проведения Форума современной журналистики "Вся Россия-2019" Союз журналистов России начал прием работ для участия в профессиональном творческом конкурсе Медиафорума.
Номинации конкурса (пресса, телевидение, радио, интернет):
· Спецпроект/акция года ;
· Лучшая авторская публикация/программа;
· Лучший дизайн;
· Лучшая операторская работа/работа фотографа/.
Работы принимаются только в электронном виде по адресу: kasyutin@gmail.com. с 15 мая 2019 года по 25 августа 2019 года.
Предоставленные материалы должны быть опубликованы (выйти в эфир) с 1 января 2019 года по 25 августа 2019 года.
Подать заявки на конкурс могут только аккредитованные участники Форума.
Положение о конкурсе можно скачать здесь.