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Союз журналистов России
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Конкурсы:
Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
10-июля-2019 — прочитано 28 разСроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года. Подробнее...
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Саратовским отделением Союза журналистов России объявлен конкурс на предоставление грантов СМИ Саратовской области
Главные новости, Конкурсы — 10-июля-2019 — прочитано 29 раз
Сроки прием документов, представляемых в электронном виде на адрес: konkursSMI-2018@yandex.ru, осуществляются с 17 по 29 июля 2019 года.
В конкурсе могут участвовать организации любой организационно-правовой формы, зарегистрированные не позднее чем за один год до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе и осуществляющие производство (выпуск), распространение и (или) тиражирование социально значимых проектов в зарегистрированных и распространяемых на территории Саратовской области печатных, электронных средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет. Организация также должна соответствовать следующим требованиям: не находиться в процессе ликвидации, в отношении нее не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством; в состав учредителей организации не входят государственные органы и (или) органы местного самоуправления, религиозные объединения, политические партии и политические общественные движения.
Для участия в конкурсе необходимо представить:
- заявку, содержащую следующую обязательную информацию:
1) грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту;
2) название проекта, на реализацию которого запрашивается грант;
3) краткое описание проекта;
4) срок реализации проекта;
5) обоснование социальной значимости проекта;
6) целевые группы проекта;
7) цель (цели) и задачи проекта;
8) ожидаемые количественные и качественные результаты проекта;
9) общую сумму расходов на реализацию проекта;
10) запрашиваемую сумму гранта;
11) календарный план проекта;
12) бюджет проекта;
13) информацию о руководителе проекта;
14) информацию о заявителе, включая:
полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения организации;
контактный телефон;
адрес электронной почты для направления заявителю юридически значимых сообщений;
15) заверение о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 1-3 пункта 3 настоящего положения.
- электронную (отсканированную) копию действующей редакции устава (со всеми внесенными изменениями);
- электронную (отсканированную) копию документа, подтверждающего полномочия лица на подачу заявки (в случае если заявку подает лицо, сведения о котором как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени заявителя, не содержатся в едином государственном реестре юридических лиц).
Заявитель вправе включить в состав заявки на участие в конкурсе:
- справку из типографии о среднеразовом тираже издания (для печатных СМИ) или выписку с LiveInternet.ru, Метрика.Яндекс, других статистических ресурсов, которые использует СМИ, о количестве просмотров, посетителей, уникальных пользователей (для сетевых изданий и информационных агентств). Справка или выписка представляется за последний месяц перед месяцем объявления конкурса, должна быть заверена руководителем организации;
- справку об участии в грантовых конкурсах СМИ, документы о званиях, наградах, поощрениях СМИ и журналистов, которые будут участвовать в реализации грантового проекта;
- иную дополнительную информацию и документы в соответствии с критериями оценки заявок на участие в конкурсеи.
Каждый из указанных документов представляется в виде одного файла в формате .pdf/.jpg.
Заявки необходимо представлять по следующим грантовым направлениям:
1). Национальные проекты:
освещение хода реализации на территории Саратовской области 12 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
2). Развитие отдаленных территорий Саратовской области:
освещение развития социальной сферы, инженерной инфраструктуры отдаленных районов области; дорожное строительство; повышение инвестиционной привлекательности и деловой активности отдаленных территорий; развитие агропромышленного сектора, включающее деятельность организаций потребительской кооперации и развитие крестьянского фермерского хозяйства; вопросы кадрового обеспечения отдаленных районов.
3). Год Театра:
освещение вопросов ремонта и развития учреждений сферы культуры, их инфраструктуры; развитие театрального искусства в Саратовской области, мероприятия, проходящие в рамках Года Театра; популяризация культурного наследия региона.
4). Человек труда:
информационное освещение вопросов, направленных на повышение престижа и авторитета человека труда, воспитание чувства гордости за выбранную профессию и за свой трудовой коллектив, освещение лучших примеров трудовых традиций, пропаганда трудовых и личных достижений жителей Саратовской области, популяризация рабочих и инженерных профессий.
5). Ставка – на развитие:
освещение инвестиционной привлекательности области, продвижение стратегически значимых для области инвестиционных проектов, развитие Саратовской агломерации, второй Саратовский экономический форум, инициативные проекты молодых ученых, создание в области инновационных высокотехнологичных производств, развитие научно-технического потенциала области, инновационные технологии и модели, применяемые в социальной сфере, здравоохранении, переход на цифровое телевидение.
6). Саратовский регион: общество, культура, толерантность:
развитие межнационального и межконфессионального общения, сохранение самобытности народов и развитие народного творчества, упрочение дружбы и сотрудничества между народами, идеи национального единства, межэтнической толерантности; формирование у граждан позитивного отношения к традициям и вероисповеданию представителей различных национальных сообществ, к культурному многообразию и межнациональному согласию; информационное противодействие терроризму, экстремизму, национализму, расовой и религиозной нетерпимости; популяризация добровольческой (волонтёрской) деятельности.
7). Память жива:
освещение хода подготовки и проведения мероприятий и акций в честь 75летия Великой Победы, судьбы участников войны, тружеников тыла в памяти потомков, уход за воинскими памятниками, захоронениями, поиск забытых имен; присвоение учебным заведениям имён Героев Советского Союза.
8). Молодёжная политика – приоритет развития региона:
развитие и пропаганда научных и творческих достижений молодежи, интеллектуального и духовного развития детей и юношества; освещение реализации молодежной политики на территории области, освещение мероприятий уровня Worldskills, IВолга, др., укрепление здоровья нации; пропаганда здорового образа жизни, подготовка и проведение XV Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.
9). Поддержка семьи, отцовства, материнства и детства:
улучшение условий жизнедеятельности семей с детьми и детей в Саратовской области, преодоление демографических проблем, программы поддержки многодетных семей; меры, направленные на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; вопросы профилактики семейного неблагополучия, противодействия жестокому обращению с детьми; правила безопасности для детей в целях предотвращения преступных посягательств, в том числе обучение детей и подростков правилам безопасного поведения в интернет-пространстве.
Заявки, допущенные до участия в конкурсе, оцениваются по следующим критериям: актуальность, уникальность и социальная значимость проекта; охват аудитории средства массовой информации (в т.ч. дополнительное размещение в соцсетях СМИ)*; измеримость и достижимость ожидаемых результатов; собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития; квалификация исполнителей проекта (наличие профессионально сформированной редакции, участие в федеральных и региональных конкурсах, наличие наград и поощрений, опыт организации по успешной реализации проектов). Каждый критерий имеет коэффициент значимости от 1 до 15/25* баллов. Количество баллов, при котором проекты организации признаются победителями конкурса, а также размеры грантов каждого победителя определяют члены Экспертного совета на итоговом заседании.
Подведение итогов конкурса и их размещение на официальном сайте Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» планируется осуществить не позднее 19 августа 2019 г. С этого же дня начинается процедура заключения договоров о предоставлении грантов с победителями конкурса.
Максимальные размеры грантов определяются по видам СМИ:
проекты телеканалов/телепрограмм – до 1 млн. рублей (включительно);
проекты печатных СМИ – до 500 тысяч рублей (включительно);
проекты информационных агентств и сетевых изданий – до 350 тысяч рублей (включительно);
проекты радиоканалов/радиопрограмм – до 200 тысяч рублей (включительно).
Подробнее с Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте регионального отделения «Союза журналистов России» www.sarunion.ru.
Саратовское региональное отделение «Союза журналистов России»