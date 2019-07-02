Положение о конкурсе социальных проектов Актуально » Главные новости — 9-июля-2019 — прочитано 56 раз POLOZhENIE-o-konkurse-socialnyh-proektov.doc [33,25 Kb] (cкачиваний: 38) Положение о конкурсе можно скачать здесь: