Союз журналистов России
Саратовское отделение

Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
 
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Стартовал Всероссийский конкурс "Спасибо Интернету"
21-апреля-2019 — прочитано 235 раз
Стартовал V Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2019». Его организаторы - Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком». Подробнее...
Все конкурсы!

Положение о конкурсе социальных проектов

Актуально » Главные новости — 9-июля-2019 — прочитано 56 раз
Положение о конкурсе можно скачать здесь: POLOZhENIE-o-konkurse-socialnyh-proektov.doc [33,25 Kb] (cкачиваний: 38)