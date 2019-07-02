Дан старт конкурса социальных проектов Актуально » Главные новости — 9-июля-2019 — прочитано 38 раз Саратовское отделение Союза журналистов России второй год становится оператором по организации и проведению конкурса для региональных СМИ. В прошлом году на эти цели было выделено из бюджета Саратовской области 10 миллионов рублей; в 2019- 15 миллионов рублей. Средства расходовались строго в соответствие с Положением о конкурсе, которые после публичных обсуждений в журналистском сообществе были утверждены правлением.



Сегодня, накануне старта конкурса 2019 года, правление утвердило изменения в Положение о конкурсе и в составе Экспертного совета (жюри).

Были утверждены после обсуждения дополнения и изменения в разделе 2 «Грантовые направления». Введены проектные линии по реализации национальных проектов (12 направлений), по подготовке к 75-летию Великой Победы, проведению года Театра в России. Подтверждена востребованность в проектах, поддерживающих развитие экономики региона, культуры, молодёжной политики, института семьи.

В результате очного и заочного обсуждения большинством голосов было принято решение пока не изменять прописанные в Положении нормы максимальных размеров грантов по видам СМИ. Они определены в результате обсуждений с учётом затрат на изготовление информационного продукта. Таким, образом, как и в прошлом году, проекты победители получат разные суммы: до 200 тысяч рублей радиопрограммы/радиоканалы, до 350 тысяч рублей информагентства и сетевые издания, до 500 тысяч рублей печатные СМИ, до 1 миллиона рублей- телеканалы.

Единогласно утвержден состав Экспертного совета: Е.В. Бадикова, член правления, главные редактор «Аткарской газеты»; С.В. Бакал, министр информации и печати; Т.Н. Загородняя, Уполномоченный по правам ребенка, член Союза журналистов России, Л.Н. Златогорская председатель Саратовского регионального отделения СЖР, А.П. Зуев член правления, председатель НКО «Саратовский источник»; А.И. Крупин председатель комиссии по экологии ОП; Ю.М. Литневская, депутат Областной думы, Член СЖР; А.В. Лосина, председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политики Саратовской областной Думы, Д.П. Петров, депутат Саратовской областной думы, ген.директор ТК «ГТРК-Саратов» член правления; В.В. Рязанов, председатель Большого жюри, Е.А Фатеева, главный редактор газеты «Краснокутские вести".

Члены правления обращаются к коллегам ответственно и профессионально отнестись к подготовке проектов. В них высоко будут оценены новизна, творческий подход, глубина разработки темы, жанровое разнообразие. Недопустимо рутинную каждодневную работу представлять как проект и ожидать высокой оценки жюри.

Сегодня на сайте www.sarunion.ru опубликовано Положение о конкурсе - с датами, перечнем документов, которые надо представить.