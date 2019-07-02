Ушел из жизни Виталий Владимирович Горичев Актуально » Главные новости — 9-июля-2019 — прочитано 23 раз

Еще на военной службе писал статьи в газеты, а со средствами массовой информации в Саратове связал свою жизнь еще в 60-е годы. Был заместителем директора Издательства СГУ, издательства «Слово». Первым начал выпускать региональные вкладки в центральные газеты «Российская газеты», «Труд», «Известия», «Парламентская газета».

С 1971 года В.В. Горичев – член Союза журналистов СССР, затем России. Избирался членом правления организации.

На всех участках своей деятельности В.В. Горичев горячо включался в окружающую жизнь, не терпел рутины и равнодушия. Был последовательным защитником Родины – не с оружием в руках, а силой слова – воспитывая в людях любовь к истории, память о прошлом.

Мы сохраним в сердцах память о прямом, несгибаемом человеке.

Выражаем глубокое соболезнование семье В.В. Горичева.

Прощание пройдет в Ритуальном зале по адресу: Московское шоссе, 32.

Региональное отделение Союза журналистов России



На 82 году ушел из жизни человек высокого общественного темперамента, патриот Родины Виталий Владимирович Горичев. После окончания Ташкентского госуниверситета и Высшей военно-патриотической Академии вооруженных сил преподавал историю, был политработником. Полковник, награжден орденом Красной Звезды, 12 медалей.Еще на военной службе писал статьи в газеты, а со средствами массовой информации в Саратове связал свою жизнь еще в 60-е годы. Был заместителем директора Издательства СГУ, издательства «Слово». Первым начал выпускать региональные вкладки в центральные газеты «Российская газеты», «Труд», «Известия», «Парламентская газета».С 1971 года В.В. Горичев – член Союза журналистов СССР, затем России. Избирался членом правления организации.На всех участках своей деятельности В.В. Горичев горячо включался в окружающую жизнь, не терпел рутины и равнодушия. Был последовательным защитником Родины – не с оружием в руках, а силой слова – воспитывая в людях любовь к истории, память о прошлом.Мы сохраним в сердцах память о прямом, несгибаемом человеке.Выражаем глубокое соболезнование семье В.В. Горичева.Прощание пройдет в Ритуальном зале по адресу: Московское шоссе, 32.