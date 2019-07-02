Поздравляем с юбилеем Тамару Николаевну Тишкову! Актуально » Главные новости — 6-июля-2019 — прочитано 26 раз

Вместе с коллегой Александром Тишковым создали семью, в которой два сына также связали свой профессиональный путь с развитием информационных коммуникаций.

В журналистике есть понятие – специализация. Тамара Николаевна всегда ищет и находит интересное и особенное в человеческих отношениях. Она всегда интересно раскрывает характеры людей в обстоятельствах, когда они проявляют свои лучшие качества, защищает и отстаивает право человека на реализацию своего творческого потенциала. И сама так живет. Более 30 лет она – член Союза журналистов, сначала СССР, затем России, всегда находит время для участия в общих делах организации. Избиралась делегатом трех съездов СЖР.

Тамара Николаевна возглавляет много лет самую активную первичку – ветеранов журналистики. Ячейка объединяет теперь более 40 профессиональных журналистов, у которых не только былые заслуги перед сообществом, но и яркая творческая жизнь сегодня. Выпуск и презентация книг, поездки по области к коллегам, общий отдых, участие в акциях и мероприятиях регионального отделения – неполный перечень дел, в которых они участвуют.

Тамара Николаевна стала стипендиатом престижной в Саратовской области премии Губернатора в номинации «За активную общественную деятельность». Много раз она становилась победителем конкурсов профессионального мастерства – по освещению социальных тем и чаще всего – победы в Великой Отечественной войне, работы НКО по защите детства, детей-инвалидов, сирот. И в других темах, где нужны помощь и сочувствие, журналист Тамара Тишкова (Катилевская) проявляет себя ярко и читаемо.

Много заслуг, но это лишь перечень, но не итог! Мы желаем Тамаре Николаевне продолжать в таком же духе! Крепкого здоровья, радости и вдохновения! Обязательно здоровья и счастья каждому члену семьи!

Новых успехов и ярких событий, дорогая Тамара Николаевна!

Лидия Златогорская











Вся творческая жизнь связана с Саратовом, куда Тамара Катилевская приехала более 40 лет назад после окончания факультета журналистики Уральского госуниверситета. Здесь прошла школу практической журналистики, работая в газете «Заря молодежи», в областном Комитете радио и телевидения, в газете «Коммунист».Вместе с коллегой Александром Тишковым создали семью, в которой два сына также связали свой профессиональный путь с развитием информационных коммуникаций.В журналистике есть понятие – специализация. Тамара Николаевна всегда ищет и находит интересное и особенное в человеческих отношениях. Она всегда интересно раскрывает характеры людей в обстоятельствах, когда они проявляют свои лучшие качества, защищает и отстаивает право человека на реализацию своего творческого потенциала. И сама так живет. Более 30 лет она – член Союза журналистов, сначала СССР, затем России, всегда находит время для участия в общих делах организации. Избиралась делегатом трех съездов СЖР.Тамара Николаевна возглавляет много лет самую активную первичку – ветеранов журналистики. Ячейка объединяет теперь более 40 профессиональных журналистов, у которых не только былые заслуги перед сообществом, но и яркая творческая жизнь сегодня. Выпуск и презентация книг, поездки по области к коллегам, общий отдых, участие в акциях и мероприятиях регионального отделения – неполный перечень дел, в которых они участвуют.Тамара Николаевна стала стипендиатом престижной в Саратовской области премии Губернатора в номинации «За активную общественную деятельность». Много раз она становилась победителем конкурсов профессионального мастерства – по освещению социальных тем и чаще всего – победы в Великой Отечественной войне, работы НКО по защите детства, детей-инвалидов, сирот. И в других темах, где нужны помощь и сочувствие, журналист Тамара Тишкова (Катилевская) проявляет себя ярко и читаемо.Много заслуг, но это лишь перечень, но не итог! Мы желаем Тамаре Николаевне продолжать в таком же духе! Крепкого здоровья, радости и вдохновения! Обязательно здоровья и счастья каждому члену семьи!Новых успехов и ярких событий, дорогая Тамара Николаевна!