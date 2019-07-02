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Союз журналистов России
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21-апреля-2019 — прочитано 229 разСтартовал V Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2019». Его организаторы - Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком». Подробнее...
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Вышел в свет очередной номер журнала "Журналистика и Медиарынок"
Актуально » Главные новости — 3-июля-2019 — прочитано 19 раз
Вышел в свет новый номер журнала «ЖУРНАЛИСТИКА И МЕДИАРЫНОК» – № 6, 2019.
В номере четыре раздела:
- КАК ПОБЕДИТЬ В КОНКУРСЕ
- ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ «ЖМР»
- ПРЕМУДРОСТИ РЕМЕСЛА
- ПОРТФЕЛЬЧИК