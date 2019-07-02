Вышел в свет очередной номер журнала "Журналистика и Медиарынок" Актуально » Главные новости — 3-июля-2019 — прочитано 19 раз



В номере четыре раздела:

- КАК ПОБЕДИТЬ В КОНКУРСЕ

- ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ «ЖМР»

- ПРЕМУДРОСТИ РЕМЕСЛА

- ПОРТФЕЛЬЧИК



ZhURNALISTIKA-I-MEDIARYNOK.rar [3,68 Mb] (cкачиваний: 1) Вышел в свет новый номер журнала «ЖУРНАЛИСТИКА И МЕДИАРЫНОК» – № 6, 2019.В номере четыре раздела: