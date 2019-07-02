Международная Федерация Журналистов (IFJ) приняла новую Глобальную Хартию Журналистской Этики Актуально » Главные новости — 3-июля-2019 — прочитано 20 раз Более 500 000 журналистов со всего мира поддержали предложение принять Новую Глобальную Хартию Журналисткой Этики. Документ станет основой этических стандартов современной журналистики во всем мире.



Содержание новой Глобальной Хартии Журналистской Этики основано на всемирно известной Декларации принципов поведения журналистов 1954 года. Декларация была разработана 65 лет назад в Бордо, в последний раз обновлялась в 1986 году, поэтому возникла необходимость в новой Хартии, адаптированной к современным вызовам, стоящим перед СМИ. Новый документ был рассмотрен на заседании ХХХ Конгресса МФЖ в Тунисе, предложение принять новую Глобальную Хартию Журналистской Этики поддержало более 300 делегатов Конгресса.



Новая Глобальная Хартия Журналистской Этики состоит из преамбулы и 16 статей, документ основан на базе международного права, в частности Всеобщей Декларации Прав Человека, и определяет этические нормы поведения журналиста.



В преамбуле Хартии отмечается: «Ответственность журналиста перед обществом превалирует над любой другой ответственностью, в частности перед работодателями и властными структурами». Понятие «журналистика» трактуется в документе как профессия, требующая «временных и практических ресурсов». Основные положения документа затрагивают такие вопросы как необходимость правдивого изложения фактов и защиты источников информации, недопустимость дискриминации, конфликт интересов.



В течение нескольких месяцев над содержанием Глобальной Хартии Журналистской Этики под руководством Генерального секретаря МФЖ Энтони Белланже работала группа из 16 экспертов по этическим вопросам, включая представителей руководства и региональных отделений МФЖ.



Документ был утвержден Исполнительным комитетом МФЖ в Рамалле (Палестина), в ноябре 2018 года. После этого он был передан на рассмотрение 187 членским организациям МФЖ, а затем одобрен Конгрессом МФЖ.



Как заявил Генеральный Секретарь МФЖ, Энтони Белланже, принятие новой Глобальной Хартии Журналистской Этики является важнейшим событием в истории МФЖ, потому что этика всегда была одним из основополагающих принципов организации. «Новый документ включает в себя этические нормы поведения журналиста, установленные в 1954 году, а также в нем установлены необходимые с этической точки зрения права журналистов. Это важно, так как мы живем в мире, где представители журналистской профессии часто подвергаются насилию. Уже завтра журналисты по всему миру, основываясь на содержании новой Глобальной Хартии Этики Журналистов, смогут оспорить действия недобросовестных работодателей», - отметил Белланже.



По словам Вице-Президента МФЖ, Секретаря СЖР Тимура Шафира, приятие Хартии становится очередным шагом на пути укрепления международной журналистской солидарности путём использования единых этических принципов журналистики. Это позволит укрепить взаимодействие и сотрудничество коллег из разных стран мира на основе общих и универсальных принципов нашей профессии.