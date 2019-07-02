Союз журналистов России организует сбор средств для помощи редакциям газет «Земля Тулунская» и «Компас ТВ» Актуально » Главные новости — 3-июля-2019 — прочитано 17 раз По данным ГУ МЧС, в Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС из-за дождевого паводка на левых притоках Ангары. В шести районах региона подтоплены 96 населенных пунктов.



В результате наводнения, которое нанесло колоссальный ущерб городу Тулун Иркутской области, в зону полного затопления попало здание редакций газет «Земля Тулунская» и «Компас ТВ». В связи с этим полностью пришло в негодность оборудование, на котором осуществлялся набор и верстка изданий. Сегодня процесс выпуска газет полностью парализован.



Для нормализации издательского процесса требуется приобретение новой оргтехники.



Союз журналистов России организует сбор средств для помощи редакциям газет «Земля Тулунская» и «Компас ТВ».



Реквизиты счета:



Наименование



Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России»



ИНН



7704133666



КПП



770401001



ОГРН



1027739004171



Банк



ПАО "Сбербанк"



Р/с



40703810438000012718



К/с



30101810400000000225



БИК



044525225



ОКОНХ



98400



ОКПО



00033809



Назначение платежа: Добровольное пожертвование для помощи пострадавшим журналистам в Иркутской области



Или

переводом на карту Сбербанка России 6762 8018 9018 1260 02, Александра Владимировна Федосеева, ответственный секретарь РО СЖР в Иркутсткой области