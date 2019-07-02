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Союз журналистов России
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Союз журналистов России организует сбор средств для помощи редакциям газет «Земля Тулунская» и «Компас ТВ»
Актуально » Главные новости — 3-июля-2019 — прочитано 17 раз
По данным ГУ МЧС, в Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС из-за дождевого паводка на левых притоках Ангары. В шести районах региона подтоплены 96 населенных пунктов.
В результате наводнения, которое нанесло колоссальный ущерб городу Тулун Иркутской области, в зону полного затопления попало здание редакций газет «Земля Тулунская» и «Компас ТВ». В связи с этим полностью пришло в негодность оборудование, на котором осуществлялся набор и верстка изданий. Сегодня процесс выпуска газет полностью парализован.
Для нормализации издательского процесса требуется приобретение новой оргтехники.
Союз журналистов России организует сбор средств для помощи редакциям газет «Земля Тулунская» и «Компас ТВ».
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Р/с
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К/с
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БИК
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ОКОНХ
98400
ОКПО
00033809
Назначение платежа: Добровольное пожертвование для помощи пострадавшим журналистам в Иркутской области
Или
переводом на карту Сбербанка России 6762 8018 9018 1260 02, Александра Владимировна Федосеева, ответственный секретарь РО СЖР в Иркутсткой области