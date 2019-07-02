Союз журналистов России
Саратовское отделение

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Союз журналистов России организует сбор средств для помощи редакциям газет «Земля Тулунская» и «Компас ТВ»

Актуально » Главные новости — 3-июля-2019 — прочитано 17 раз
По данным ГУ МЧС, в Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС из-за дождевого паводка на левых притоках Ангары. В шести районах региона подтоплены 96 населенных пунктов.

В результате наводнения, которое нанесло колоссальный ущерб городу Тулун Иркутской области, в зону полного затопления попало здание редакций газет «Земля Тулунская» и «Компас ТВ». В связи с этим полностью пришло в негодность оборудование, на котором осуществлялся набор и верстка изданий. Сегодня процесс выпуска газет полностью парализован.

Для нормализации издательского процесса требуется приобретение новой оргтехники.

Союз журналистов России организует сбор средств для помощи редакциям газет «Земля Тулунская» и «Компас ТВ».

Реквизиты счета:

Наименование

Общероссийская общественная организация «Союз журналистов России»

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Назначение платежа: Добровольное пожертвование для помощи пострадавшим журналистам в Иркутской области

Или
переводом на карту Сбербанка России 6762 8018 9018 1260 02, Александра Владимировна Федосеева, ответственный секретарь РО СЖР в Иркутсткой области