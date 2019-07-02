Объявлен Всероссийский конкурс СМИ «Вызов 21 век» Актуально » Главные новости — 3-июля-2019 — прочитано 16 раз

Конкурс проводится при поддержке Союза журналистов России.

На сайте Федерального оргкомитета Конкурса (www.pr-club.com – раздел «Актуальные проекты/Конкурс “Вызов XXI век”») опубликовано Положение о Конкурсе и координаты региональных оргкомитетов.

Конкурс проходит среди молодых журналистов (до 25 лет) - работников СМИ, а также нештатных авторов, по опубликованным в печати и Интернете в августе 2018 – июле 2019 гг. материалам.

Номинации Конкурса:

1. «Вызов – политика и экономика».

2. «Вызов – портрет современника».

3. «Вызов – межнациональные и межконфессиональные отношения».

4. «Вызов – культура и искусство».

Для участия в Конкурсе представляются: интервью, репортажи, статьи, очерки, материалы на электронных ресурсах в Интернете.

Сроки подачи работ - до 1 сентября 2019 г. Торжественная церемония награждения победителей состоится в октябре 2019 г. в Москве

По решению федерального жюри 16 авторов работ - победителей Конкурса (по 4 в каждой номинации) приглашаются за счет организаторов на проводимый известными российскими журналистами и экспертами в области журналистики творческий семинар и торжественную церемонию подведения итогов, где получат призы, дипломы Роспечати и ценные подарки.



Координаты Федерального оргкомитета Конкурса:



E-mail для приёма работ: conkursvizov@pr-club.com

Тел. для справок: 8-915-449-04-48, 8-916-519-18-04,

Координатор Конкурса – Полодийчук Наталья Валерьевна.



ПОЛОЖЕНИЕ

о XV Всероссийском конкурсе публицистических работ молодых журналистов, пишущих на социально-значимые темы,

«Вызов-XXI век» (2019 г.)



Учредитель Конкурса: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

Федеральный оргкомитет Конкурса: Международный пресс-клуб.



Цель конкурса:

Поощрить и стимулировать творческую и общественную активность молодых журналистов, сориентировать их на проявление социально ответственной позиции в современных реалиях, привлечь внимание ведущих периодических изданий России к молодым талантливым авторам, обеспечить рост числа публикаций в периодической печати и на Интернет-ресурсах на социально значимые темы.



Конкурс проводится по следующим номинациям:

- «Вызов – политика и экономика» (призы в 4-х категориях: интервью; репортажи; статьи и очерки; материалы, демонстрирующие активную позицию в Интернете).

- «Вызов – межнациональные и межконфессиональные отношения» (призы в 4-х категориях: интервью; репортажи; статьи и очерки; материалы, демонстрирующие активную позицию в Интернете).

- «Вызов – портрет современника» (призы в 4-х категориях: интервью; репортажи; статьи и очерки; материалы, демонстрирующие активную позицию в Интернете).

- «Вызов – культура и искусство» (призы в 4-х категориях: интервью; репортажи; статьи и очерки; материалы, демонстрирующие активную позицию в Интернете).

В Конкурсе участвуют журналисты до 25 лет включительно.

Для участия в Конкурсе необходимо представить опубликованные в печати или на электронных ресурсах в августе 2018 – июле 2019 гг. журналистские материалы:

- интервью (не более 3-х в каждой номинации),

- репортажи (не более 3-х в каждой номинации),

- статьи и очерки (не более 3-х в каждой номинации),

- материалы, демонстрирующие активную позицию в Интернете (не более 5 в каждой номинации).



На Конкурс принимаются следующие материалы:

- электронные версии публикаций с указанием названия, аннотацией и ссылкой на интернет-ресурс с публикацией. Материалы в печатном виде не принимаются;

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНО НЕ РАЗМЕЩЕНЫ НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ СМИ, АВТОРЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО РАЗМЕЩАЮТ ИХ НА ЛЮБЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСАХ И СООБЩАЮТ ССЫЛКУ В ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ ВЕРСИЙ ГАЗЕТ, ЖУРНАЛОВ, РАСПЕЧАТОК С ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.

- заявка автора на участие в Конкурсе в произвольной форме с указанием номинации и сведений об авторе: Ф.И.О., год рождения, место работы/учебы, актуальный адрес (с индексом), телефон, электронная почта; название + аннотация + электронная ссылка на публикацию.

Количество номинаций, в которых может участвовать автор (авторский коллектив) - не более двух.

Критерии отбора конкурсных материалов:

- актуальность и значимость темы;

- аргументированность и глубина раскрытия содержания, объективность;

- соответствие жанровым критериям;

- новые, оригинальные методы сбора и подачи материала;

- точность и доходчивость языка и стиля изложения, своеобразие методов журналистского творчества;

- профессионально-этический подход.



Жюри:

Формируется Федеральным оргкомитетом Конкурса из авторитетных специалистов в области журналистики, информационной деятельности и смежных областей; ведущих журналистов и публицистов, преподавателей, общественных и государственных деятелей.



Федеральный оргкомитет Конкурса:

Формируется Исполнителем государственного контракта для проведения повседневной организационной и методической работы по Конкурсу. Федеральный оргкомитет выполняет функции отборочной комиссий Конкурса, формирует реестр работ, осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса.



Региональные оргкомитеты конкурса:

Создаются во всех федеральных округах, выполняют функции приемной и отборочной комиссий регионального этапа Конкурса, составляют реестр работ, осуществляют общее руководство подготовкой и проведением Конкурса в федеральных округах.

Региональные оргкомитеты осуществляют:

- инициативную подачу работ авторами и редакциями на Конкурс в региональные оргкомитеты, определение работ-победителей;

- отправку материалов в Федеральный оргкомитет Конкурса до 1 сентября 2019 года электронной почтой;

- региональные оргкомитеты Конкурса вправе самостоятельно проводить выдвижение соискателей в качестве победителей и лауреатов Конкурса по итогам мониторинга молодежной публицистики соответствующего периода.



Сроки проведения Конкурса:

Подача материалов в Федеральный оргкомитет - до 1 сентября 2019 года.

Рассмотрение и оценка материалов Жюри – с 1 по 15 сентября 2019 года.

Творческий семинар и торжественная церемония награждения – октябрь 2019 года.



Награждение:

Жюри определяет 16 победителей конкурса (по четырем жанрам в каждой номинации). Все они награждаются призами, дипломами и приглашаются за счет организаторов на творческий семинар и торжественную церемонию награждения в г. Москве.



Координаты Федерального оргкомитета Конкурса:

Отправка работ по E-mail: conkursvizov@pr-club.com

Тел. для справок: 8-915-449-04-48, 8-916-519-18-04 Координатор Конкурса : Полодийчук Наталья Валерьевна. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Международный пресс-клуб объявляют о проведении XV Всероссийского конкурса публицистических работ молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы, «Вызов - XXI век».Конкурс проводится при поддержке Союза журналистов России.На сайте Федерального оргкомитета Конкурса (www.pr-club.com – раздел «Актуальные проекты/Конкурс “Вызов XXI век”») опубликовано Положение о Конкурсе и координаты региональных оргкомитетов.Конкурс проходит среди молодых журналистов (до 25 лет) - работников СМИ, а также нештатных авторов, по опубликованным в печати и Интернете в августе 2018 – июле 2019 гг. материалам.Номинации Конкурса:1. «Вызов – политика и экономика».2. «Вызов – портрет современника».3. «Вызов – межнациональные и межконфессиональные отношения».4. «Вызов – культура и искусство».Для участия в Конкурсе представляются: интервью, репортажи, статьи, очерки, материалы на электронных ресурсах в Интернете.Сроки подачи работ - до 1 сентября 2019 г. Торжественная церемония награждения победителей состоится в октябре 2019 г. в МосквеПо решению федерального жюри 16 авторов работ - победителей Конкурса (по 4 в каждой номинации) приглашаются за счет организаторов на проводимый известными российскими журналистами и экспертами в области журналистики творческий семинар и торжественную церемонию подведения итогов, где получат призы, дипломы Роспечати и ценные подарки.Координаты Федерального оргкомитета Конкурса:E-mail для приёма работ: conkursvizov@pr-club.comТел. для справок: 8-915-449-04-48, 8-916-519-18-04,Координатор Конкурса – Полодийчук Наталья Валерьевна.Учредитель Конкурса: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.Федеральный оргкомитет Конкурса: Международный пресс-клуб.Поощрить и стимулировать творческую и общественную активность молодых журналистов, сориентировать их на проявление социально ответственной позиции в современных реалиях, привлечь внимание ведущих периодических изданий России к молодым талантливым авторам, обеспечить рост числа публикаций в периодической печати и на Интернет-ресурсах на социально значимые темы.Конкурс проводится по следующим- «Вызов – политика и экономика» (призы в 4-х категориях: интервью; репортажи; статьи и очерки; материалы, демонстрирующие активную позицию в Интернете).- «Вызов – межнациональные и межконфессиональные отношения» (призы в 4-х категориях: интервью; репортажи; статьи и очерки; материалы, демонстрирующие активную позицию в Интернете).- «Вызов – портрет современника» (призы в 4-х категориях: интервью; репортажи; статьи и очерки; материалы, демонстрирующие активную позицию в Интернете).- «Вызов – культура и искусство» (призы в 4-х категориях: интервью; репортажи; статьи и очерки; материалы, демонстрирующие активную позицию в Интернете).В Конкурсе участвуют журналисты до 25 лет включительно.Для участия в Конкурсе необходимо представить опубликованные в печати или на электронных ресурсах в августе 2018 – июле 2019 гг. журналистские материалы:- интервью (не более 3-х в каждой номинации),- репортажи (не более 3-х в каждой номинации),- статьи и очерки (не более 3-х в каждой номинации),- материалы, демонстрирующие активную позицию в Интернете (не более 5 в каждой номинации).На Конкурс принимаются следующие материалы:- электронные версии публикаций с указанием названия, аннотацией и ссылкой на интернет-ресурс с публикацией. Материалы в печатном виде не принимаются;- заявка автора на участие в Конкурсе в произвольной форме с указанием номинации и сведений об авторе: Ф.И.О., год рождения, место работы/учебы, актуальный адрес (с индексом), телефон, электронная почта; название + аннотация + электронная ссылка на публикацию.Количество номинаций, в которых может участвовать автор (авторский коллектив) - не более двух.Критерии отбора конкурсных материалов:- актуальность и значимость темы;- аргументированность и глубина раскрытия содержания, объективность;- соответствие жанровым критериям;- новые, оригинальные методы сбора и подачи материала;- точность и доходчивость языка и стиля изложения, своеобразие методов журналистского творчества;- профессионально-этический подход.Формируется Федеральным оргкомитетом Конкурса из авторитетных специалистов в области журналистики, информационной деятельности и смежных областей; ведущих журналистов и публицистов, преподавателей, общественных и государственных деятелей.Федеральный оргкомитет Конкурса:Формируется Исполнителем государственного контракта для проведения повседневной организационной и методической работы по Конкурсу. Федеральный оргкомитет выполняет функции отборочной комиссий Конкурса, формирует реестр работ, осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса.Создаются во всех федеральных округах, выполняют функции приемной и отборочной комиссий регионального этапа Конкурса, составляют реестр работ, осуществляют общее руководство подготовкой и проведением Конкурса в федеральных округах.Региональные оргкомитеты осуществляют:- инициативную подачу работ авторами и редакциями на Конкурс в региональные оргкомитеты, определение работ-победителей;- отправку материалов в Федеральный оргкомитет Конкурса до 1 сентября 2019 года электронной почтой;- региональные оргкомитеты Конкурса вправе самостоятельно проводить выдвижение соискателей в качестве победителей и лауреатов Конкурса по итогам мониторинга молодежной публицистики соответствующего периода.Подача материалов в Федеральный оргкомитет - до 1 сентября 2019 года.Рассмотрение и оценка материалов Жюри – с 1 по 15 сентября 2019 года.Творческий семинар и торжественная церемония награждения – октябрь 2019 года.Жюри определяет 16 победителей конкурса (по четырем жанрам в каждой номинации). Все они награждаются призами, дипломами и приглашаются за счет организаторов на творческий семинар и торжественную церемонию награждения в г. Москве.Отправка работ по E-mail: conkursvizov@pr-club.comТел. для справок: 8-915-449-04-48, 8-916-519-18-04 Координатор Конкурса : Полодийчук Наталья Валерьевна.