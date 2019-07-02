|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
21-апреля-2019 — прочитано 229 разСтартовал V Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2019». Его организаторы - Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком». Подробнее...
|
Объявлен Всероссийский конкурс СМИ «Вызов 21 век»
Актуально » Главные новости — 3-июля-2019 — прочитано 16 раз
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Международный пресс-клуб объявляют о проведении XV Всероссийского конкурса публицистических работ молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы, «Вызов - XXI век».
Конкурс проводится при поддержке Союза журналистов России.
На сайте Федерального оргкомитета Конкурса (www.pr-club.com – раздел «Актуальные проекты/Конкурс “Вызов XXI век”») опубликовано Положение о Конкурсе и координаты региональных оргкомитетов.
Конкурс проходит среди молодых журналистов (до 25 лет) - работников СМИ, а также нештатных авторов, по опубликованным в печати и Интернете в августе 2018 – июле 2019 гг. материалам.
Номинации Конкурса:
1. «Вызов – политика и экономика».
2. «Вызов – портрет современника».
3. «Вызов – межнациональные и межконфессиональные отношения».
4. «Вызов – культура и искусство».
Для участия в Конкурсе представляются: интервью, репортажи, статьи, очерки, материалы на электронных ресурсах в Интернете.
Сроки подачи работ - до 1 сентября 2019 г. Торжественная церемония награждения победителей состоится в октябре 2019 г. в Москве
По решению федерального жюри 16 авторов работ - победителей Конкурса (по 4 в каждой номинации) приглашаются за счет организаторов на проводимый известными российскими журналистами и экспертами в области журналистики творческий семинар и торжественную церемонию подведения итогов, где получат призы, дипломы Роспечати и ценные подарки.
Координаты Федерального оргкомитета Конкурса:
E-mail для приёма работ: conkursvizov@pr-club.com
Тел. для справок: 8-915-449-04-48, 8-916-519-18-04,
Координатор Конкурса – Полодийчук Наталья Валерьевна.
ПОЛОЖЕНИЕ
о XV Всероссийском конкурсе публицистических работ молодых журналистов, пишущих на социально-значимые темы,
«Вызов-XXI век» (2019 г.)
Учредитель Конкурса: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.
Федеральный оргкомитет Конкурса: Международный пресс-клуб.
Цель конкурса:
Поощрить и стимулировать творческую и общественную активность молодых журналистов, сориентировать их на проявление социально ответственной позиции в современных реалиях, привлечь внимание ведущих периодических изданий России к молодым талантливым авторам, обеспечить рост числа публикаций в периодической печати и на Интернет-ресурсах на социально значимые темы.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Вызов – политика и экономика» (призы в 4-х категориях: интервью; репортажи; статьи и очерки; материалы, демонстрирующие активную позицию в Интернете).
- «Вызов – межнациональные и межконфессиональные отношения» (призы в 4-х категориях: интервью; репортажи; статьи и очерки; материалы, демонстрирующие активную позицию в Интернете).
- «Вызов – портрет современника» (призы в 4-х категориях: интервью; репортажи; статьи и очерки; материалы, демонстрирующие активную позицию в Интернете).
- «Вызов – культура и искусство» (призы в 4-х категориях: интервью; репортажи; статьи и очерки; материалы, демонстрирующие активную позицию в Интернете).
В Конкурсе участвуют журналисты до 25 лет включительно.
Для участия в Конкурсе необходимо представить опубликованные в печати или на электронных ресурсах в августе 2018 – июле 2019 гг. журналистские материалы:
- интервью (не более 3-х в каждой номинации),
- репортажи (не более 3-х в каждой номинации),
- статьи и очерки (не более 3-х в каждой номинации),
- материалы, демонстрирующие активную позицию в Интернете (не более 5 в каждой номинации).
На Конкурс принимаются следующие материалы:
- электронные версии публикаций с указанием названия, аннотацией и ссылкой на интернет-ресурс с публикацией. Материалы в печатном виде не принимаются;
ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНО НЕ РАЗМЕЩЕНЫ НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ СМИ, АВТОРЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО РАЗМЕЩАЮТ ИХ НА ЛЮБЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСАХ И СООБЩАЮТ ССЫЛКУ В ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ ВЕРСИЙ ГАЗЕТ, ЖУРНАЛОВ, РАСПЕЧАТОК С ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.
- заявка автора на участие в Конкурсе в произвольной форме с указанием номинации и сведений об авторе: Ф.И.О., год рождения, место работы/учебы, актуальный адрес (с индексом), телефон, электронная почта; название + аннотация + электронная ссылка на публикацию.
Количество номинаций, в которых может участвовать автор (авторский коллектив) - не более двух.
Критерии отбора конкурсных материалов:
- актуальность и значимость темы;
- аргументированность и глубина раскрытия содержания, объективность;
- соответствие жанровым критериям;
- новые, оригинальные методы сбора и подачи материала;
- точность и доходчивость языка и стиля изложения, своеобразие методов журналистского творчества;
- профессионально-этический подход.
Жюри:
Формируется Федеральным оргкомитетом Конкурса из авторитетных специалистов в области журналистики, информационной деятельности и смежных областей; ведущих журналистов и публицистов, преподавателей, общественных и государственных деятелей.
Федеральный оргкомитет Конкурса:
Формируется Исполнителем государственного контракта для проведения повседневной организационной и методической работы по Конкурсу. Федеральный оргкомитет выполняет функции отборочной комиссий Конкурса, формирует реестр работ, осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса.
Региональные оргкомитеты конкурса:
Создаются во всех федеральных округах, выполняют функции приемной и отборочной комиссий регионального этапа Конкурса, составляют реестр работ, осуществляют общее руководство подготовкой и проведением Конкурса в федеральных округах.
Региональные оргкомитеты осуществляют:
- инициативную подачу работ авторами и редакциями на Конкурс в региональные оргкомитеты, определение работ-победителей;
- отправку материалов в Федеральный оргкомитет Конкурса до 1 сентября 2019 года электронной почтой;
- региональные оргкомитеты Конкурса вправе самостоятельно проводить выдвижение соискателей в качестве победителей и лауреатов Конкурса по итогам мониторинга молодежной публицистики соответствующего периода.
Сроки проведения Конкурса:
Подача материалов в Федеральный оргкомитет - до 1 сентября 2019 года.
Рассмотрение и оценка материалов Жюри – с 1 по 15 сентября 2019 года.
Творческий семинар и торжественная церемония награждения – октябрь 2019 года.
Награждение:
Жюри определяет 16 победителей конкурса (по четырем жанрам в каждой номинации). Все они награждаются призами, дипломами и приглашаются за счет организаторов на творческий семинар и торжественную церемонию награждения в г. Москве.
Координаты Федерального оргкомитета Конкурса:
Отправка работ по E-mail: conkursvizov@pr-club.com
Тел. для справок: 8-915-449-04-48, 8-916-519-18-04 Координатор Конкурса : Полодийчук Наталья Валерьевна.