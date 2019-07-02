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Областной киновидеоцентр приглашает саратовцев на площадку Исторического парка «Россия – моя история»
Актуально » Главные новости — 3-июля-2019 — прочитано 25 раз
18 июля состоится очередное мероприятие проекта «Кино в истории России». Это совместный проект Саратовского областного методического киновидеоцентра и Исторического парка «Россия – моя история».
В 14.00 приглашаем учащихся начальных классов и их руководителей на мероприятие «Волшебная страна Мультипликация». Ребята увидят фрагменты первых черно-белых и немых анимационных фильмов, познакомятся с героями студий «Дисней» и «Союзмультфильм», узнают, кто и как работает над созданием мультфильмов и попробуют самостоятельно сделать раскадровку.
По окончании мероприятия состоится показ полнометражного мультфильма «Большое путешествие» (6+).
Однажды, безответственный Аист из центра доставки детей перепутал адреса и малыша Панду принес гималайскому медведю по имени Мик-Мик. Мик-Мик во всем любит порядок и решает доставить малыша Панду его родителям в Южный Китай. В путешествие с ним увязывается заяц Оскар. По дороге они встречают пеликана Дюка, волка Януса и тигра Амура.
Предварительная запись на участие в мероприятии обязательна.
Справки по телефону (8452) 69-50-34.
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