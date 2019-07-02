В Саратове отметили Международный день спортивного журналиста Актуально » Главные новости — 2-июля-2019 — прочитано 30 раз Сегодня, 2 июля, в рамках празднования Международного дня спортивного журналиста состоялся товарищеский матч по пляжному футболу между командой региональных СМИ и командой министерства молодежной политики и спорта области.



Перед началом матча министр Александр Абросимов поблагодарил спортивных журналистов за работу и вручил им благодарственные письма. За активное освещение мероприятий физической культуры и спорта, популяризацию здорового образа жизни среди населения награждены: обозреватель «Саратовской областной газеты «Регион 64» Ольга Летувет, шеф-редактор информационной редакции телеканала «Саратов 24» Павел Фитилев, спортивный обозреватель ИА «Версия-Саратов» Сергей Сквозняков, спортивный журналист Виталий Дубицкий, а также коллективы ГАУ СМИ Саратовской области «Регион 64», телеканала «Саратов 24», ИА «СаратовБизнесКонсалтинг» и «Версия-Саратов».



Футбольную команду профильного ведомства возглавил министр Александр Абросимов, в нее также вошли руководители областных спортивных школ Борис Королев, Сергей Лукьянов, Михаил Суслов, тренер команды по пляжному футболу «Дельта» Михаил Курицын, а также Заслуженные мастера спорта Сергей Улегин, Даци Дациев и Шамиль Гасанханов. Вратарем стал Алексей Клюкин из ФК «Дельта».

В команде журналистов - представители телекомпании «Саратов 24», информационного агентства «СаратовБизнесКонсалтинг», информационного портала «SPORT-SAR», Саратовской областной газеты «Регион64». На воротах стоял вратарь «Дельты» Сергей Барсуков.

Судьей соревнований стал президент клуба «Дельта» Сергей Кормилицын. В этом году наши «пляжники» вышли в полуфинал Кубка Европейских чемпионов, заняв 4 место, повторив достижение двухлетней давности. Только наша команда среди тех, кто представлял Россию, смогла выйти в полуфинал. А сегодня игроки «Дельты» (за исключением вратарей) были болельщиками на трибуне.

Открыла счет матча команда министерства, автором первого гола стал помощник министра Евгений Арчаков. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3, победитель определился в серии пенальти - 6:5 в пользу журналистов.



«Замечательно, что есть возможность сыграть в товарищеский матч, посвященный Международному дню спортивного журналиста. Игра была классная, отличные соперники. В матче по пляжному футболу участвую в первый раз. Особенность пляжного футбола в том, что тяжело передвигаться по песку, ноги вязнут. Также тяжело наносить удары и отдавать передачи, потому что геометрию броска здесь высчитать очень сложно», - прокомментировал министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов.



Напомним, в августе 2019 года на Театральной площади в Саратове пройдет 3 этап чемпионата России по пляжному футболу. Ждем болельщиков!