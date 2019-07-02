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Журналистов приглашают пройти программу повышения квалификации
Актуально » Главные новости — 2-июля-2019 — прочитано 20 раз
Программа повышения квалификации
«Региональная журналистика в интернете»
Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) приглашает журналистов муниципальных, районных, городских, региональных и корпоративных СМИ пройти программу повышения квалификации в цифровых медиакоммуникациях.
Цель: повысить качество навыков работы в социальных медиа, улучшить практики администрирования сайтов, научиться лучше понимать аудиторию издания в Интернете, разработать стратегию взаимодействия с аудиторией и контент-планирования на различных Интернет-площадках.
Задачи:
освоить нативные форматы в социальных медиа и базовые принципы SMM;
обновить или создать сайты и аккаунты СМИ в социальных сетях;
изучить основы сторителлинга в цифровой среде;
познакомиться с бизнес-моделями в Интернете;
разработать план взаимодействия с аудиторией в Интернете.
Целевая аудитория: курс будет полезен всем, у кого есть опыт работы от пяти лет или профильный диплом о высшем образовании, и кто желает повысить квалификацию для работы в цифровой середе. Программа рассчитана на журналистов небольших изданий, перед которыми стоит задача делать качественное медиа для региональной аудитории в условиях ограниченного бюджета. Результатом обучения станет стратегия изменений в редакции, разработанная под руководством преподавателей курсов.
Предметы:
1) российский медиаландшафт онлайн;
2) аудитория цифровых медиа;
3) жанровая инструментовка;
4) фактчекинг и эффективная работа с информацией;
5) редактор и текст: специфика, особенности и этапы работы;
6) медиапродюсирование;
7) основы сторителлинга;
8) творческие студии.
Конкурентные преимущества: отсутствие аналогичных программ в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе, комплексный и практикоориентированный характер подготовки. Прошедшим курс выдаётся диплом о профессиональной переподготовке СПбГУ.
Срок обучения: 3 учётные недели, 72 контактных часа. Октябрь, ноябрь 2019 г.
Возможные модели реализации: параллельное, дистанционное обучение (при наборе обучающихся из других городов).
Стоимость курса: 22 720 тысяч рублей.
Ведущие семинаров: преподаватели-практики и научные сотрудники СПбГУ, журналисты.
Опыт: в СПбГУ четыре года подряд проходит Фестиваль малой прессы, на котором журналисты муниципальных, районных и корпоративных СМИ повышают свою квалификацию (http://jf.spbu.ru/actions/6049.html)
Научный руководитель программы – Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, кандидат политических наук, доцент, редактор журнала «Журналист».
Контакты: разработчик программы, преподаватель кафедры цифровых медиакоммунникаций СПбГУ Егор Королёв almaata1@ya.ru, +7 (911) 939 94 31.