Журналистов приглашают пройти программу повышения квалификации Актуально » Главные новости — 2-июля-2019 — прочитано 20 раз Программа повышения квалификации

«Региональная журналистика в интернете»



Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) приглашает журналистов муниципальных, районных, городских, региональных и корпоративных СМИ пройти программу повышения квалификации в цифровых медиакоммуникациях.



Цель: повысить качество навыков работы в социальных медиа, улучшить практики администрирования сайтов, научиться лучше понимать аудиторию издания в Интернете, разработать стратегию взаимодействия с аудиторией и контент-планирования на различных Интернет-площадках.



Задачи:



освоить нативные форматы в социальных медиа и базовые принципы SMM;



обновить или создать сайты и аккаунты СМИ в социальных сетях;



изучить основы сторителлинга в цифровой среде;



познакомиться с бизнес-моделями в Интернете;



разработать план взаимодействия с аудиторией в Интернете.



Целевая аудитория: курс будет полезен всем, у кого есть опыт работы от пяти лет или профильный диплом о высшем образовании, и кто желает повысить квалификацию для работы в цифровой середе. Программа рассчитана на журналистов небольших изданий, перед которыми стоит задача делать качественное медиа для региональной аудитории в условиях ограниченного бюджета. Результатом обучения станет стратегия изменений в редакции, разработанная под руководством преподавателей курсов.



Предметы:



1) российский медиаландшафт онлайн;



2) аудитория цифровых медиа;



3) жанровая инструментовка;



4) фактчекинг и эффективная работа с информацией;



5) редактор и текст: специфика, особенности и этапы работы;



6) медиапродюсирование;



7) основы сторителлинга;



8) творческие студии.



Конкурентные преимущества: отсутствие аналогичных программ в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе, комплексный и практикоориентированный характер подготовки. Прошедшим курс выдаётся диплом о профессиональной переподготовке СПбГУ.



Срок обучения: 3 учётные недели, 72 контактных часа. Октябрь, ноябрь 2019 г.



Возможные модели реализации: параллельное, дистанционное обучение (при наборе обучающихся из других городов).



Стоимость курса: 22 720 тысяч рублей.



Ведущие семинаров: преподаватели-практики и научные сотрудники СПбГУ, журналисты.



Опыт: в СПбГУ четыре года подряд проходит Фестиваль малой прессы, на котором журналисты муниципальных, районных и корпоративных СМИ повышают свою квалификацию (http://jf.spbu.ru/actions/6049.html)



Научный руководитель программы – Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, кандидат политических наук, доцент, редактор журнала «Журналист».



Контакты: разработчик программы, преподаватель кафедры цифровых медиакоммунникаций СПбГУ Егор Королёв almaata1@ya.ru, +7 (911) 939 94 31. Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) приглашает журналистов муниципальных, районных, городских, региональных и корпоративных СМИ пройти программу повышения квалификации в цифровых медиакоммуникациях.Цель: повысить качество навыков работы в социальных медиа, улучшить практики администрирования сайтов, научиться лучше понимать аудиторию издания в Интернете, разработать стратегию взаимодействия с аудиторией и контент-планирования на различных Интернет-площадках.Задачи:освоить нативные форматы в социальных медиа и базовые принципы SMM;обновить или создать сайты и аккаунты СМИ в социальных сетях;изучить основы сторителлинга в цифровой среде;познакомиться с бизнес-моделями в Интернете;разработать план взаимодействия с аудиторией в Интернете.Целевая аудитория: курс будет полезен всем, у кого есть опыт работы от пяти лет или профильный диплом о высшем образовании, и кто желает повысить квалификацию для работы в цифровой середе. Программа рассчитана на журналистов небольших изданий, перед которыми стоит задача делать качественное медиа для региональной аудитории в условиях ограниченного бюджета. Результатом обучения станет стратегия изменений в редакции, разработанная под руководством преподавателей курсов.Предметы:1) российский медиаландшафт онлайн;2) аудитория цифровых медиа;3) жанровая инструментовка;4) фактчекинг и эффективная работа с информацией;5) редактор и текст: специфика, особенности и этапы работы;6) медиапродюсирование;7) основы сторителлинга;8) творческие студии.Конкурентные преимущества: отсутствие аналогичных программ в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе, комплексный и практикоориентированный характер подготовки. Прошедшим курс выдаётся диплом о профессиональной переподготовке СПбГУ.Срок обучения: 3 учётные недели, 72 контактных часа. Октябрь, ноябрь 2019 г.Возможные модели реализации: параллельное, дистанционное обучение (при наборе обучающихся из других городов).Стоимость курса: 22 720 тысяч рублей.Ведущие семинаров: преподаватели-практики и научные сотрудники СПбГУ, журналисты.Опыт: в СПбГУ четыре года подряд проходит Фестиваль малой прессы, на котором журналисты муниципальных, районных и корпоративных СМИ повышают свою квалификацию (http://jf.spbu.ru/actions/6049.html)Научный руководитель программы – Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, кандидат политических наук, доцент, редактор журнала «Журналист».Контакты: разработчик программы, преподаватель кафедры цифровых медиакоммунникаций СПбГУ Егор Королёв almaata1@ya.ru, +7 (911) 939 94 31.