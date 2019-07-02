В Балакове прошли Шестые Мальцевские краеведческие чтения Актуально » Главные новости — 2-июля-2019 — прочитано 21 раз Посвящение Шехтелю



В Балакове, в Центре Общественной информации Балаковской атомной станции состоялись Шестые Мальцевские краеведческие чтения. Названы они так не случайно. Жившие в Балакове братья Паисий и Анисим Мальцевы не просто купцы-хлебопромышленники – они ещё и меценаты, и коллекционеры, оставившие после себя огромное культурное наследие.

Библиотека старопечатных и рукописных книг Паисия стала частью наиболее ценного книжного собрания Саратовского университета и главных книгохранилищ страны. Его же коллекция документов и вещей известных дворянских фамилий России хранится в государственном историческом музее. Наверняка нашли своё достойное место в художественных сокровищницах страны и несколько сотен икон XV–XVII вв., которые собирал Анисим.

Конференция была посвящена 160-летию со дня рождения знаменитого русского архитектора, «гения модерна», Фёдора Шехтеля, по проекту которого в Балакове для многочисленной старообрядческой общины Белокриницкой иерархии, на средства Мальцевых был построен храм Святой Троицы.

Чтения проводятся с 2004 года по инициативе Балаковского отделения Союза краеведов России, на базе филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), при активном участии (с 2016 г.) Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва.

Кроме того, партнёрами Чтений являются Балаковская АЭС, Саратовское региональное отделение Российского исторического общества, просветительский отдел Русской православной старообрядческой церкви, Государственный музей архитектуры им. А.В. Щусева, Музей истории и культуры старообрядчества (г. Боровск, Калужская область).

Как заявил один из организаторов, член Совета Саратовского регионального отделения Российского исторического общества Юрий Каргин, отличие балаковской конференции от других подобных в том, что она носит научно-просветительский характер. Одна из главных её задач не просто в узком кругу заслушать и обсудить доклады участников: учёных, краеведов и работников культуры, но и познакомить с результатами научных исследований местное сообщество. Поэтому на конференции собирается много слушателей.

На конференцию приглашаются и необычные гости. В прошлом году это был ансамбль древнерусского церковно-певческого искусства Центра по изучению традиций культовой музыки Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, в этом – представители старообрядческой миссии в Пакистане.

Её руководитель, Кирилл Шахзад, настоятель храма во имя преподобного Сергия Радонежкого в г. Саргодха, рассказал, как трудно живётся приверженцам иной, в том числе, православной, веры в мусульманской стране. Иноверцы имеют минимум гражданских прав, принимаются только на низкооплачиваемую работу, на их поселения нередко совершают нападения радикально настроенные мусульмане. Из-за постоянной угрозы представители старообрядческой общины получили право на ношение оружия. Кроме того, Кирилл Шахзад рассказал, что его старообрядческая община организовала несколько бесплатных школ для бедного населения, не имеющего возможности заплатить за учёбу, и показал несколько коротких видеофрагментов о буднях пакистанских старообрядцев.

На второй день конференции для её участников была организована экскурсия по старой части города, которую можно по праву назвать музеем купеческой архитектуры под открытым небом.







В Балакове, в Центре Общественной информации Балаковской атомной станции состоялись Шестые Мальцевские краеведческие чтения. Названы они так не случайно. Жившие в Балакове братья Паисий и Анисим Мальцевы не просто купцы-хлебопромышленники – они ещё и меценаты, и коллекционеры, оставившие после себя огромное культурное наследие.Библиотека старопечатных и рукописных книг Паисия стала частью наиболее ценного книжного собрания Саратовского университета и главных книгохранилищ страны. Его же коллекция документов и вещей известных дворянских фамилий России хранится в государственном историческом музее. Наверняка нашли своё достойное место в художественных сокровищницах страны и несколько сотен икон XV–XVII вв., которые собирал Анисим.Конференция была посвящена 160-летию со дня рождения знаменитого русского архитектора, «гения модерна», Фёдора Шехтеля, по проекту которого в Балакове для многочисленной старообрядческой общины Белокриницкой иерархии, на средства Мальцевых был построен храм Святой Троицы.Чтения проводятся с 2004 года по инициативе Балаковского отделения Союза краеведов России, на базе филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), при активном участии (с 2016 г.) Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва.Кроме того, партнёрами Чтений являются Балаковская АЭС, Саратовское региональное отделение Российского исторического общества, просветительский отдел Русской православной старообрядческой церкви, Государственный музей архитектуры им. А.В. Щусева, Музей истории и культуры старообрядчества (г. Боровск, Калужская область).Как заявил один из организаторов, член Совета Саратовского регионального отделения Российского исторического общества Юрий Каргин, отличие балаковской конференции от других подобных в том, что она носит научно-просветительский характер. Одна из главных её задач не просто в узком кругу заслушать и обсудить доклады участников: учёных, краеведов и работников культуры, но и познакомить с результатами научных исследований местное сообщество. Поэтому на конференции собирается много слушателей.На конференцию приглашаются и необычные гости. В прошлом году это был ансамбль древнерусского церковно-певческого искусства Центра по изучению традиций культовой музыки Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, в этом – представители старообрядческой миссии в Пакистане.Её руководитель, Кирилл Шахзад, настоятель храма во имя преподобного Сергия Радонежкого в г. Саргодха, рассказал, как трудно живётся приверженцам иной, в том числе, православной, веры в мусульманской стране. Иноверцы имеют минимум гражданских прав, принимаются только на низкооплачиваемую работу, на их поселения нередко совершают нападения радикально настроенные мусульмане. Из-за постоянной угрозы представители старообрядческой общины получили право на ношение оружия. Кроме того, Кирилл Шахзад рассказал, что его старообрядческая община организовала несколько бесплатных школ для бедного населения, не имеющего возможности заплатить за учёбу, и показал несколько коротких видеофрагментов о буднях пакистанских старообрядцев.На второй день конференции для её участников была организована экскурсия по старой части города, которую можно по праву назвать музеем купеческой архитектуры под открытым небом.