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Встреча с казахским писателем в музее Н.Г. Чернышевского
Актуально » Главные новости — 28-июня-2019 — прочитано 15 раз
Писатель, государственный и общественный деятель, с которым мы вчера встречались в музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского, Гадильбек Минажевич Шалахметов, журналист и очень содержательный человек. В Казахстане его корни, любимая работа - журналистика, преподавание. В Саратов его привел писательский, расследовательский интерес. На суд общественности он вынес свой завершенный труд «Пятый сон». Коллеги называют его посланником Мира и народным дипломатом, и это точное попадание!
Рада, что книгу довелось прочитать до встречи с писателем, поэтому сопоставляла свои ощущения от прочитанного с тем, о чем говорил собравшимся Гадильбек Минажевич. Книга охватывает события трех веков, начиная с XIX века. И какая развернута картина – эпохальных событий, народных традиций, описания природы. И какие имена – знаковые для казахской культуры! Абай, Чокан Валиханов, Ибрай Алтынсарин! Не отходя от сути и особенностей каждой личности, автор наполняет повествование живыми деталями – убедительно, с уважением к исторической правде.
Центральный герой - Правитель Букеевской орды Макаш Бекмухамедов - человек широко образованный, масштабно мыслящий, сын своего народа, просветитель и философ. Он отлично знает, кроме тюрских, русский язык и несколько европейских, читает периодику и имеет богатейшую библиотеку. Интересная личность!
И только позже, в следующей главе, становится понятен авторский замысел. Такая масштабная личность, как Макаш, не мог не встретиться с другим выдающимся человеком с саратовскими корнями – с Николаем Гавриловичем Чернышевским. Интрига в том, что один из них – Правитель нарождающегося государства, а другой – государственный преступник, сосланный в менее суровые условия, чем в Сибири, – как по надзору, так и по климату.
И они встречаются! И они ведут беседы! И оба стоят друг друга! По степени гражданской зрелости, по кругозору и жизненной мудрости! Им было о чем поговорить, когда Макаш пригласил Чернышевского погостить к себе домой. Обогрел, растопил грусть – вниманием, песнями обоих народов, видами Волги и Каспия, красотами приморской природы.
И вот «Пятый сон» - это беседы, приметы времени и быта через диалоги Макаша и Чернышевского. Читается на одном дыхании. Только позже начинаешь сомневаться: а было ли так? Протоколов бесед никто не вел, документов не осталось… Вот и музейные работники выражают осторожное сомнение: гипотеза требует научного подтверждения. Хотя так хочется верить в полувымысел (сон? фантазии?) автора. Который красиво и логично подвел читателя к мысли о неразрывности эпох и традиций двух национальностей, родственных культур, о неизбежности встречи двух людей – Повелителя и Властителя дум на стыке эпох.
… Наш гость искренне радовался тому, что он находится в музее Николая Гавриловича, глубокоуважаемого и любимого публициста. Гадильбек Минажевич радовался нашему пониманию и доброму отношению к его труду. Несколькими часами раньше он встречался со студентами СГУ им. Н.Г. Чернышевского. И так же подкупающе искренне отвечал на вопрос о сути профессии журналиста: «Честность превыше всего».
Честность книги Шалахметова «Пятый сон» - в знании эпохи, людей передовых взглядов, народных традиций. Взяв читателей в плен обаянием личностей своих героев, он заставляет поверить в реальность событий, проникнуться уважением к героям, к их взглядам. Ну а если кого смущает вымысел – назовите это произведение романом! Там есть сюжет, эпоха, кульминация, развязка. Удивительно захватывающее чтение!
И еще о чтении. Слушая неторопливую речь писателя, понимаешь, что он свой труд, досконально изучив архивы, не называет документальным. Он живым языком, глядя на собеседника, пересказывает прочитанное в своем воображении. Это очень хорошо воспринимается, особенно сейчас, когда многие отвыкают читать и писать длинные тексты.
С большим теплом отношусь к моим друзьям по общественной работе Умуткан Джунельбаевой, Михаилу Якубову, Эмилии Шария, Александру Зуеву, Араику Касяну и многим другим. Они тоже посланцы Мира и много делают для укрепления дружбу наших народов. И хотелось бы больше таких встреч – о культурных связях, о великих людях, о нравственных ориентирах.
А нашему гостью, с которым долго не расставались в музее, - новых книг и встреч на саратовской земле, пророческих сновидений! Кстати, писателю и его жене Вере Александровне наш город очень понравился!
Лидия Златогорская