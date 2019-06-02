«Забытое» училище Актуально » Главные новости — 27-июня-2019 — прочитано 28 раз «Забытое» училище



В этом году исполняется 80 лет Симферопольскому военному пехотному училищу, о котором в Симферополе мало кто знает. Это вполне объяснимо: из 7,5 лет своего существования, три, самых жарких, года оно провело за пределами «родного» города, неоднократно меняя название. Открытое в декабре 1939-го, незадолго до Великой Отечественной войны, 1 апреля 1941-го, училище стало интендантским, а уже в августе того же года отправилось в эвакуацию. Местом его дислокации стала Саратовская область.

Сначала, до апреля 1942-го училище размещалось на станции Питерка и в с. Моршанка Питерского района. Здесь, 25 января 1942-го оно переквалифицировалось в пулемётно-миномётное (войска в военное время нуждались не в интендантах, а в бойцах), и в этом статусе переместилось в Балаково, где находилось с апреля 1942-го по август 1944-го и занимало лучшие здания города. Здесь оно снова было переименовано, 1 июля 1943-го, – в стрелково-миномётное.

До недавнего времени считалось, что в августе 1942-го в Балакове состоялся первый, и единственный, выпуск младших лейтенантов. На самом деле их было пять, один за другим: с августа по октябрь. Это выяснилось благодаря документам, которые хранятся в Центральном архиве министерства обороны (ЦАМО).

Большая часть выпускников – тысяча с лишним – была направлена в распоряжение Военного совета Сталинградского фронта, около 350 – на Центральный фронт. О них мало что известно. Трое, Василий Иванович Крюков, Алексей Яковлевич Ломакин и Николай Никифорович Мороз, стали Героями Советского Союза. Некоторые проживали после войны в Балакове. Благодаря Герою Советского Союза Валентину Кирилловичу Ерошкину связь с частью бывших курсантов из других регионов когда-то поддерживалась. В Балакове даже состоялось несколько встреч с ними. Однако основательно училищем никто не занимался. Даже в Балаковском Совете ветеранов никакой картотеки по «симферопольцам» не существует.

Кто был первым начальником училища, пехотного, выяснить пока не удалось. А вот интендантским командовал полковник Анатолий Георгиевич Красноухов, кадровый офицер, участник первой мировой и гражданской войн. В Красной армии боевой путь начал добровольцем в составе Петроградского пока в 1918 году. В 1920-м был награждён орденом Красного Знамени. Накануне войны занимался вопросами материально-технического обеспечения армии. Когда училище стало пулеметно-миномётным, его, с 28 февраля 1942-го, возглавил «практик», полковник Тихон Петрович Васильев, а спустя несколько месяцев, во время выпускных экзаменов, с сентября, его сменил полковник Владимир Иванович Козин.

Именно под его командованием в августе 1944-го училище вернулось на родину. В Симферополе, спустя несколько дней после Победы, 15 мая 1945-го, ему вернули название, полученное при «рождении»: пехотное. Через два года, в апреле 1947-го, училище расформировали. Эта процедура проходила уже при новом начальнике – гвардии генерал-майоре Георгии Павловиче Жиленкове.

Автор этих строк намерен восстановить историю училища. Работа по сбору информации в Центральном архиве министерства обороны (ЦАМО) уже началась. Первыми, кто оказал финансовую поддержку этому проекту, стали Балаковский филиал АО «Апатит» и лично директор Балаковского автомобильно-электромеханического техникума Борис Дермер.

И уже есть первые неожиданные результаты.

До сих пор было известно, что его окончило три будущих Героя Советского Союза: Василий Иванович Крюков, Алексей Яковлевич Ломакин и Николай Никифорович Мороз. Теперь к ним можно прибавить ещё одного человека: это – казах Айткеш Абаевич Ибраев. Как сказано в его официальной биографии, в Симферопольском пулемётно-миномётном училище, которое дислоцировалось в Балакове, он оказался в сентябре 1942 г. Сколько он здесь проучился и чему, неизвестно, но в армию он был направлен почему-то не младшим офицером, а старшим сержантом.

Воевал в артиллерии. Настолько отважно, что вскоре ему, повысив в звании до старшины, доверили командование взводом 45-миллиметровых пушек. Со своим взводом он особо отличился во время операции «Багратион», при ликвидации окружённой под Минском группировки противника.

6 июля 1944 г. немцы попытались вырваться из окружения на рубеже Шеметово — Пекалин. Ибраев приказал выкатить орудия на открытую позицию, и, под его командованием, артиллеристы прямой наводкой уничтожили 192 немецких солдата и офицера, 19 автомашин, 55 подвод с боеприпасами, 6 противотанковых пушек и 12 пулемётов. Когда немцы вплотную подошли к позициям, Ибраев поднял свой взвод в атаку и в штыковом бою отбросил их на исходные позиции, в рукопашной схватке лично уничтожив 8 солдат вермахта. За смелость и отвагу в этом бою ему и присвоили звание Героя Советского Союза.

Надо сказать, что будущие Герои были выпущены из этого училища и в самом начале его существования, когда оно ещё называлось пехотным и находилось в Симферополе. Самым известным из них стал капитан Иван Михайлович Сидоренко, который считается организатором снайперского движения. С ноября 1941 г. по 1944-й он уничтожил из снайперской винтовки около 500 фашистов и подготовил более 250 снайперов.

Работа по изучению документов училища продолжается. Она позволит узнать имена преподавателей и выпускников; выяснить, кто из них погиб, кто чем был награждён. Тем самым, за год до 75-летия Победы, дан старт серьёзной поисковой работе.



Юрий Каргин, г. Балаково.



На фото - Айткеш Абаевич Ибраев



В этом году исполняется 80 лет Симферопольскому военному пехотному училищу, о котором в Симферополе мало кто знает. Это вполне объяснимо: из 7,5 лет своего существования, три, самых жарких, года оно провело за пределами «родного» города, неоднократно меняя название. Открытое в декабре 1939-го, незадолго до Великой Отечественной войны, 1 апреля 1941-го, училище стало интендантским, а уже в августе того же года отправилось в эвакуацию. Местом его дислокации стала Саратовская область.Сначала, до апреля 1942-го училище размещалось на станции Питерка и в с. Моршанка Питерского района. Здесь, 25 января 1942-го оно переквалифицировалось в пулемётно-миномётное (войска в военное время нуждались не в интендантах, а в бойцах), и в этом статусе переместилось в Балаково, где находилось с апреля 1942-го по август 1944-го и занимало лучшие здания города. Здесь оно снова было переименовано, 1 июля 1943-го, – в стрелково-миномётное.До недавнего времени считалось, что в августе 1942-го в Балакове состоялся первый, и единственный, выпуск младших лейтенантов. На самом деле их было пять, один за другим: с августа по октябрь. Это выяснилось благодаря документам, которые хранятся в Центральном архиве министерства обороны (ЦАМО).Большая часть выпускников – тысяча с лишним – была направлена в распоряжение Военного совета Сталинградского фронта, около 350 – на Центральный фронт. О них мало что известно. Трое, Василий Иванович Крюков, Алексей Яковлевич Ломакин и Николай Никифорович Мороз, стали Героями Советского Союза. Некоторые проживали после войны в Балакове. Благодаря Герою Советского Союза Валентину Кирилловичу Ерошкину связь с частью бывших курсантов из других регионов когда-то поддерживалась. В Балакове даже состоялось несколько встреч с ними. Однако основательно училищем никто не занимался. Даже в Балаковском Совете ветеранов никакой картотеки по «симферопольцам» не существует.Кто был первым начальником училища, пехотного, выяснить пока не удалось. А вот интендантским командовал полковник Анатолий Георгиевич Красноухов, кадровый офицер, участник первой мировой и гражданской войн. В Красной армии боевой путь начал добровольцем в составе Петроградского пока в 1918 году. В 1920-м был награждён орденом Красного Знамени. Накануне войны занимался вопросами материально-технического обеспечения армии. Когда училище стало пулеметно-миномётным, его, с 28 февраля 1942-го, возглавил «практик», полковник Тихон Петрович Васильев, а спустя несколько месяцев, во время выпускных экзаменов, с сентября, его сменил полковник Владимир Иванович Козин.Именно под его командованием в августе 1944-го училище вернулось на родину. В Симферополе, спустя несколько дней после Победы, 15 мая 1945-го, ему вернули название, полученное при «рождении»: пехотное. Через два года, в апреле 1947-го, училище расформировали. Эта процедура проходила уже при новом начальнике – гвардии генерал-майоре Георгии Павловиче Жиленкове.Автор этих строк намерен восстановить историю училища. Работа по сбору информации в Центральном архиве министерства обороны (ЦАМО) уже началась. Первыми, кто оказал финансовую поддержку этому проекту, стали Балаковский филиал АО «Апатит» и лично директор Балаковского автомобильно-электромеханического техникума Борис Дермер.И уже есть первые неожиданные результаты.До сих пор было известно, что его окончило три будущих Героя Советского Союза: Василий Иванович Крюков, Алексей Яковлевич Ломакин и Николай Никифорович Мороз. Теперь к ним можно прибавить ещё одного человека: это – казах Айткеш Абаевич Ибраев. Как сказано в его официальной биографии, в Симферопольском пулемётно-миномётном училище, которое дислоцировалось в Балакове, он оказался в сентябре 1942 г. Сколько он здесь проучился и чему, неизвестно, но в армию он был направлен почему-то не младшим офицером, а старшим сержантом.Воевал в артиллерии. Настолько отважно, что вскоре ему, повысив в звании до старшины, доверили командование взводом 45-миллиметровых пушек. Со своим взводом он особо отличился во время операции «Багратион», при ликвидации окружённой под Минском группировки противника.6 июля 1944 г. немцы попытались вырваться из окружения на рубеже Шеметово — Пекалин. Ибраев приказал выкатить орудия на открытую позицию, и, под его командованием, артиллеристы прямой наводкой уничтожили 192 немецких солдата и офицера, 19 автомашин, 55 подвод с боеприпасами, 6 противотанковых пушек и 12 пулемётов. Когда немцы вплотную подошли к позициям, Ибраев поднял свой взвод в атаку и в штыковом бою отбросил их на исходные позиции, в рукопашной схватке лично уничтожив 8 солдат вермахта. За смелость и отвагу в этом бою ему и присвоили звание Героя Советского Союза.Надо сказать, что будущие Герои были выпущены из этого училища и в самом начале его существования, когда оно ещё называлось пехотным и находилось в Симферополе. Самым известным из них стал капитан Иван Михайлович Сидоренко, который считается организатором снайперского движения. С ноября 1941 г. по 1944-й он уничтожил из снайперской винтовки около 500 фашистов и подготовил более 250 снайперов.Работа по изучению документов училища продолжается. Она позволит узнать имена преподавателей и выпускников; выяснить, кто из них погиб, кто чем был награждён. Тем самым, за год до 75-летия Победы, дан старт серьёзной поисковой работе.