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Открытые письма и обращения — популярный способ привлечь внимание общества к критической ситуации или проблеме. Для журналистов они часто становятся поводом к серьезным расследованиям и созданию больших историй. И часто они начинаются с публикации текста открытого письма или обращения, поступившего в редакцию.



Иногда редакция не может устоять перед искушением немедленно опубликовать открытое письмо — целиком и без правок. Логика тут простая: перед нами фактически полноценный документ. Не какая‑то анонимка — под текстом стоят подписи реальных людей. У нас есть доказательство: почтовый конверт со штемпелем или скриншот сообщения, полученного по электронной почте. Как правило, авторы открытого письма — авторитетные люди, часто — эксперты в какой‑либо области, вызывающие доверие. А если еще сделать приписку «Редакция не несет ответственности…», то, кажется, риск получить судебные разбирательства для журналистов исчезнет совсем. К сожалению, это не так.



А ЧЕМ ДОКАЖЕТЕ?



Пять лет назад ветеринары Ростовской области обратились в редакцию одной из местных газет с открытым письмом. Они жаловались на кризисную ситуацию, которая, по их мнению, сложилась в ветеринарии региона. Письмо содержало подробный анализ проблем, в нем показывались возможные угрозы для населения, объяснялось, почему кризис возник. Кроме прочего, в тексте подвергалась критике деятельность тогдашнего генерального директора областной станции по борьбе с болезнями животных.



Редакция решила напечатать письмо. Пользуясь положением ст. 41 Закона «О СМИ» о конфиденциальности источников, газета опубликовала текст без подписей — чтобы защитить ветеринарных врачей от возможных репрессий. И получила иск о защите деловой репутации от того самого директора станции. К счастью, редакции при поддержке Центра защиты прав СМИ удалось отстоять право обсуждать общественно значимую информацию.



А вот свежий пример. В марте нынешнего года бывшая сотрудница Центра хирургии имени Вишневского распространила открытое письмо, в котором подвергла критике условия работы в лечебном учреждении. Текст был опубликован рядом информационных интернет‑ресурсов. Они и стали вместе с автором соответчиками в иске о защите деловой репутации, поступившем от Центра хирургии. На процессе бывшая сотрудница учреждения предоставить доказательства не смогла. Журналисты, опубликовавшие ее обращение, — тем более. В итоге сведения в тексте были признаны недостоверными и порочащими репутацию центра.



ПРИЧИНОЙ НАПИСАНИЯ ОТКРЫТЫХ ОБРАЩЕНИЙ ПОЧТИ ВСЕГДА СТАНОВИТСЯ КОНФЛИКТ. И ЗНАЧИТ, ФАКТЫ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В ТЕКСТЕ, НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ ОСОБЕННО ТЩАТЕЛЬНО

Главная проблема в таких случаях — распространенный миф о том, что журналисты и редакция не несут ответственности за письма, подписанные фамилиями их авторов или тех, кто их поддержал. Увы, статья 57 Закона «О СМИ», которая регулирует освобождение редакций от ответственности, про письма не говорит ни слова. Это значит, что каким бы письмо или обращение ни было — личным, коллективным, открытым, — СМИ будет нести полную ответственность за его содержание, как если бы это был обычный текст, подготовленный внештатным автором. И «дисклеймеры» о том, что редакция не несет ответственности за содержание писем, тут работать не будут. Надо сказать честно: они вообще никогда не имеют смысла с юридической точки зрения, разве что производят впечатление на доверчивых читателей.



Не нужно забывать, что причиной написания открытых обращений почти всегда становится конфликт. И значит, факты, изложенные в тексте, нужно проверять особенно тщательно.



Самый частый риск в таких случаях — диффамация, то есть нанесение ущерба репутации человека или организации, о которых идет речь в тексте. Как правило, редакция не располагает никакими доказательствами фактов, приведенных в письме. А обиженная сторона может увидеть в тексте раскрытие конфиденциальных сведений, нанесение вреда чести, достоинству и деловой репутации и даже клевету. И когда редакция попадает в суд, ей нечего представить для подтверждения сведений, изложенных в публикации. Она начинает искать авторов письма — и нередко выясняется, что и у тех нет ни доказательств, ни свидетелей.



ПРОВЕРЯЕМ, СОКРАЩАЕМ



Что же делать журналистам, готовящим открытое письмо к публикации?



Помним, что редакция имеет право редактировать и сокращать письма. Потенциально опасные места в тексте, которые вы вряд ли сможете отстоять в суде, всегда можно заменить на многоточие.



Иногда редакторы сомневаются: а не будет ли вмешательство в текст нарушением авторских прав его создателей? Согласно статье 42 Закона «О СМИ», «письмо, адресованное в редакцию, может быть использовано в сообщениях и материалах данного средства массовой информации, если при этом не искажается смысл письма и не нарушаются положения Закона «О СМИ». То есть, как и в случае с материалами штатных журналистов и внештатных авторов, главное в процессе правки — не исказить смысл сказанного. Для соблюдения авторского права достаточно связаться с создателями письма и получить их согласие на предложенную редакторскую правку.



Проверяем авторство. Необходимо выяснить подлинность подписей под текстом письма. Если их много — свяжитесь хотя бы с несколькими авторами, их фамилии и опубликуйте, если они не просят сохранить их имена в конфиденциальности. Остальные фамилии можно убрать, заменив их, к примеру, словами «и еще 10 подписей».



На этом этапе также хорошо бы обговорить с авторами текста риск судебного разбирательства: готовы ли они идти в суд и подтверждать свои слова? Есть ли у них доказательства изложенных фактов?



С осторожностью работаем с анонимными письмами. Они всегда представляли угрозу. Не стоит их публиковать, добропорядочность и мотивы их авторов у журналистов должны вызывать сомнения. Конечно, редакция может скрыть фамилии авторов и таким образом защитить их от возможного преследования или давления. Но в этом случае в суде отвечать придется, скорее всего, в одиночку.



Проверяем факты. Вместе с авторами обращения нужно убедиться, что существуют доказательства или свидетели всех изложенных в тексте фактов и что их можно представить в суде. Голословные обвинения нужно из текста удалить. Но здесь стоит помнить, что доказывать в суде нужно только утверждения о фактах: мнения и оценки доказательства не требуют, и авторы могут их высказывать свободно.



Оцениваем «оскорбительность» текста. Очень часто авторы открытых писем, взволнованные ситуацией и принимающие близко к сердцу проблемы, не скупятся на жесткие эпитеты. В некоторых случаях особо резкие выражения могут быть расценены как оскорбления. К ним относятся вульгарная и бранная лексика, мат, сравнения с животными, другая лексика, которую лингвисты относят к категории «неприличной по форме».



Стоит помнить, что теперь использование такой лексики в адрес органов власти, государства, государственных символов, Конституции РФ и президента лично будут основанием для блокировки сайта и значительного штрафа для авторов и редакции.



Если в тексте письма содержатся персональные данные и сведения о частной жизни граждан, подумайте: так ли они нужны в тексте? Законодательство разрешает журналистам публиковать персональные данные граждан без их согласия, если это необходимо для защиты общественного интереса и лежит в сфере профессиональной деятельности журналистов.



Сведения о частной жизни можно публиковать, защищая общественный интерес. Но его наличие придется доказывать. Поэтому нужно оценить, насколько все эти биографические подробности нужны в публикации для раскрытия ее главной мысли.



Кроме того, нужно учитывать, что Закон «О персональных данных» разрешает не спрашивать согласия, когда персональные данные разглашаются редакцией «для осуществления профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой информации». А открытые письма пишут «обычные» граждане. Поэтому суд может решить, что они не имели права воспользоваться этой привилегией.



Особенно нужно быть осторожными с публикацией обращений в госорганы (заявления в прокуратуру или полицию, письма в мэрию и т. п.). Журналисты часто относятся к ним с большим доверием, чем к открытым письмам: ведь на этом документе мо‑ жет стоять штамп органа о принятии письма. Это создает иллюзию «официальности» такого заявления. Но подобное отношение в корне неверно. То, что напишет человек в заявлении в полицию, не будет считаться распространением порочащей информации. Гражданин лишь обращается к уполномоченному органу, который в рамках своей компетенции должен проверить изложенные в заявлении факты и принять решение — возбуждать уголовное дело или нет. А вот если такое заявление после подачи в полицию или прокуратуру будет опубликовано в СМИ или просто на сайте, то это будет рассматриваться как обычное публичное распространение информации. И редакция СМИ будет нести ответственность за достоверность изложенных в этом документе сведений в полной мере.



Проверяем текст на злоупотребление свободой массовой информации. Статья 4 Закона «О СМИ» описывает, о чем нельзя рассказывать в массмедиа и в интернете. Открытое письмо может содержать, например, нецензурную брань, экстремистские высказывания или призывы, информацию о способах самоубийства, о детях — жертвах преступлений, о местах продажи наркотиков и т. п. Во всех этих случаях редакция будет полностью нести ответственность за нарушение закона, если опубликует такое письмо без правок. Открытые письма и обращения часто становятся поводом к серьезным расследованиям и созданию больших историйОткрытые письма и обращения — популярный способ привлечь внимание общества к критической ситуации или проблеме. Для журналистов они часто становятся поводом к серьезным расследованиям и созданию больших историй. И часто они начинаются с публикации текста открытого письма или обращения, поступившего в редакцию.Иногда редакция не может устоять перед искушением немедленно опубликовать открытое письмо — целиком и без правок. Логика тут простая: перед нами фактически полноценный документ. Не какая‑то анонимка — под текстом стоят подписи реальных людей. У нас есть доказательство: почтовый конверт со штемпелем или скриншот сообщения, полученного по электронной почте. Как правило, авторы открытого письма — авторитетные люди, часто — эксперты в какой‑либо области, вызывающие доверие. А если еще сделать приписку «Редакция не несет ответственности…», то, кажется, риск получить судебные разбирательства для журналистов исчезнет совсем. К сожалению, это не так.Пять лет назад ветеринары Ростовской области обратились в редакцию одной из местных газет с открытым письмом. Они жаловались на кризисную ситуацию, которая, по их мнению, сложилась в ветеринарии региона. Письмо содержало подробный анализ проблем, в нем показывались возможные угрозы для населения, объяснялось, почему кризис возник. Кроме прочего, в тексте подвергалась критике деятельность тогдашнего генерального директора областной станции по борьбе с болезнями животных.Редакция решила напечатать письмо. Пользуясь положением ст. 41 Закона «О СМИ» о конфиденциальности источников, газета опубликовала текст без подписей — чтобы защитить ветеринарных врачей от возможных репрессий. И получила иск о защите деловой репутации от того самого директора станции. К счастью, редакции при поддержке Центра защиты прав СМИ удалось отстоять право обсуждать общественно значимую информацию.А вот свежий пример. В марте нынешнего года бывшая сотрудница Центра хирургии имени Вишневского распространила открытое письмо, в котором подвергла критике условия работы в лечебном учреждении. Текст был опубликован рядом информационных интернет‑ресурсов. Они и стали вместе с автором соответчиками в иске о защите деловой репутации, поступившем от Центра хирургии. На процессе бывшая сотрудница учреждения предоставить доказательства не смогла. Журналисты, опубликовавшие ее обращение, — тем более. В итоге сведения в тексте были признаны недостоверными и порочащими репутацию центра.Главная проблема в таких случаях — распространенный миф о том, что журналисты и редакция не несут ответственности за письма, подписанные фамилиями их авторов или тех, кто их поддержал. Увы, статья 57 Закона «О СМИ», которая регулирует освобождение редакций от ответственности, про письма не говорит ни слова. Это значит, что каким бы письмо или обращение ни было — личным, коллективным, открытым, — СМИ будет нести полную ответственность за его содержание, как если бы это был обычный текст, подготовленный внештатным автором. И «дисклеймеры» о том, что редакция не несет ответственности за содержание писем, тут работать не будут. Надо сказать честно: они вообще никогда не имеют смысла с юридической точки зрения, разве что производят впечатление на доверчивых читателей.Не нужно забывать, что причиной написания открытых обращений почти всегда становится конфликт. И значит, факты, изложенные в тексте, нужно проверять особенно тщательно.Самый частый риск в таких случаях — диффамация, то есть нанесение ущерба репутации человека или организации, о которых идет речь в тексте. Как правило, редакция не располагает никакими доказательствами фактов, приведенных в письме. А обиженная сторона может увидеть в тексте раскрытие конфиденциальных сведений, нанесение вреда чести, достоинству и деловой репутации и даже клевету. И когда редакция попадает в суд, ей нечего представить для подтверждения сведений, изложенных в публикации. Она начинает искать авторов письма — и нередко выясняется, что и у тех нет ни доказательств, ни свидетелей.Что же делать журналистам, готовящим открытое письмо к публикации?Помним, что редакция имеет право редактировать и сокращать письма. Потенциально опасные места в тексте, которые вы вряд ли сможете отстоять в суде, всегда можно заменить на многоточие.Иногда редакторы сомневаются: а не будет ли вмешательство в текст нарушением авторских прав его создателей? Согласно статье 42 Закона «О СМИ», «письмо, адресованное в редакцию, может быть использовано в сообщениях и материалах данного средства массовой информации, если при этом не искажается смысл письма и не нарушаются положения Закона «О СМИ». То есть, как и в случае с материалами штатных журналистов и внештатных авторов, главное в процессе правки — не исказить смысл сказанного. Для соблюдения авторского права достаточно связаться с создателями письма и получить их согласие на предложенную редакторскую правку.Необходимо выяснить подлинность подписей под текстом письма. Если их много — свяжитесь хотя бы с несколькими авторами, их фамилии и опубликуйте, если они не просят сохранить их имена в конфиденциальности. Остальные фамилии можно убрать, заменив их, к примеру, словами «и еще 10 подписей».На этом этапе также хорошо бы обговорить с авторами текста риск судебного разбирательства: готовы ли они идти в суд и подтверждать свои слова? Есть ли у них доказательства изложенных фактов?Они всегда представляли угрозу. Не стоит их публиковать, добропорядочность и мотивы их авторов у журналистов должны вызывать сомнения. Конечно, редакция может скрыть фамилии авторов и таким образом защитить их от возможного преследования или давления. Но в этом случае в суде отвечать придется, скорее всего, в одиночку.Вместе с авторами обращения нужно убедиться, что существуют доказательства или свидетели всех изложенных в тексте фактов и что их можно представить в суде. Голословные обвинения нужно из текста удалить. Но здесь стоит помнить, что доказывать в суде нужно только утверждения о фактах: мнения и оценки доказательства не требуют, и авторы могут их высказывать свободно.Очень часто авторы открытых писем, взволнованные ситуацией и принимающие близко к сердцу проблемы, не скупятся на жесткие эпитеты. В некоторых случаях особо резкие выражения могут быть расценены как оскорбления. К ним относятся вульгарная и бранная лексика, мат, сравнения с животными, другая лексика, которую лингвисты относят к категории «неприличной по форме».Стоит помнить, что теперь использование такой лексики в адрес органов власти, государства, государственных символов, Конституции РФ и президента лично будут основанием для блокировки сайта и значительного штрафа для авторов и редакции.содержатся персональные данные и сведения о частной жизни граждан, подумайте: так ли они нужны в тексте? Законодательство разрешает журналистам публиковать персональные данные граждан без их согласия, если это необходимо для защиты общественного интереса и лежит в сфере профессиональной деятельности журналистов.Сведения о частной жизни можно публиковать, защищая общественный интерес. Но его наличие придется доказывать. Поэтому нужно оценить, насколько все эти биографические подробности нужны в публикации для раскрытия ее главной мысли.Кроме того, нужно учитывать, что Закон «О персональных данных» разрешает не спрашивать согласия, когда персональные данные разглашаются редакцией «для осуществления профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой информации». А открытые письма пишут «обычные» граждане. Поэтому суд может решить, что они не имели права воспользоваться этой привилегией.Особенно нужно быть осторожными с публикацией обращений в госорганы (заявления в прокуратуру или полицию, письма в мэрию и т. п.). Журналисты часто относятся к ним с большим доверием, чем к открытым письмам: ведь на этом документе мо‑ жет стоять штамп органа о принятии письма. Это создает иллюзию «официальности» такого заявления. Но подобное отношение в корне неверно. То, что напишет человек в заявлении в полицию, не будет считаться распространением порочащей информации. Гражданин лишь обращается к уполномоченному органу, который в рамках своей компетенции должен проверить изложенные в заявлении факты и принять решение — возбуждать уголовное дело или нет. А вот если такое заявление после подачи в полицию или прокуратуру будет опубликовано в СМИ или просто на сайте, то это будет рассматриваться как обычное публичное распространение информации. И редакция СМИ будет нести ответственность за достоверность изложенных в этом документе сведений в полной мере.Статья 4 Закона «О СМИ» описывает, о чем нельзя рассказывать в массмедиа и в интернете. Открытое письмо может содержать, например, нецензурную брань, экстремистские высказывания или призывы, информацию о способах самоубийства, о детях — жертвах преступлений, о местах продажи наркотиков и т. п. Во всех этих случаях редакция будет полностью нести ответственность за нарушение закона, если опубликует такое письмо без правок.