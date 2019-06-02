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Союз журналистов России
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Члены СЖР и их семьи могут по специальным ценам забронировать отдых в отеле «Журналист»
Актуально » Главные новости — 26-июня-2019 — прочитано 7 раз
Союз журналистов России и Болгарский Союз журналистов заключили соглашение о сотрудничестве в реализации Программы Преференций для членов СЖР.
Теперь члены СЖР и их семьи могут по специальным ценам забронировать отдых в отеле «Журналист» (International House of Journalists) - Золотые Пески (г. Варна, Болгария).
Стоимость проживания в отеле «Журналист» составляет 16,4 Евро в сутки с человека, при условии размещения в двухместном стандартном номере.
В случае, если турист желает проживать один в двухместном стандартном номере, стоимость составит 32,8 Евро в сутки.
Стоимость проживания в студии составляет 49.20 Евро за номер в сутки.
Стоимость проживания в апартаментах составляет 65.60 Евро за номер в сутки.
Стоимость проживания ребенка от 3 до 12 лет на дополнительном месте в двухместном стандартном номере составляет 8,2 евро в сутки.
Дети до 3-х лет проживают бесплатно.
Данные цены действительны только при предъявлении членского билета СЖР.
В стоимость входит:
- полупансион (завтрак, ужин);
- горячие напитки за завтраком, на ужин один стакан пива или вина - по выбору туриста, для детей - стакан безалкогольных напитков;
- пользование бассейном, шезлонгами и зонтиками у бассейна, кондиционер, телевизор, Wi-Fi, парковка.
Для получения преференций члену СЖР необходимо осуществить бронирование номера выбранной категории, отправив заявку с указанием даты заезда и длительности проживания по адресу: hoteljurnalist@abv.bg или позвонить по телефону +308 85 941 468 (Борислав Милков).
К заявке необходимо приложить фото или скан членского билета Союза журналистов России.
После подтверждения брони турист оплачивает проживание в Отеле банковским переводом и отправляет скан или фото подтверждения оплаты на hoteljurnalist@abv.bg
Банковские реквизиты:
Держатель счета: ROYAL KLUB EOOD
Банк: FIRST INVESTMENT BANK
Swift: FINVBGSF
ИБАН: BG46FINV91501017125778
Перевод оплаты за проживание должен быть осуществлен туристом в течение 3-х дней.
После поступления денежных средств на счет отеля, турист получает документ об осуществлении бронирования, необходимый для получения визы.
В случае, если в выбранный период отель не располагает свободным номерным фондом, в бронировании может быть отказано.
Цены на путевки по Программе Преференций распространяются на всех сопровождающих, указанных при бронировании номеров, при условии личного присутствия члена СЖР.
Обращаем Ваше внимание, что визу, авиабилеты и медицинскую страховку турист приобретает самостоятельно.
Предложение действует до 30.09.019г.
Союз журналистов России не несет ответственность за обстоятельства, препятствующие осуществлению поездки: катаклизмы природного характера, военные действия или введение режима ЧС, неполный комплект документов для заселения в отель, отказ в визе, наличие ограничений, препятствующих выезду из РФ и пр.
Справка:
Отель «Журналист» (International House of Journalists) расположен посреди собственного красивого парка, в 100 м от пляжа в тихом районе Чайка и в 200 м от пляжа Кабакум. К услугам гостей открытый бассейн с бесплатными шезлонгами и зонтиками, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная парковка.
Все номера оснащены кондиционером, холодильником, телевизором со спутниковыми каналами, телефоном, балконом и ванной комнатой с душем.
На 1 этаже отеля работает лобби-бар, где можно заказать различные напитки, а также ресторан на 150 мест с террасой в тени деревьев, на которой могут разместиться от 80 до 100 человек. В баре у бассейна можно заказать освежающие алкогольные и безалкогольные напитки.
Центр курорта Золотые Пески с многочисленными ночными клубами, барами, ресторанами и магазинами находится в 3 км. Автобусная остановка, откуда регулярно отправляются автобусы до Варны и Золотых Песков, находится всего в нескольких шагах от отеля. Расстояние до Варны составляет 16 км, до аэропорта Варны — 20 км.
Персонал отеля говорит по-русски.
Адрес: Chayka area, 9007 Золотые Пески, Болгария