Члены СЖР и их семьи могут по специальным ценам забронировать отдых в отеле «Журналист» Актуально » Главные новости — 26-июня-2019 — прочитано 7 раз



Теперь члены СЖР и их семьи могут по специальным ценам забронировать отдых в отеле «Журналист» (International House of Journalists) - Золотые Пески (г. Варна, Болгария).



Стоимость проживания в отеле «Журналист» составляет 16,4 Евро в сутки с человека, при условии размещения в двухместном стандартном номере.



В случае, если турист желает проживать один в двухместном стандартном номере, стоимость составит 32,8 Евро в сутки.



Стоимость проживания в студии составляет 49.20 Евро за номер в сутки.



Стоимость проживания в апартаментах составляет 65.60 Евро за номер в сутки.



Стоимость проживания ребенка от 3 до 12 лет на дополнительном месте в двухместном стандартном номере составляет 8,2 евро в сутки.



Дети до 3-х лет проживают бесплатно.



Данные цены действительны только при предъявлении членского билета СЖР.



В стоимость входит:



- полупансион (завтрак, ужин);



- горячие напитки за завтраком, на ужин один стакан пива или вина - по выбору туриста, для детей - стакан безалкогольных напитков;



- пользование бассейном, шезлонгами и зонтиками у бассейна, кондиционер, телевизор, Wi-Fi, парковка.



Для получения преференций члену СЖР необходимо осуществить бронирование номера выбранной категории, отправив заявку с указанием даты заезда и длительности проживания по адресу: hoteljurnalist@abv.bg или позвонить по телефону +308 85 941 468 (Борислав Милков).



К заявке необходимо приложить фото или скан членского билета Союза журналистов России.



После подтверждения брони турист оплачивает проживание в Отеле банковским переводом и отправляет скан или фото подтверждения оплаты на hoteljurnalist@abv.bg



Банковские реквизиты:



Держатель счета: ROYAL KLUB EOOD



Банк: FIRST INVESTMENT BANK



Swift: FINVBGSF



ИБАН: BG46FINV91501017125778



Перевод оплаты за проживание должен быть осуществлен туристом в течение 3-х дней.



После поступления денежных средств на счет отеля, турист получает документ об осуществлении бронирования, необходимый для получения визы.



В случае, если в выбранный период отель не располагает свободным номерным фондом, в бронировании может быть отказано.



Цены на путевки по Программе Преференций распространяются на всех сопровождающих, указанных при бронировании номеров, при условии личного присутствия члена СЖР.



Обращаем Ваше внимание, что визу, авиабилеты и медицинскую страховку турист приобретает самостоятельно.



Предложение действует до 30.09.019г.



Союз журналистов России не несет ответственность за обстоятельства, препятствующие осуществлению поездки: катаклизмы природного характера, военные действия или введение режима ЧС, неполный комплект документов для заселения в отель, отказ в визе, наличие ограничений, препятствующих выезду из РФ и пр.



Справка:



Отель «Журналист» (International House of Journalists) расположен посреди собственного красивого парка, в 100 м от пляжа в тихом районе Чайка и в 200 м от пляжа Кабакум. К услугам гостей открытый бассейн с бесплатными шезлонгами и зонтиками, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная парковка.



Все номера оснащены кондиционером, холодильником, телевизором со спутниковыми каналами, телефоном, балконом и ванной комнатой с душем.



На 1 этаже отеля работает лобби-бар, где можно заказать различные напитки, а также ресторан на 150 мест с террасой в тени деревьев, на которой могут разместиться от 80 до 100 человек. В баре у бассейна можно заказать освежающие алкогольные и безалкогольные напитки.



Центр курорта Золотые Пески с многочисленными ночными клубами, барами, ресторанами и магазинами находится в 3 км. Автобусная остановка, откуда регулярно отправляются автобусы до Варны и Золотых Песков, находится всего в нескольких шагах от отеля. Расстояние до Варны составляет 16 км, до аэропорта Варны — 20 км.



Персонал отеля говорит по-русски.



Адрес: Chayka area, 9007 Золотые Пески, Болгария

Союз журналистов России и Болгарский Союз журналистов заключили соглашение о сотрудничестве в реализации Программы Преференций для членов СЖР.Теперь члены СЖР и их семьи могут по специальным ценам забронировать отдых в отеле «Журналист» (International House of Journalists) - Золотые Пески (г. Варна, Болгария).Стоимость проживания в отеле «Журналист» составляет 16,4 Евро в сутки с человека, при условии размещения в двухместном стандартном номере.В случае, если турист желает проживать один в двухместном стандартном номере, стоимость составит 32,8 Евро в сутки.Стоимость проживания в студии составляет 49.20 Евро за номер в сутки.Стоимость проживания в апартаментах составляет 65.60 Евро за номер в сутки.Стоимость проживания ребенка от 3 до 12 лет на дополнительном месте в двухместном стандартном номере составляет 8,2 евро в сутки.Дети до 3-х лет проживают бесплатно.Данные цены действительны только при предъявлении членского билета СЖР.В стоимость входит:- полупансион (завтрак, ужин);- горячие напитки за завтраком, на ужин один стакан пива или вина - по выбору туриста, для детей - стакан безалкогольных напитков;- пользование бассейном, шезлонгами и зонтиками у бассейна, кондиционер, телевизор, Wi-Fi, парковка.Для получения преференций члену СЖР необходимо осуществить бронирование номера выбранной категории, отправив заявку с указанием даты заезда и длительности проживания по адресу: hoteljurnalist@abv.bg или позвонить по телефону +308 85 941 468 (Борислав Милков).К заявке необходимо приложить фото или скан членского билета Союза журналистов России.После подтверждения брони турист оплачивает проживание в Отеле банковским переводом и отправляет скан или фото подтверждения оплаты на hoteljurnalist@abv.bgБанковские реквизиты:Держатель счета: ROYAL KLUB EOODБанк: FIRST INVESTMENT BANKSwift: FINVBGSFИБАН: BG46FINV91501017125778Перевод оплаты за проживание должен быть осуществлен туристом в течение 3-х дней.После поступления денежных средств на счет отеля, турист получает документ об осуществлении бронирования, необходимый для получения визы.В случае, если в выбранный период отель не располагает свободным номерным фондом, в бронировании может быть отказано.Цены на путевки по Программе Преференций распространяются на всех сопровождающих, указанных при бронировании номеров, при условии личного присутствия члена СЖР.Обращаем Ваше внимание, что визу, авиабилеты и медицинскую страховку турист приобретает самостоятельно.Предложение действует до 30.09.019г.Союз журналистов России не несет ответственность за обстоятельства, препятствующие осуществлению поездки: катаклизмы природного характера, военные действия или введение режима ЧС, неполный комплект документов для заселения в отель, отказ в визе, наличие ограничений, препятствующих выезду из РФ и пр.Отель «Журналист» (International House of Journalists) расположен посреди собственного красивого парка, в 100 м от пляжа в тихом районе Чайка и в 200 м от пляжа Кабакум. К услугам гостей открытый бассейн с бесплатными шезлонгами и зонтиками, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная парковка.Все номера оснащены кондиционером, холодильником, телевизором со спутниковыми каналами, телефоном, балконом и ванной комнатой с душем.На 1 этаже отеля работает лобби-бар, где можно заказать различные напитки, а также ресторан на 150 мест с террасой в тени деревьев, на которой могут разместиться от 80 до 100 человек. В баре у бассейна можно заказать освежающие алкогольные и безалкогольные напитки.Центр курорта Золотые Пески с многочисленными ночными клубами, барами, ресторанами и магазинами находится в 3 км. Автобусная остановка, откуда регулярно отправляются автобусы до Варны и Золотых Песков, находится всего в нескольких шагах от отеля. Расстояние до Варны составляет 16 км, до аэропорта Варны — 20 км.Персонал отеля говорит по-русски.Адрес: Chayka area, 9007 Золотые Пески, Болгария