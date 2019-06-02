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Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского приглашает друзей
Актуально » Главные новости — 20-июня-2019 — прочитано 23 раз
25 июня в 15.00 в выставочном зале МУК «Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского» состоится встреча с Гадильбеком Минажевичем Шалахметовым – известным советским и казахстанским публицистом, автором более 300 научных и публицистических статей, заведующим кафедрой ЮНЕСКО Евразийского Национального Университета им. Л.Н. Гумилева.
В этот день Шалахметов представит свою новую книгу «Пятый сон». Книга охватывает события XIX, XX и XXI веков, происходящие на территории Каспийского междуречья Волги и Урала до современной столицы Республики Казахстан – Астаны (Нур-Султан).
Центральное место в повествовании занимает беседа русского писателя, журналиста, философа Николая Гавриловича Чернышевского и казахского просветителя и политика Макаша Бекмухамбетова. Автор книги пытается воспроизвести разговор передовых деятелей того времени и с большим теплом рассказывает о дружбе казахского и русского народов.
Отметим, что первая презентация книги с успехом прошла в России, в Московском государственном лингвистическом университете, где, помимо специалистов по странам СНГ и представителей Казахстана, присутствовала группа историков, писателей и журналистов.