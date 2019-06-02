Союз журналистов России
Саратовское отделение

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21-апреля-2019 — прочитано 209 раз
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Памяти Владимира Анатольевича Скородумова

Актуально » Главные новости — 20-июня-2019 — прочитано 26 раз
18 июня 2019 года ушел из жизни замечательный человек, моряк-подводник, участник Великой Отечественной войны Скородумов Владимир Анатольевич. Он родился в 21 июля 1921 года в г. Турткуль Узбекской ССР, Кара-Калпакской АССР в семье военнослужащего. Прошел большой жизненный путь, воевал на фронтах Великой Отечественной войны, был подводником. После войны работал на Саратовском аккумуляторном заводе, укрепляя обороноспособность страны, изготавливая аккумуляторы для дизельных подводных лодок. В.А. Скородумов вел большую военно-патриотическую работу, встречаясь со школьниками, студентами, молодёжью. До своего 98 –летия не дожил практически месяц. В последний год в связи с плохим состоянием здоровья уехал в Москву к дочери и жил там.
Ветераны Саратовской области скорбят об утрате своего товарища. Вечная ему память!
Похороны состоятся в Москве на Троекуровском кладбище в субботу, 22 июня .

Саратовский областной Совет ветеранов.

Памяти Владимира Анатольевича Скородумова