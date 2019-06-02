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Союз журналистов России
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Начат приём заявок на профессиональный конкурс «10 лучших газет России-2018»
Актуально » Главные новости — 19-июня-2019 — прочитано 30 раз
Начат приём заявок на профессиональный конкурс «10 лучших газет России-2018», проводимый Союзом журналистов России и журналом «Журналистика и медиарынок» уже в пятый раз.
Соорганизаторами конкурса также стали «Альянс Независимых региональных издателей», Союз издателей «ГИПП», Ассоциация «Единое общероссийское объединение муниципальных образований (Конгресс)».
Цель конкурса – сбор и распространение информации об опыте российской прессы по созданию и распространению общественно значимого контента.
Поступившие на конкурс материалы рассматриваются Экспертным Советом, который каждый год формируется заново из числа наиболее авторитетных экспертов по проблематике региональной прессы России. В этом году впервые в Экспертный совет приглашены руководители изданий – победителей прошлого года.
В конкурсе могут принимать участие редакции районных, городских, областных, краевых, республиканских, общенациональных газет Российской Федерации, работающие в общественно-политическом формате (универсального содержания), любых организационно-правовых форм, предусмотренных законодательством, и имеющих государственную регистрацию.
Предельный срок подачи заявки на участие в конкурсе – 15 июня 2019 года.