Обращение к главным редакторам, журналистам Саратовской области Актуально » Главные новости — 18-июня-2019 — прочитано 14 раз Уважаемые друзья и коллеги!



В 75-й год Победы в Великой Отечественной войне советского народа против фашистской Германии в 1941-1945 г.г. призываем журналистов проявить талант, приверженность к справедливому, объективному, глубокому освещению исторических событий.

Беззаветная любовь к Родине, беспредельное мужество участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла должны навсегда остаться в памяти народной и служить образцом для новых поколений саратовцев.

Миссия журналистов – ярким, правдивым словом показывать героизм своих прадедушек и прабабушек в годы Великой Отечественной войны. Только вы можете увековечить и передать молодому поколению ни с чем не сравнимые патриотические чувства советского солдата к Родине, любовь к народу.

Опорой остаются такие основополагающие документы, как Указ Президента РФ «О проведении Дней воинской славы России в ознаменовании Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Между тем, ветераны с большим сожалением отмечают, что эти документы всё ещё не стали программными в работе государственных и общественных организациях области. Роль средств массовой информации во многих случаях остается малозаметной. Анализ показывает, что особенно слабо поставлена данная работа в тех районах, редакции газет которых не участвуют в областных конкурсах «Растим патриотов России», «В памяти народной» и других. Иные СМИ лишь за два-три дня до памятной даты публикуют материалы на военно-патриотическую или духовно-нравственную тему, направленную на воспитание молодого поколения, показ героизма земляков в годы войны, образцовой службы в армии.

Мы, ветераны войны, труда и воинской службы, уверены, что недопустимо затухание интереса к событиям и урокам Великой Отечественной войны. Только через СМИ общество сможет отчетливо увидеть, что главную тяжесть Второй мировой войны вынес на своих плечах Советский Солдат, который всё превозмог, выстоял и победил!

Именно сейчас для журналистов открыто широкое поле творческой деятельности на благо Отечества, во имя развития гражданского общества. Ваши публикации в честь юбилея будут размещены в областной Книге Памяти. Так будет увековечен вклад наших земляков и вас, журналистов, в осознание значения Великой Победы.

Областная Книга Памяти издается с 1993 года и является неиссякаемым источником знаний о героизме нашего народа в Великую Отечественную войну. В 35 томах увековечены имена 310 тысяч саратовцев, погибших в боях за родину, помещены краткие биографические сведения о 299 тысячах вернувшихся домой с Победой и тружеников тыла, опубликовано более тысячи воспоминаний, очерков, статей, рассказов и других литературных материалов, раскрывающих патриотизм земляков в борьбе с фашизмом. В одном из последующих томов достойное место займут материалы Саратовских журналистов. Мы ждем!

Уважаемые друзья и коллеги!



Просим вас активизировать работу по достойной встрече 75-й годовщины Великой Победы, принять участие в областном конкурсе «Хранить вечно!» в честь всенародного праздника. Общество ожидает от вас творческого деятельного влияния на формирование у молодежи гордости за Родину, светлых чувств любви к Родине. Просим вас активнее побуждать властные структуры, общественные, творческие организации, учебные заведения применять новые яркие формы деятельности, посвящённой 75-летию Победы. Вместе мы можем создать уникальную летопись, наш общий семейный альбом истории своих земляков, их подвига и нашей памяти.

Ваши журналистские акции и расследования помогут увековечить память погибших и пропавших без вести земляков, окажут помощь ветеранам и вдовам погибших, труженикам тыла, детям войны. Забытых страниц в судьбах людей, забытых имен не должно быть! Вспомним всех и каждого! Память о героическом прошлом должна храниться вечно! А вы, уважаемые коллеги, прикоснувшись душой и сердцем к святой теме защиты Отечества и спасения других стран от фашизма, станете еще профессиональнее, авторитетнее, сильнее!



Правление Саратовского регионального отделения

Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»

Президиум Саратовской региональной организации

Общероссийской общественной организации ветеранов

«Российский Союз ветеранов»

Саратовский областной Совет Ветеранов

Саратовский городской Совет ветеранов

Саратовский областной Совет ветеранов журналистики

Редакционная коллегия Книги памяти Саратовской области «Они сражались за Родину на фронте и в тылу!»





13 мая 2019 года

г. Саратов В 75-й год Победы в Великой Отечественной войне советского народа против фашистской Германии в 1941-1945 г.г. призываем журналистов проявить талант, приверженность к справедливому, объективному, глубокому освещению исторических событий.Беззаветная любовь к Родине, беспредельное мужество участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла должны навсегда остаться в памяти народной и служить образцом для новых поколений саратовцев.Миссия журналистов – ярким, правдивым словом показывать героизм своих прадедушек и прабабушек в годы Великой Отечественной войны. Только вы можете увековечить и передать молодому поколению ни с чем не сравнимые патриотические чувства советского солдата к Родине, любовь к народу.Опорой остаются такие основополагающие документы, как Указ Президента РФ «О проведении Дней воинской славы России в ознаменовании Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».Между тем, ветераны с большим сожалением отмечают, что эти документы всё ещё не стали программными в работе государственных и общественных организациях области. Роль средств массовой информации во многих случаях остается малозаметной. Анализ показывает, что особенно слабо поставлена данная работа в тех районах, редакции газет которых не участвуют в областных конкурсах «Растим патриотов России», «В памяти народной» и других. Иные СМИ лишь за два-три дня до памятной даты публикуют материалы на военно-патриотическую или духовно-нравственную тему, направленную на воспитание молодого поколения, показ героизма земляков в годы войны, образцовой службы в армии.Мы, ветераны войны, труда и воинской службы, уверены, что недопустимо затухание интереса к событиям и урокам Великой Отечественной войны. Только через СМИ общество сможет отчетливо увидеть, что главную тяжесть Второй мировой войны вынес на своих плечах Советский Солдат, который всё превозмог, выстоял и победил!Именно сейчас для журналистов открыто широкое поле творческой деятельности на благо Отечества, во имя развития гражданского общества. Ваши публикации в честь юбилея будут размещены в областной Книге Памяти. Так будет увековечен вклад наших земляков и вас, журналистов, в осознание значения Великой Победы.Областная Книга Памяти издается с 1993 года и является неиссякаемым источником знаний о героизме нашего народа в Великую Отечественную войну. В 35 томах увековечены имена 310 тысяч саратовцев, погибших в боях за родину, помещены краткие биографические сведения о 299 тысячах вернувшихся домой с Победой и тружеников тыла, опубликовано более тысячи воспоминаний, очерков, статей, рассказов и других литературных материалов, раскрывающих патриотизм земляков в борьбе с фашизмом. В одном из последующих томов достойное место займут материалы Саратовских журналистов. Мы ждем!Просим вас активизировать работу по достойной встрече 75-й годовщины Великой Победы, принять участие в областном конкурсе «Хранить вечно!» в честь всенародного праздника. Общество ожидает от вас творческого деятельного влияния на формирование у молодежи гордости за Родину, светлых чувств любви к Родине. Просим вас активнее побуждать властные структуры, общественные, творческие организации, учебные заведения применять новые яркие формы деятельности, посвящённой 75-летию Победы. Вместе мы можем создать уникальную летопись, наш общий семейный альбом истории своих земляков, их подвига и нашей памяти.Ваши журналистские акции и расследования помогут увековечить память погибших и пропавших без вести земляков, окажут помощь ветеранам и вдовам погибших, труженикам тыла, детям войны. Забытых страниц в судьбах людей, забытых имен не должно быть! Вспомним всех и каждого! Память о героическом прошлом должна храниться вечно! А вы, уважаемые коллеги, прикоснувшись душой и сердцем к святой теме защиты Отечества и спасения других стран от фашизма, станете еще профессиональнее, авторитетнее, сильнее!