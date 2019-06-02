Первая Сезонная школа педагогов «Апгрейд 4К»: площадка личностного роста Актуально » Главные новости — 30-мая-2019 — прочитано 20 раз



«Апгрейд 4К» — новый взгляд на образование, на развитие, на совершенствование. Активными участниками первого трека сезонной школы стали шестьдесят восемь педагогических работников из девяти дошкольных учреждений города, которые на протяжении двух суток активно работали над развитием навыков, применяя 4К-компетенции: коммуникативность, креативность, кооперация, критическое мышление.



Приглашенные спикеры были лишь косвенно связаны с дошкольным образованием. Это были учителя, психологи, социальные педагоги, дизайнеры, художники, профессиональные тренеры и руководители художественных и театральных коллективов города. Так придумали организаторы мероприятия, чтобы показать интеграцию, тесную взаимосвязь всех ступеней образования, и не только. На дискуссионных площадках школы прошли круглые столы, мастер-классы, практикумы, физкультурная разминка. Участники сажали аптекарский огород, погружались в мир кино со смыслом, театр движения, пробовали себя в техниках нетрадиционного рисования, погружались в мир «на грани кубика Рубика», проводили химические опыты, изучали приемы ушу и карате.



Помимо этого педагоги активно работали над командными проектами. Им помогали тьюторы, они направляли, технически поддерживали и оснащали команды материалами.



Были представлены проекты: «Игра лапта», «Создание экозоны на территории ДОУ», «СТЭМ-образование», «Разработка павильона Кидбурга» и другие. Каждая команда проявила себя во всех 4К-качествах, доказав, что «апгрейд» имеет место быть не только в системе дошкольного образования, но и в умах, мышлении, самоосознании каждого современного педагога — участника подобного рода мероприятия. Сезонная школа педагогов — школа с полным погружением в профессиональную среду. Это не только платформа для дискуссий, обобщений и обмена опытом, но и площадка личностного роста.



Судя по настроениям, царившим среди участников Первой Сезонной школы, подобный формат представления профессионального мастерства и обучения педагогов — наиболее удачная форма общения по интересам. Все участники получили новый опыт и совершенствовали свои навыки. Многие сделали памятные фотографии и выразили желание участвовать в этом мероприятии в следующем году.



По словам организаторов и модераторов мероприятия, следующий трек Сезонной школы педагогов планируется на август этого года. Какой он будет? Пока известно лишь одно: равнодушных, отстраненных участников не будет, а будут вновь горящие глаза, улыбки, новые идеи, мысли и планы. Апгрейд системы дошкольного образования запущен! Вперед, педагоги!



Фото: Официальный сайт МБДОУ «Центр разития ребенка» — детский сад №44





















Она прошла в Саратове с 17 по 19 мая на базе лицея-интерната №6 ОАО «РЖД». Ее поддержали Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России», кафедра методологии образования факультета психологии и педагогического образования СГУ имени Н. Г. Чернышевского, депутат Саратовской областной Думы Ирина Викторовна Романова.«Апгрейд 4К» — новый взгляд на образование, на развитие, на совершенствование. Активными участниками первого трека сезонной школы стали шестьдесят восемь педагогических работников из девяти дошкольных учреждений города, которые на протяжении двух суток активно работали над развитием навыков, применяя 4К-компетенции: коммуникативность, креативность, кооперация, критическое мышление.Приглашенные спикеры были лишь косвенно связаны с дошкольным образованием. Это были учителя, психологи, социальные педагоги, дизайнеры, художники, профессиональные тренеры и руководители художественных и театральных коллективов города. Так придумали организаторы мероприятия, чтобы показать интеграцию, тесную взаимосвязь всех ступеней образования, и не только. На дискуссионных площадках школы прошли круглые столы, мастер-классы, практикумы, физкультурная разминка. Участники сажали аптекарский огород, погружались в мир кино со смыслом, театр движения, пробовали себя в техниках нетрадиционного рисования, погружались в мир «на грани кубика Рубика», проводили химические опыты, изучали приемы ушу и карате.Помимо этого педагоги активно работали над командными проектами. Им помогали тьюторы, они направляли, технически поддерживали и оснащали команды материалами.Были представлены проекты: «Игра лапта», «Создание экозоны на территории ДОУ», «СТЭМ-образование», «Разработка павильона Кидбурга» и другие. Каждая команда проявила себя во всех 4К-качествах, доказав, что «апгрейд» имеет место быть не только в системе дошкольного образования, но и в умах, мышлении, самоосознании каждого современного педагога — участника подобного рода мероприятия. Сезонная школа педагогов — школа с полным погружением в профессиональную среду. Это не только платформа для дискуссий, обобщений и обмена опытом, но и площадка личностного роста.Судя по настроениям, царившим среди участников Первой Сезонной школы, подобный формат представления профессионального мастерства и обучения педагогов — наиболее удачная форма общения по интересам. Все участники получили новый опыт и совершенствовали свои навыки. Многие сделали памятные фотографии и выразили желание участвовать в этом мероприятии в следующем году.По словам организаторов и модераторов мероприятия, следующий трек Сезонной школы педагогов планируется на август этого года. Какой он будет? Пока известно лишь одно: равнодушных, отстраненных участников не будет, а будут вновь горящие глаза, улыбки, новые идеи, мысли и планы. Апгрейд системы дошкольного образования запущен! Вперед, педагоги!