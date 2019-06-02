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Союз журналистов России
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Минюст зарегистрировал новую редакцию Устава
Актуально » Главные новости — 17-июня-2019 — прочитано 21 раз
Необходимость внести изменения в Устав была продиктована несколькими причинами: изменилось законодательство РФ об НКО, Общероссийская общественная организация - Союз журналистов России – принял изменения на Съезде, которые также необходимо внести в Устав. На некоторые неточности формулировок и отсутствие современных трактовок в Уставе также было указано по результатам проверки Минюста.
Новая редакция Устава была представлена для обсуждения в первичные организации. Итогом дискуссии стало утверждение нового текста Устава на конференции в апреле 2018.
В Министерство юстиции РФ по Саратовской области весь пакет документов был представлен, в том числе на изменение юридического адреса организации. Процедура утверждения документов оказалась длительной, несколько раз документы переделывались.
28 мая 2019 года она завершилась выдачей Решения о государственной регистрации изменений, вносимых в Учредительные документы, Минюстом Саратовской области. Решение подписано начальником Управления М.А. Колесниковым.
Скан новой редакции Устава размещаем на сайте организации. Новую редакцию Устава можно посмотреть здесь
Новый юридический адрес: 410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41. Телефон: (8-8452)695443.