Помнить вечно - всех и каждого! Актуально » Главные новости — 14-июня-2019 — прочитано 39 раз

В обсуждении темы принял участие председатель городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Юрий Александрович Тимофеев. Он поблагодарил собравшихся за сотрудничество и активную жизненную позицию, за подготовку выпусков газеты общественной организации «Вестник ветеранов города Саратова», членами редколлегии которой они являются, выразил надежду услышать творческие предложения, акции в преддверии славного юбилея. И, действительно, на встрече состоялся деловой разговор, вылившийся в конкретные планы.

Александр Иванович Симонов предложил сделать журналистские десанты в районы, где ведется эффективная работа по увековечиванию памяти о героях-земляках Великой Отечественной войны. Например, в Вольский район, откуда ежегодно выезжает отряд поисковиков на места боев, поднимает и хоронит останки павших, возвращает в семьи найденные медальоны. Вольчане собрали народные деньги и уже установили свой памятник проживавшим на территории их района фронтовикам, удостоенным высшего звания страны - Героя Советского Союза. Предложение было горячо одобрено всеми ветеранами. По итогам поездки будут публикации в СМИ.

Председатель областной ветеранской организации журналистов, участник Великой Отечественной войны Аркадий Александрович Богатырев предложил подготовить публикации об истории районных газет, их работе в военные годы, вспомнить истории саратовских журналистов, ушедших на фронт. Напомнил, что имена журналистов, погибших в Великую Отечественную войну, были высечены на мраморной доске в холле Дома печати по ул.Волжской. Многим ли молодым известно имя Владислава Микоши, фронтового корреспондента, спецкора газеты «Правда», автора ставших знаменитыми военных фото и документальных хроник? А ведь он родился в Саратове, начинал трудовую биографию киномехаником в кинотеатре «Искра»! Можно напомнить о славном земляке, других журналистах. Сегодня самое время поднимать престиж профессии.

Председатель регионального отделения СЖ, член ветеранской организации журналистов Лидия Николаевна Златогорская выразила обеспокоенность ветеранов малозаметностью публикаций в СМИ на военно-патриотическую и духовно-нравственную темы, направленных на воспитание молодого поколения, показ героизма земляков в годы войны, образцовой службы в армии. Предложила обсудить Обращение правления, президиума саратовского профессионального сообщества, а также ветеранской организации журналистов, подготовленное совместно с городским и областным советами ветеранов, к редакторам печатных и электронных СМИ области по подготовке публикаций, посвященных 75-летию Победы. «Мы ветераны войны, труда и воинской службы уверены, что журналистике нельзя допустить затухания интереса к событиям и урокам Великой Отечественной войны. Только через СМИ общество сможет отчетливо увидеть, что главную тяжесть Второй мировой войны вынес на своих плечах Советский Солдат, который все превозмог, выстоял и победил!» - говорится в обращении. Коллегам предлагается принять участие в областном конкурсе «Хранить вечно», учредителями которого выступают общественные организации.

Участники встречи посчитали обращение своевременным, выразили готовность сами, по мере сил, внести свой творческий вклад в реализацию инициативы.

В тот же день ветераны журналистики побывали на торжествах, посвященных Дню России.









Очередную встречу первичной ветеранской организации регионального отделения Союза журналистов приурочили ко Дню России. Состоялась она по традиции в Саратовском городском совете ветеранов и была посвящена подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.В обсуждении темы принял участие председатель городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Юрий Александрович Тимофеев. Он поблагодарил собравшихся за сотрудничество и активную жизненную позицию, за подготовку выпусков газеты общественной организации «Вестник ветеранов города Саратова», членами редколлегии которой они являются, выразил надежду услышать творческие предложения, акции в преддверии славного юбилея. И, действительно, на встрече состоялся деловой разговор, вылившийся в конкретные планы.Александр Иванович Симонов предложил сделать журналистские десанты в районы, где ведется эффективная работа по увековечиванию памяти о героях-земляках Великой Отечественной войны. Например, в Вольский район, откуда ежегодно выезжает отряд поисковиков на места боев, поднимает и хоронит останки павших, возвращает в семьи найденные медальоны. Вольчане собрали народные деньги и уже установили свой памятник проживавшим на территории их района фронтовикам, удостоенным высшего звания страны - Героя Советского Союза. Предложение было горячо одобрено всеми ветеранами. По итогам поездки будут публикации в СМИ.Председатель областной ветеранской организации журналистов, участник Великой Отечественной войны Аркадий Александрович Богатырев предложил подготовить публикации об истории районных газет, их работе в военные годы, вспомнить истории саратовских журналистов, ушедших на фронт. Напомнил, что имена журналистов, погибших в Великую Отечественную войну, были высечены на мраморной доске в холле Дома печати по ул.Волжской. Многим ли молодым известно имя Владислава Микоши, фронтового корреспондента, спецкора газеты «Правда», автора ставших знаменитыми военных фото и документальных хроник? А ведь он родился в Саратове, начинал трудовую биографию киномехаником в кинотеатре «Искра»! Можно напомнить о славном земляке, других журналистах. Сегодня самое время поднимать престиж профессии.Председатель регионального отделения СЖ, член ветеранской организации журналистов Лидия Николаевна Златогорская выразила обеспокоенность ветеранов малозаметностью публикаций в СМИ на военно-патриотическую и духовно-нравственную темы, направленных на воспитание молодого поколения, показ героизма земляков в годы войны, образцовой службы в армии. Предложила обсудить Обращение правления, президиума саратовского профессионального сообщества, а также ветеранской организации журналистов, подготовленное совместно с городским и областным советами ветеранов, к редакторам печатных и электронных СМИ области по подготовке публикаций, посвященных 75-летию Победы. «Мы ветераны войны, труда и воинской службы уверены, что журналистике нельзя допустить затухания интереса к событиям и урокам Великой Отечественной войны. Только через СМИ общество сможет отчетливо увидеть, что главную тяжесть Второй мировой войны вынес на своих плечах Советский Солдат, который все превозмог, выстоял и победил!» - говорится в обращении. Коллегам предлагается принять участие в областном конкурсе «Хранить вечно», учредителями которого выступают общественные организации.Участники встречи посчитали обращение своевременным, выразили готовность сами, по мере сил, внести свой творческий вклад в реализацию инициативы.В тот же день ветераны журналистики побывали на торжествах, посвященных Дню России.