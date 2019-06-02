VI Межрегиональный фестиваль поэзии «Радуга—21 век» пройдет в Хвалынске 3-4 августа Актуально » Главные новости — 5-июня-2019 — прочитано 29 раз



Начало регистрации: 3 августа 2019 года с 8.30 до 9.30

Открытие фестиваля - 3 августа 2019 года в 9.30

Окончание фестиваля 4 августа 2019 года в 18.00



Номинации:

Поэзия

философия, романтика, военная тема,

детские стихи, гражданская лирика, сатира, верлибр

юмор, переводы с других языков.

( Обязательно указывать, к какой номинации относятся высылаемые стихи).

Принимается до десяти стихотворений. Стихи и проза высылаются в электронном варианте, набранные в Microsoft Word шрифтом Times New Roman № 12 без орфографических и пунктуационных ошибок до 1 июля 2019 года. Неправильно подготовленные тексты в сборнике напечатаны не будут.

Проза

Авторы прозы присылают короткие рассказы на полторы- две страницы или по одной небольшой главе из своих книг для знакомства со стилистикой произведения. Тексты высылаются до 1 июля 2019 года указать: а) читаю сам; б) нужен чтец.



Номинация: Короткая пьеса.

Кроме присланного текста пьесы, можно подготовить её исполнение по ролям и показать на фестивале. Время 15-18 минут



Авторская песня

Принимаются три произведения в авторском исполнении .

Авторское кино

Принимаются документальные и краеведческие фильмы, мультфильмы, фильмы о заповедных уголках родного края, истории о писателях, поэтах, литературных объединениях

Художественные экспозиции.

На фестиваль приглашаются коллекционеры для показа своих коллекций (размещение и сохранность обеспечивается).



«Вечерний концерт».

Друзья! В год театра пришла идея построить вечернее выступление на прекрасной аудио сказке «Бременские музыканты». Для участия в этой феерии нужно написать, в какой роли вы хотите выступить.

В сказке четыре группы действующих лиц, и нам нужны:

1. « Бременские музыканты» - Кот, Петух, Собака, Осёл и Трубадур.

2. Придворные Дамы и Кавалеры (количество неограниченно).

3. Разбойники (сколько угодно)

4. Король, Стража и Скрипач. (стражников тоже неограниченно).

5. Принцесса

6. Скрипач

По вашим заявкам мы составим программу необыкновенной сказки.





Заявка на участие.

Фамилия, имя, отчество, год рождения__________________________

Число заезда и отъезда __________________________



_____________________________________________

Город проживания, профессия ______________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------

Когда начали писать стихи; в каких фестивалях участвовали; какие книги изданы; в каких изданиях печатаетесь или печатались_____________________



Есть ли фестивальный бейдж? Нужен - не нужен._________________



Нужно ли вам (бесплатное) место для палатки?____________________

Сколько человек поедет на экскурсию по Волге________________________

Что будете исполнять на вечернем концерте?_______________________

***

По вопросам проживания и размещения коллекций обращаться:

chuvashkina-irina@mail.ru , телефон для справок: 8 927 102 09 61 Ирина Александровна Чувашкина, сотрудник отдела экологического просвещения и туризма НП «Хвалынский» организатор фестиваля.

***

Проживание на территории НП «Хвалынский» от 500 до 1200 руб.

В частном секторе Хвалынска - 400 - 600 руб.

Телефоны для размещения:

8 -919- 82 3- 53-0 Светлана «Солнечная поляна»

8-937-805-12-25 Николай Геннадьевич оз./лагерь «Сосновый бор , удобства на улице. 450 руб. сутки с завтраком

8 -927-153- 03- 96 «Романиха» - Надежда

8- 927 -136 -29- 93 Нурия

8- 929-773-02-47 Юля и Максим

Такси: 150 рублей до места проведения фестиваля.

8 927 624 72 65

46-52-46 такси Макси

8 -937 -254-59-90

8 927 130 10

Примечание:

Все расходы на питание и проживание участники оплачивают сами. P.S.Убедительная просьба! Если у вас есть видеосъёмки фестивалей прошлых лет, привезите, пожалуйста, с собой, для создания общего фильма с условным названием «Пять фестивальных лет».

С мая 2019 года на втором этаже «Экосвет» т. к. «Солнечная поляна» работает литературный музей «Пегас», где постоянной экспозицией стали материалы фестиваля «Радуга-21 век» с 2014 по 2018 годы. Размещены 70 книг поэтов и писателей - участников фестиваля, фильмы и диски с авторскими песнями. Надеемся, что музей будет пополняться вашими силами.

С уважением: В.А. Савинов, Г.Ю. Перекальская , С.П. Почтеннова, И.А. Чувашкина.

Фестиваль проводится в г. Хвалынске Саратовской области на территории НП «Хвалынский» (ТК «Солнечная поляна»).Начало регистрации: 3 августа 2019 года с 8.30 до 9.30Открытие фестиваля - 3 августа 2019 года в 9.30Окончание фестиваля 4 августа 2019 года в 18.00Номинации:Поэзияфилософия, романтика, военная тема,детские стихи, гражданская лирика, сатира, верлибрюмор, переводы с других языков.( Обязательно указывать, к какой номинации относятся высылаемые стихи).Принимается до десяти стихотворений. Стихи и проза высылаются в электронном варианте, набранные в Microsoft Word шрифтом Times New Roman № 12 без орфографических и пунктуационных ошибок до 1 июля 2019 года. Неправильно подготовленные тексты в сборнике напечатаны не будут.ПрозаАвторы прозы присылают короткие рассказы на полторы- две страницы или по одной небольшой главе из своих книг для знакомства со стилистикой произведения. Тексты высылаются до 1 июля 2019 года указать: а) читаю сам; б) нужен чтец.Номинация: Короткая пьеса.Кроме присланного текста пьесы, можно подготовить её исполнение по ролям и показать на фестивале. Время 15-18 минутАвторская песняПринимаются три произведения в авторском исполнении .Авторское киноПринимаются документальные и краеведческие фильмы, мультфильмы, фильмы о заповедных уголках родного края, истории о писателях, поэтах, литературных объединенияхХудожественные экспозиции.На фестиваль приглашаются коллекционеры для показа своих коллекций (размещение и сохранность обеспечивается).«Вечерний концерт».Друзья! В год театра пришла идея построить вечернее выступление на прекрасной аудио сказке «Бременские музыканты». Для участия в этой феерии нужно написать, в какой роли вы хотите выступить.В сказке четыре группы действующих лиц, и нам нужны:1. « Бременские музыканты» - Кот, Петух, Собака, Осёл и Трубадур.2. Придворные Дамы и Кавалеры (количество неограниченно).3. Разбойники (сколько угодно)4. Король, Стража и Скрипач. (стражников тоже неограниченно).5. Принцесса6. СкрипачПо вашим заявкам мы составим программу необыкновенной сказки.Фамилия, имя, отчество, год рождения__________________________Число заезда и отъезда _______________________________________________________________________Город проживания, профессия ______________________________________________________--------------------------------------------------------------------------------------------Когда начали писать стихи; в каких фестивалях участвовали; какие книги изданы; в каких изданиях печатаетесь или печатались_____________________Есть ли фестивальный бейдж? Нужен - не нужен._________________Нужно ли вам (бесплатное) место для палатки?____________________Сколько человек поедет на экскурсию по Волге________________________Что будете исполнять на вечернем концерте?_______________________***По вопросам проживания и размещения коллекций обращаться:chuvashkina-irina@mail.ru , телефон для справок: 8 927 102 09 61 Ирина Александровна Чувашкина, сотрудник отдела экологического просвещения и туризма НП «Хвалынский» организатор фестиваля.***