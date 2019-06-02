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VI Межрегиональный фестиваль поэзии «Радуга—21 век» пройдет в Хвалынске 3-4 августа
Актуально » Главные новости — 5-июня-2019 — прочитано 29 раз
Фестиваль проводится в г. Хвалынске Саратовской области на территории НП «Хвалынский» (ТК «Солнечная поляна»).
Начало регистрации: 3 августа 2019 года с 8.30 до 9.30
Открытие фестиваля - 3 августа 2019 года в 9.30
Окончание фестиваля 4 августа 2019 года в 18.00
Номинации:
Поэзия
философия, романтика, военная тема,
детские стихи, гражданская лирика, сатира, верлибр
юмор, переводы с других языков.
( Обязательно указывать, к какой номинации относятся высылаемые стихи).
Принимается до десяти стихотворений. Стихи и проза высылаются в электронном варианте, набранные в Microsoft Word шрифтом Times New Roman № 12 без орфографических и пунктуационных ошибок до 1 июля 2019 года. Неправильно подготовленные тексты в сборнике напечатаны не будут.
Проза
Авторы прозы присылают короткие рассказы на полторы- две страницы или по одной небольшой главе из своих книг для знакомства со стилистикой произведения. Тексты высылаются до 1 июля 2019 года указать: а) читаю сам; б) нужен чтец.
Номинация: Короткая пьеса.
Кроме присланного текста пьесы, можно подготовить её исполнение по ролям и показать на фестивале. Время 15-18 минут
Авторская песня
Принимаются три произведения в авторском исполнении .
Авторское кино
Принимаются документальные и краеведческие фильмы, мультфильмы, фильмы о заповедных уголках родного края, истории о писателях, поэтах, литературных объединениях
Художественные экспозиции.
На фестиваль приглашаются коллекционеры для показа своих коллекций (размещение и сохранность обеспечивается).
«Вечерний концерт».
Друзья! В год театра пришла идея построить вечернее выступление на прекрасной аудио сказке «Бременские музыканты». Для участия в этой феерии нужно написать, в какой роли вы хотите выступить.
В сказке четыре группы действующих лиц, и нам нужны:
1. « Бременские музыканты» - Кот, Петух, Собака, Осёл и Трубадур.
2. Придворные Дамы и Кавалеры (количество неограниченно).
3. Разбойники (сколько угодно)
4. Король, Стража и Скрипач. (стражников тоже неограниченно).
5. Принцесса
6. Скрипач
По вашим заявкам мы составим программу необыкновенной сказки.
Заявка на участие.
Фамилия, имя, отчество, год рождения__________________________
Число заезда и отъезда __________________________
_____________________________________________
Город проживания, профессия ______________________________________________________
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Когда начали писать стихи; в каких фестивалях участвовали; какие книги изданы; в каких изданиях печатаетесь или печатались_____________________
Есть ли фестивальный бейдж? Нужен - не нужен._________________
Нужно ли вам (бесплатное) место для палатки?____________________
Сколько человек поедет на экскурсию по Волге________________________
Что будете исполнять на вечернем концерте?_______________________
***
По вопросам проживания и размещения коллекций обращаться:
chuvashkina-irina@mail.ru , телефон для справок: 8 927 102 09 61 Ирина Александровна Чувашкина, сотрудник отдела экологического просвещения и туризма НП «Хвалынский» организатор фестиваля.
***
Проживание на территории НП «Хвалынский» от 500 до 1200 руб.
В частном секторе Хвалынска - 400 - 600 руб.
Телефоны для размещения:
8 -919- 82 3- 53-0 Светлана «Солнечная поляна»
8-937-805-12-25 Николай Геннадьевич оз./лагерь «Сосновый бор , удобства на улице. 450 руб. сутки с завтраком
8 -927-153- 03- 96 «Романиха» - Надежда
8- 927 -136 -29- 93 Нурия
8- 929-773-02-47 Юля и Максим
Такси: 150 рублей до места проведения фестиваля.
8 927 624 72 65
46-52-46 такси Макси
8 -937 -254-59-90
8 927 130 10
Примечание:
Все расходы на питание и проживание участники оплачивают сами. P.S.Убедительная просьба! Если у вас есть видеосъёмки фестивалей прошлых лет, привезите, пожалуйста, с собой, для создания общего фильма с условным названием «Пять фестивальных лет».
С мая 2019 года на втором этаже «Экосвет» т. к. «Солнечная поляна» работает литературный музей «Пегас», где постоянной экспозицией стали материалы фестиваля «Радуга-21 век» с 2014 по 2018 годы. Размещены 70 книг поэтов и писателей - участников фестиваля, фильмы и диски с авторскими песнями. Надеемся, что музей будет пополняться вашими силами.
С уважением: В.А. Савинов, Г.Ю. Перекальская , С.П. Почтеннова, И.А. Чувашкина.