9 июня в Нарру Cinema состоится предпоказ фильма «Я не такой! Я не такая!» Актуально » Главные новости — 5-июня-2019 — прочитано 41 раз

Производство: Россия, 2019

Режиссёр– Руслан Паушу

Оператор – Илья Бойко («Легенда 17», «Последнее испытание», «Выйти из группы»)

Трюки, спецэффекты – Валерий Дергач

Продюсер – Алексей А. Петрухин

Жанр – комедия, драма

Хронометраж: 93 минуты



Актеры:Филипп Рейнхардт(«Собибор», «Жених»), Анна Чурина, Кристина Бабушкина, Рената Пиотровски, Валентина Мазунина, Анатолий Руденко, Иван Кокорин, Ольга Ефремова, Наталья Лесниковская, Тимур Боканча, а также Влад Топалов и Мария Вебер.



9 июня в 19:15 состоится предпоказ фильма «Я не такой! Я не такая!» в Happy Cinema c швейцарским актёром Филиппом Рейнхардтом

Будет проведена автограф-сессия и встреча со СМИ

Картина выходит в прокат 13 июня 2019 года.

Интересные факты:



1) Первоначально фильм назывался «Три в одном», в процессе съемок создатели приняли решение изменить название на «Я не такой. Я не такая».



2) Популярный певец Влад Топалов сделал предложение своей избраннице телеведущей Регине Тодоренко после окончания съемок фильма «Я не такой. Я не такая», где он исполнил заглавную композицию.



3) За трюки, спецэффекты и каскадеров отвечала команда, возглавляемая Валерием Дергачом.



4) Стихи к песне «Я не такая» (саундтрек) написала поэтесса Татьяна Рогозина, а музыку Дарья Кузнецова.



5) Изначально Влад Топалов и Мария Вебер принимали участие в проекте как музыканты, исполнявшие саундтрек, но в процессе создания, они настолько вовлеклись в процесс, что их участие стало более заметным и они сыграли самих себя в нескольких ключевых сценах фильма.



Ссылка на постер: https://yadi.sk/i/Kq8rRaYXRZgLuQ

Ссылка на трейлер: https://yadi.sk/i/yqDHrdiBbuivMQ

обратная связь: anastasiva.zhilenkova@yandex.ru

9 июня в Нарру Cinema состоится предпоказ фильма «Я не такой! Я не такая!». Начало в 19.15. Приглашают журналистов!Производство: Россия, 2019Режиссёр– Руслан ПаушуОператор – Илья Бойко («Легенда 17», «Последнее испытание», «Выйти из группы»)Трюки, спецэффекты – Валерий ДергачПродюсер – Алексей А. ПетрухинЖанр – комедия, драмаХронометраж: 93 минутыАктеры:Филипп Рейнхардт(«Собибор», «Жених»), Анна Чурина, Кристина Бабушкина, Рената Пиотровски, Валентина Мазунина, Анатолий Руденко, Иван Кокорин, Ольга Ефремова, Наталья Лесниковская, Тимур Боканча, а также Влад Топалов и Мария Вебер.9 июня в 19:15 состоится предпоказ фильма «Я не такой! Я не такая!» в Happy Cinema c швейцарским актёром Филиппом РейнхардтомБудет проведена автограф-сессия и встреча со СМИКартина выходит в прокат 13 июня 2019 года.Интересные факты:1) Первоначально фильм назывался «Три в одном», в процессе съемок создатели приняли решение изменить название на «Я не такой. Я не такая».2) Популярный певец Влад Топалов сделал предложение своей избраннице телеведущей Регине Тодоренко после окончания съемок фильма «Я не такой. Я не такая», где он исполнил заглавную композицию.3) За трюки, спецэффекты и каскадеров отвечала команда, возглавляемая Валерием Дергачом.4) Стихи к песне «Я не такая» (саундтрек) написала поэтесса Татьяна Рогозина, а музыку Дарья Кузнецова.5) Изначально Влад Топалов и Мария Вебер принимали участие в проекте как музыканты, исполнявшие саундтрек, но в процессе создания, они настолько вовлеклись в процесс, что их участие стало более заметным и они сыграли самих себя в нескольких ключевых сценах фильма.Ссылка на постер: https://yadi.sk/i/Kq8rRaYXRZgLuQСсылка на трейлер: https://yadi.sk/i/yqDHrdiBbuivMQобратная связь: anastasiva.zhilenkova@yandex.ru p.samsonova@rfgd.ru