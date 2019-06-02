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9 июня в Нарру Cinema состоится предпоказ фильма «Я не такой! Я не такая!»
Актуально » Главные новости — 5-июня-2019 — прочитано 41 раз
9 июня в Нарру Cinema состоится предпоказ фильма «Я не такой! Я не такая!». Начало в 19.15. Приглашают журналистов!
Производство: Россия, 2019
Режиссёр– Руслан Паушу
Оператор – Илья Бойко («Легенда 17», «Последнее испытание», «Выйти из группы»)
Трюки, спецэффекты – Валерий Дергач
Продюсер – Алексей А. Петрухин
Жанр – комедия, драма
Хронометраж: 93 минуты
Актеры:Филипп Рейнхардт(«Собибор», «Жених»), Анна Чурина, Кристина Бабушкина, Рената Пиотровски, Валентина Мазунина, Анатолий Руденко, Иван Кокорин, Ольга Ефремова, Наталья Лесниковская, Тимур Боканча, а также Влад Топалов и Мария Вебер.
9 июня в 19:15 состоится предпоказ фильма «Я не такой! Я не такая!» в Happy Cinema c швейцарским актёром Филиппом Рейнхардтом
Будет проведена автограф-сессия и встреча со СМИ
Картина выходит в прокат 13 июня 2019 года.
Интересные факты:
1) Первоначально фильм назывался «Три в одном», в процессе съемок создатели приняли решение изменить название на «Я не такой. Я не такая».
2) Популярный певец Влад Топалов сделал предложение своей избраннице телеведущей Регине Тодоренко после окончания съемок фильма «Я не такой. Я не такая», где он исполнил заглавную композицию.
3) За трюки, спецэффекты и каскадеров отвечала команда, возглавляемая Валерием Дергачом.
4) Стихи к песне «Я не такая» (саундтрек) написала поэтесса Татьяна Рогозина, а музыку Дарья Кузнецова.
5) Изначально Влад Топалов и Мария Вебер принимали участие в проекте как музыканты, исполнявшие саундтрек, но в процессе создания, они настолько вовлеклись в процесс, что их участие стало более заметным и они сыграли самих себя в нескольких ключевых сценах фильма.
Ссылка на постер: https://yadi.sk/i/Kq8rRaYXRZgLuQ
Ссылка на трейлер: https://yadi.sk/i/yqDHrdiBbuivMQ
обратная связь: anastasiva.zhilenkova@yandex.ru
p.samsonova@rfgd.ru