Проект «ТВ-Галерея. Ожившие полотна» стал событием в культурной жизни Саратова Актуально » Главные новости — 2-июня-2019 — прочитано 8 раз

Весь коллектив вложил душу, талант, желание реализовать мечту сельских детей о творчестве. Достижением проекта, которым гордятся журналисты, партнеры, друзья, спонсоры – было собрано в процессе реализации «Оживших полотен» около 1,5 миллиона рублей. Фильм о проекте «ТВ-Галерея» вышел в финал главного телеконкурса страны «ТЭФИ-регион 2018», опыт саратовцев рекомендовано изучить и распространить и другим регионам.

Презентация третьего этапа благотворительного проекта в конференц-зале исторического парка «Россия – моя история» стала праздником и вновь собрала друзей и партнеров проекта.

На масштабном событии работало много съемочных групп, блогеров и представителей СМИ. Помимо фоторепродукций, которые отсняты по мотивам картин Саратовского художественного музея имени А. Н. Радищева, в объективы попали не менее художественные детали самого мероприятия. Флейтистки, «ожившие скульптуры», стильные декорации - гости вечера попали в особенную арт-атмосферу с порога. Поддержать творческий и благотворительный проект пришли известные деятели культуры, политики, бизнесмены, гости из столицы и Народный артист РФ Михаил Пореченков.

Также главными героями презентации стали дети из четырёх сельских художественных студий региона и огромная (около 100 человек) команда проекта «ТВ-Галерея». Это - лучшие фотографы, визажисты, гримеры, костюмеры и стилисты, которые воссоздавали образы с шедевров мировой живописи.

Фоторепродукции продавались на аукционе, так зарабатывались средства. Напомним, что второй этап масштабной акции поддержал всемирно известный художник Никас Сафронов. Во время презентации в историческом парке «Россия-Моя история» журналисты вручили детским изобразительным студиям сертификаты на общую сумму 800 тысяч рублей.

В планах авторов проекта - помочь всем сельским детским художественным студиям региона. Фотоотчет можно увидеть здесь.

Фотографии представили Ксения Чумакова, Леонид Мочульский, Алексей Маслов, Антон Деружинский, Александра Родина.

Многие известные саратовцы высоко оценили благотворительный проект журналистов телеканала «Саратов 24»:

Так, председатель правления Саратовской региональной общественной организации помощи больным онкологическими заболеваниями "Жизнь" Наталья Биюн выразила надежду, что журналисты продолжат проект: "Такие проекты очень нужны. На больных детей собирают деньги. Однако, должна быть и другого рода благотворительность. Помощь требуется и физически здоровым детям, но у которых нет возможности развиваться творчески, возможности для самореализации».



Директор исторического парка «Россия — моя история» Дмитрий Кубанкин на презентации третьего этапа проекта поздравил журналистов и отметил, что проект позволил детям из сел включиться в культурное пространство, получить блага: «Вы не остановились на каком-то одном этапе, и изначально в нем принимают участие довольно известные люди. Это сложно в век огромной занятости, в век, когда человек постоянно прибывает в каком-то движении, таким персонам изменить свой график и встроиться и помочь. Вы смогли заинтересовать многих людей известных, вы смогли собрать средства. Мне нравится тот настрой, с которым этот проект делался и тот результат, который уже получен».

Прекрасная атмосфера презентации проекта завершилась прекрасным результатом. Дети четырех районов, занимающихся живописью, получили по 200 тысяч рублей!

Руководитель телеканала «Саратов 24» Александр Гайдук, автор проекта главный редактор информационно-аналитического отдела Наталья Шевченко, самые активные ее помощники и вдохновители - корреспондент информационно-аналитического отдела Мария Смирнова и телеведущая Дина Амусина.

Спасибо, коллеги! Мы гордимся вами!





















Однажды во время одной из командировок в село Святославка Самойловского района журналисты телеканала «Саратов 24» были потрясены увиденным. Ученики школы искусств выстраивались в очередь за настоящей кисточкой. У них не было и настоящих красок. Было огромное желание творить, и журналисты решили помочь раскрыться талантам. Так родился благотворительный проект. Его суть проста и чрезвычайно сложна по реализации. Оживить известные полотна, одушевить, а может, и осовременить их с помощью тех же художественных средств – живопись, работа фотохудожников, стилистов, визажистов.Весь коллектив вложил душу, талант, желание реализовать мечту сельских детей о творчестве. Достижением проекта, которым гордятся журналисты, партнеры, друзья, спонсоры – было собрано в процессе реализации «Оживших полотен» около 1,5 миллиона рублей. Фильм о проекте «ТВ-Галерея» вышел в финал главного телеконкурса страны «ТЭФИ-регион 2018», опыт саратовцев рекомендовано изучить и распространить и другим регионам.Презентация третьего этапа благотворительного проекта в конференц-зале исторического парка «Россия – моя история» стала праздником и вновь собрала друзей и партнеров проекта.На масштабном событии работало много съемочных групп, блогеров и представителей СМИ. Помимо фоторепродукций, которые отсняты по мотивам картин Саратовского художественного музея имени А. Н. Радищева, в объективы попали не менее художественные детали самого мероприятия. Флейтистки, «ожившие скульптуры», стильные декорации - гости вечера попали в особенную арт-атмосферу с порога. Поддержать творческий и благотворительный проект пришли известные деятели культуры, политики, бизнесмены, гости из столицы и Народный артист РФ Михаил Пореченков.Также главными героями презентации стали дети из четырёх сельских художественных студий региона и огромная (около 100 человек) команда проекта «ТВ-Галерея». Это - лучшие фотографы, визажисты, гримеры, костюмеры и стилисты, которые воссоздавали образы с шедевров мировой живописи.Фоторепродукции продавались на аукционе, так зарабатывались средства. Напомним, что второй этап масштабной акции поддержал всемирно известный художник Никас Сафронов. Во время презентации в историческом парке «Россия-Моя история» журналисты вручили детским изобразительным студиям сертификаты на общую сумму 800 тысяч рублей.В планах авторов проекта - помочь всем сельским детским художественным студиям региона. Фотоотчет можно увидеть здесь.Фотографии представили Ксения Чумакова, Леонид Мочульский, Алексей Маслов, Антон Деружинский, Александра Родина.Многие известные саратовцы высоко оценили благотворительный проект журналистов телеканала «Саратов 24»:Так, председатель правления Саратовской региональной общественной организации помощи больным онкологическими заболеваниями "Жизнь" Наталья Биюн выразила надежду, что журналисты продолжат проект: "Такие проекты очень нужны. На больных детей собирают деньги. Однако, должна быть и другого рода благотворительность. Помощь требуется и физически здоровым детям, но у которых нет возможности развиваться творчески, возможности для самореализации».Директор исторического парка «Россия — моя история» Дмитрий Кубанкин на презентации третьего этапа проекта поздравил журналистов и отметил, что проект позволил детям из сел включиться в культурное пространство, получить блага: «Вы не остановились на каком-то одном этапе, и изначально в нем принимают участие довольно известные люди. Это сложно в век огромной занятости, в век, когда человек постоянно прибывает в каком-то движении, таким персонам изменить свой график и встроиться и помочь. Вы смогли заинтересовать многих людей известных, вы смогли собрать средства. Мне нравится тот настрой, с которым этот проект делался и тот результат, который уже получен».Прекрасная атмосфера презентации проекта завершилась прекрасным результатом. Дети четырех районов, занимающихся живописью, получили по 200 тысяч рублей!Руководитель телеканала «Саратов 24» Александр Гайдук, автор проекта главный редактор информационно-аналитического отдела Наталья Шевченко, самые активные ее помощники и вдохновители - корреспондент информационно-аналитического отдела Мария Смирнова и телеведущая Дина Амусина.Спасибо, коллеги! Мы гордимся вами!