|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
21-апреля-2019 — прочитано 179 разСтартовал V Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2019». Его организаторы - Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком». Подробнее...
|
Диалог культур: Медиа-форум СЖР в Санкт-Петербурге
Актуально » Главные новости — 2-июня-2019 — прочитано 12 раз
Приглашаем журналистов принять участие в мультимедийном проекте #DIGICULTURES. Его цель – объединить под одним хэштегом визуальные истории в фото- и видеоформатах о самобытной культуре разных стран, надеемся, это поможет нам лучше понять друг друга.
Самые интересные работы будут отобраны Оргкомитетом XIV Международного Медиа-Форума молодых журналистов «Диалог Культур» и размещены на сайте https://mediacongress.ru, а также опубликованы в официальном профиле Эрмитажа в Instagram. По итогам голосования авторы трех лучших работ (победители по решению Оргкомитета и лидер зрительского голосования) будут приглашены за счет Оргкомитета к участию в работе Медиа-Форума «Диалог Культур», который пройдет с 26 по 28 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге, и получат возможность представить свой проект в одном из лучших музеев мира – Эрмитаже.
Конкурсные работы принимаются до 1 ноября по почте: info.mediacongress@gmail.com. Подробнее об условиях участия – на нашем сайте: https://mediacongress.ru/digicultures_rus.
С уважением,
А.Е. ДЖАЗОЯН
Председатель Оргкомитета
Медиа-Форума «Диалог Культур»
119021, Москва, Зубовский б-р., д.4 оф.443
Телефон/факс: +7 (495) 637 48 91, + 7 (495) 637 52 91
e-mail: info.mediacongress@gmail.com