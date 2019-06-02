Диалог культур: Медиа-форум СЖР в Санкт-Петербурге Актуально » Главные новости — 2-июня-2019 — прочитано 8 раз Приглашаем журналистов принять участие в мультимедийном проекте #DIGICULTURES. Его цель – объединить под одним хэштегом визуальные истории в фото- и видеоформатах о самобытной культуре разных стран, надеемся, это поможет нам лучше понять друг друга.

Самые интересные работы будут отобраны Оргкомитетом XIV Международного Медиа-Форума молодых журналистов «Диалог Культур» и размещены на сайте https://mediacongress.ru, а также опубликованы в официальном профиле Эрмитажа в Instagram. По итогам голосования авторы трех лучших работ (победители по решению Оргкомитета и лидер зрительского голосования) будут приглашены за счет Оргкомитета к участию в работе Медиа-Форума «Диалог Культур», который пройдет с 26 по 28 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге, и получат возможность представить свой проект в одном из лучших музеев мира – Эрмитаже.

Конкурсные работы принимаются до 1 ноября по почте: info.mediacongress@gmail.com. Подробнее об условиях участия – на нашем сайте: https://mediacongress.ru/digicultures_rus.

С уважением,

А.Е. ДЖАЗОЯН



Председатель Оргкомитета

Медиа-Форума «Диалог Культур»



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