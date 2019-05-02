Ушел из жизни писатель, публицист Владимир Борисович Разин Актуально » Главные новости — 30-мая-2019 — прочитано 13 раз

В.Б. Разин –автор 25 книг –прозы, поэзии, очерков и даже учебных пособий для школьников. По сути его творчество было обращено к детям, будущим поколениям, как призыв беречь мир, потому что война –это трагедия, это сиротство, это разрушение. Книга В.Б. Разина «От Минска до Хвалынска» стала новым этапом его творчества. Исповедь сироты войны всполохнула творческую общественность Белоруссии. Начались встречи, обмен книгами, укрепились связи саратовцев с братским народом.

Владимир Борисович Разин был членом творческих Союзов журналистов и писателей России. Мы называли его посланцем мира, чьи искренность и талант вызывали ответный отклик, желание разделить его убеждения, его страстный призыв к миру. Он, дитя войны, писал так образно ярко, правдиво, что равнодушных не было. Его частые встречи в детско-юношеской библиотеке им. А.С. Пушкина, областной научной библиотеке, в ставшей родной Саратовской школе №55 вызывали огромной интерес у детей и взрослых, желание быть таким же цельным и стойким, порядочным, как любимый писатель В.Б. Разин.

Большой общественный резонанс вызвали его поэмы «А помнишь?!» «Война взорвала детство». Его стихи и проза –память сердца, которое болит за всех сирот на земле, это гимн доброте, отзывчивости, дружбе братских славянских народов.

Это нельзя читать равнодушно: «Сначала мы войну узнали. А в первый класс пошли потом…». Так, устроена личность Владимира Борисовича. Однажды война жестоко оборвала его детство, сделала несчастными целые поколения и народы. Ради будущего счастья поколений и народов он не забывает сам и не дает забыть другим своими книгами.

Или вот строки из поэмы, живой эпизод той страшной правды войны:

«Старушка с подарком:

Кувшин молока!

Мы молоко

По глоточку глотали.

Котенку досталось

Чуть больше глотка…»



«Чужие люди

Вдруг стали свои.

Здесь на войну

Сыновей провожали,

А прибыли дети-

«оттуда», с войны».



Владимир Борисович умел дружить, и это ещё одно проявление его человеческой сути. Он больше любил дружить с детьми, как будто точно знал силу своего воздействия на формирование их нравственности, духовности, патриотизма. Впрочем, он никогда так по полочкам не раскладывал свою «мотивацию». Он просто верил в великую силу Слова. А слово у Разина точное, правдивое, потому и вызывает ответные чувства. Его мощный протест против войны. Всякой, любой, в которой умирают детские грезы и взрослые судьбы.

«До изнеможения,

До самого дна

Над детством сполна

Наглумилась война».

Но ещё больше это творчество о Любви, без которой не выжить даже бездомному котенку. Это о войне и мире, который будет спасен силой человеческой любви, умением дружить, делиться последним, верить в лучшее до конца.

Мы скорбим, прощаясь со светлым человеком с большой любящей душой. Память о нем останется навсегда в наших сердцах.

Прощание с Владимиром Борисовичем Разиным состоится завтра 31 мая, по адресу: ул. Весенняя, 5, кв.1.



Саратовское отделение Союза журналистов России.

Саратовское отделение Союза писателей России.

Совет ветеранов журналистики.



Он родился в Минске 5 января 1936 года. Из горящего и разбомблённого города пятилетним ребенком был эвакуирован вместе с другими белорусскими детьми в Хвалынск. Воспитывался в детском дома. После окончания Саратовского юридического института работал в МВД следователем. И всю свою жизнь не оставлял любимого занятия, ставшего вторым, а может, и главным делом его жизни: он писал книги.В.Б. Разин –автор 25 книг –прозы, поэзии, очерков и даже учебных пособий для школьников. По сути его творчество было обращено к детям, будущим поколениям, как призыв беречь мир, потому что война –это трагедия, это сиротство, это разрушение. Книга В.Б. Разина «От Минска до Хвалынска» стала новым этапом его творчества. Исповедь сироты войны всполохнула творческую общественность Белоруссии. Начались встречи, обмен книгами, укрепились связи саратовцев с братским народом.Владимир Борисович Разин был членом творческих Союзов журналистов и писателей России. Мы называли его посланцем мира, чьи искренность и талант вызывали ответный отклик, желание разделить его убеждения, его страстный призыв к миру. Он, дитя войны, писал так образно ярко, правдиво, что равнодушных не было. Его частые встречи в детско-юношеской библиотеке им. А.С. Пушкина, областной научной библиотеке, в ставшей родной Саратовской школе №55 вызывали огромной интерес у детей и взрослых, желание быть таким же цельным и стойким, порядочным, как любимый писатель В.Б. Разин.Большой общественный резонанс вызвали его поэмы «А помнишь?!» «Война взорвала детство». Его стихи и проза –память сердца, которое болит за всех сирот на земле, это гимн доброте, отзывчивости, дружбе братских славянских народов.Это нельзя читать равнодушно: «Сначала мы войну узнали. А в первый класс пошли потом…». Так, устроена личность Владимира Борисовича. Однажды война жестоко оборвала его детство, сделала несчастными целые поколения и народы. Ради будущего счастья поколений и народов он не забывает сам и не дает забыть другим своими книгами.Или вот строки из поэмы, живой эпизод той страшной правды войны:«Старушка с подарком:Кувшин молока!Мы молокоПо глоточку глотали.Котенку досталосьЧуть больше глотка…»«Чужие людиВдруг стали свои.Здесь на войнуСыновей провожали,А прибыли дети-«оттуда», с войны».Владимир Борисович умел дружить, и это ещё одно проявление его человеческой сути. Он больше любил дружить с детьми, как будто точно знал силу своего воздействия на формирование их нравственности, духовности, патриотизма. Впрочем, он никогда так по полочкам не раскладывал свою «мотивацию». Он просто верил в великую силу Слова. А слово у Разина точное, правдивое, потому и вызывает ответные чувства. Его мощный протест против войны. Всякой, любой, в которой умирают детские грезы и взрослые судьбы.«До изнеможения,До самого днаНад детством сполнаНаглумилась война».Но ещё больше это творчество о Любви, без которой не выжить даже бездомному котенку. Это о войне и мире, который будет спасен силой человеческой любви, умением дружить, делиться последним, верить в лучшее до конца.Мы скорбим, прощаясь со светлым человеком с большой любящей душой. Память о нем останется навсегда в наших сердцах.Прощание с Владимиром Борисовичем Разиным состоится завтра 31 мая, по адресу: ул. Весенняя, 5, кв.1.