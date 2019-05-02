Книга на добрую память и вечное хранение Актуально » Главные новости — 29-мая-2019 — прочитано 23 раз Энциклопедия саратовской журналистики «Летописцы истории страны» вошла в число лучших региональных изданий.



По итогам конкурса «Лучшие книги года», который по доброй традиции ежегодно проводится Министерством информации и печати Саратовской области, определены победители в семи номинациях, награждение которых пройдет в рамках 5-й книжной выставки-ярмарки «Волжская волна» в октябре.

С президентской поддержкой

Энциклопедия саратовской журналистики «Летописцы истории страны», вышедшая в издательском доме «Волга», отмечена в номинации «Лучшее справочное издание». В книге представлены более 600 журналистов, 102 СМИ, более 500 фотографий. Идея реализована Саратовским регирональным отделением Союза журналистов РФ и его председателем Лидией Златогорской благодаря победе в федеральном конкурсе социальных проектов среди общественных некоммерческих организаций и финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Энциклопедию передали в библиотеки, журналистские семьи. Книга стала поводом для интересных встреч.

Так, новинку вручили Нине Шабановой — супруге Николая Шабанова, которая в последние годы проживает в Энгельсе, приурочив это событие к дню рождения коллеги. Николаю Ивановичу исполнился бы 91 год. Он возглавлял областную газету «Коммунист» с 1974 по 1989 годы. Много лет был председателем Саратовского областного отделения Союза журналистов РФ. Профессионал, очень эрудированный человек, кандидат исторических наук умел находить талантливых авторов, в том числе молодых — они становились известными журналистами. При нем тираж газеты достиг 220 тысяч экземпляров, это самый высокий показатель за всю историю областной журналистики. В газете ярко освещались посевные и уборочные кампании, соревнования передовиков.

Николай Иванович сам родился в селе, знал специфику и тяжесть сельского труда. За чашкой чая Нина Ермиловна рассказала, как трепетно относился Шабанов к родному селу Полоцкому Самойловского района, где и похоронен. В эти места после окончания пединститута и отправилась по распределению Нина. Выбор предопределил факт, что Полоцкое расположено недалеко от Шиловки, в которой она родилась и откуда уехала с мамой еще девчонкой.

Не вычеркнуть ни строчки

Жена редактора вспоминает, как добиралась с чемоданом, полным книгн: сначала поездом до Балашова, попутной машиной до Святославки, до элеватора Красавки на лошади, а затем на грузовике Вани Горева, который вез зерно о очень обрадовался молоденькой учительнице.

А какие дети были в сельской школе! Крепкие, смекалистые, самостоятельные. Семиклассники Юра Алмаев, Володя Шмондин — озорники, но умницы.

-Узнать бы, как сложилась их судьба! - мечтает Нина Ермиловна.

Директором школы был фронтовик Иван Ефимович Шабанов, получивший тяжелое ранение под Сталинградом — рука осталась на всю жизнь искалеченной. Сын директора Николай, отработав три года на Чукотке после окончания львовского института, в ту осень вернулся домой. Устроился работать в райком комсомола, ездил по селам на встречи с молодежью. После одного из собраний, секретарем которого была учительница литературы и русского языка Нина, они познакомились. А уже через три месяца молодая пара буднично зарегистрировала брак в сельсовете. Зато какую свадьбу устроили в школе — все село собралось!

В семье старших Шабановых отношения были уважительные, добрые, тактичные — молодожены переняли это, пронесли через всю жизнь. Через год Николая пригласили в газету «Балашовская правда», сначала корреспондентом, потом завотделом. Затем было обучение в Центральной комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ, асперантуре Академии общественных наук при ЦК КПСС.

Нина окончила исторический факультет СГУ.

Нине Ермиловне сегодня 88 лет, подаренную энциклопедию она обещала сохранить для внуков. Аналогичный подарок сделан вдовам журналистов Нине Дороховой, Александре Ерониной, чьи судьбы нашли отражение в издании.



Тамара КАТИЛЕВСКАЯ,

секретарь первичной ветеранской организации Саратовского регионального отделения Союза журналистов РФ



На снимках:

Николай Иванович Шабанов,

Нина Ермиловна с племянницей, в гостях у Нины Ермиловны Шабановой











По итогам конкурса «Лучшие книги года», который по доброй традиции ежегодно проводится Министерством информации и печати Саратовской области, определены победители в семи номинациях, награждение которых пройдет в рамках 5-й книжной выставки-ярмарки «Волжская волна» в октябре.С президентской поддержкойЭнциклопедия саратовской журналистики «Летописцы истории страны», вышедшая в издательском доме «Волга», отмечена в номинации «Лучшее справочное издание». В книге представлены более 600 журналистов, 102 СМИ, более 500 фотографий. Идея реализована Саратовским регирональным отделением Союза журналистов РФ и его председателем Лидией Златогорской благодаря победе в федеральном конкурсе социальных проектов среди общественных некоммерческих организаций и финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Энциклопедию передали в библиотеки, журналистские семьи. Книга стала поводом для интересных встреч.Так, новинку вручили Нине Шабановой — супруге Николая Шабанова, которая в последние годы проживает в Энгельсе, приурочив это событие к дню рождения коллеги. Николаю Ивановичу исполнился бы 91 год. Он возглавлял областную газету «Коммунист» с 1974 по 1989 годы. Много лет был председателем Саратовского областного отделения Союза журналистов РФ. Профессионал, очень эрудированный человек, кандидат исторических наук умел находить талантливых авторов, в том числе молодых — они становились известными журналистами. При нем тираж газеты достиг 220 тысяч экземпляров, это самый высокий показатель за всю историю областной журналистики. В газете ярко освещались посевные и уборочные кампании, соревнования передовиков.Николай Иванович сам родился в селе, знал специфику и тяжесть сельского труда. За чашкой чая Нина Ермиловна рассказала, как трепетно относился Шабанов к родному селу Полоцкому Самойловского района, где и похоронен. В эти места после окончания пединститута и отправилась по распределению Нина. Выбор предопределил факт, что Полоцкое расположено недалеко от Шиловки, в которой она родилась и откуда уехала с мамой еще девчонкой.Не вычеркнуть ни строчкиЖена редактора вспоминает, как добиралась с чемоданом, полным книгн: сначала поездом до Балашова, попутной машиной до Святославки, до элеватора Красавки на лошади, а затем на грузовике Вани Горева, который вез зерно о очень обрадовался молоденькой учительнице.А какие дети были в сельской школе! Крепкие, смекалистые, самостоятельные. Семиклассники Юра Алмаев, Володя Шмондин — озорники, но умницы.-Узнать бы, как сложилась их судьба! - мечтает Нина Ермиловна.Директором школы был фронтовик Иван Ефимович Шабанов, получивший тяжелое ранение под Сталинградом — рука осталась на всю жизнь искалеченной. Сын директора Николай, отработав три года на Чукотке после окончания львовского института, в ту осень вернулся домой. Устроился работать в райком комсомола, ездил по селам на встречи с молодежью. После одного из собраний, секретарем которого была учительница литературы и русского языка Нина, они познакомились. А уже через три месяца молодая пара буднично зарегистрировала брак в сельсовете. Зато какую свадьбу устроили в школе — все село собралось!В семье старших Шабановых отношения были уважительные, добрые, тактичные — молодожены переняли это, пронесли через всю жизнь. Через год Николая пригласили в газету «Балашовская правда», сначала корреспондентом, потом завотделом. Затем было обучение в Центральной комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ, асперантуре Академии общественных наук при ЦК КПСС.Нина окончила исторический факультет СГУ.Нине Ермиловне сегодня 88 лет, подаренную энциклопедию она обещала сохранить для внуков. Аналогичный подарок сделан вдовам журналистов Нине Дороховой, Александре Ерониной, чьи судьбы нашли отражение в издании.