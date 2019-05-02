В Правительстве области прошло совещание руководителей районных изданий с участием вице-губернатора области Актуально » Главные новости — 24-мая-2019 — прочитано 21 раз 22 мая в пресс-центре Правительства Саратовской области прошло совещание главных редакторов муниципальных газет.



В мероприятии принимали участие вице-губернатор области Игорь Пивоваров, министр информации и печати области Светлана Бакал, председатель саратовского отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская, представители Почты России и полиграфических предприятий области, сообщает

министерство информации и печати области



На повестке дня — подписная кампания на второе полугодие 2019 года, экономическая ситуация в редакциях газет и продвижение районных СМИ в соцсетях, освещение нацпроектов и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



«Районные СМИ – важный канал для доставки информации населению. Сейчас перед органами исполнительной власти стоит большая и ответственная задача по реализации нацпроектов на территории региона. Необходимо, чтобы вся информация о ходе их реализации была доведена буквально до каждого жителя Саратовской области. И в этом важная роль отводится именно муниципальным газетам. Знаем, что районные издания испытывают сейчас финансовые затруднения. Вопрос о поддержке будет рассмотрен на ближайшем, июньском заседании Саратовской областной Думы», — сообщил Игорь Пивоваров.



На совещании рассматривались вопросы проведения подписки на периодические печатные издания на второе полугодие 2019 года. Светлана Бакал назвала сегодняшние показатели подписной кампании пока невысокими. Подписной тираж районных газет на середину мая снизился на 12% и составил 22734 экз. Ниже уровня прошлого года упали тиражи у 28 редакций. В то же время есть ряд редакций (11 изданий), где подписные тиражи превысили показатели прошлого года (от 101% до рекордных 466% в Татищеве). Обсуждались пути улучшения ситуации с подпиской, взаимодействия с почтой и полиграфическими предприятиями, формы альтернативного распространения и активного продвижения изданий в соцсетях.



Лидия Златогорская сообщила о планируемом саратовским отделением Союза журналистов России журналистском конкурсе к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также вручила удостоверения новым членам журналистской организации.



Людмила Сиротина — главный редактор дергачевской газеты «Знамя труда» — прокомментировала итоги совещания: «Разговор вселил большую надежду на стабильную работу, на областную поддержку районных редакций. Это положительно скажется на работе нашего предприятия. А буквально вчера было подписано соглашение между нашей редакцией и Роспечатью, соответственно, в ближайшие дни ожидаем финансовое поступление. Первоочередными действиями будет выплата отпускных, перечислим страховые взносы, отправим деньги в типографию и поставщикам ТЭР, погасим долги по налогам».



Также итоги совещания прокомментировала Валентина Евдокимова, редактор газеты «Сельская новь», Аркадак: «На совещании редакторов районных СМИ мы наконец-то услышали обнадеживающие новости от вице-губернатора Игорь Пивоварова – о финансовой поддержке районных газет. Мы благодарны Правительству и депутатам Саратовской области за то, что они понимают необходимость этой меры. Ведь многие районки в нынешней экономической ситуации работают в режиме выживания, имея большие долги, а редакторы не знают наверняка, сумеют ли они оплатить услуги типографии, выплатить зарплату своим работникам даже в текущем месяце. Наша редакция, к счастью, работает пока без долгов. Но ключевое слово здесь — «пока». Выжить на условиях самоокупаемости сегодня очень сложно. Ведь мы, как и все, живем в условиях, когда непрерывно растут типографские и коммунальные затраты. Возрастают и издержки на услуги связи. На развитие газеты и совершенствование материально-технической базы средств не остается совсем. Полученная финансовая поддержка позволит нашей редакции «вздохнуть свободно», без угрозы уйти в долги, хотя бы пару месяцев. Да и коллективам необходимо почувствовать себя не брошенными государством. Моральный настрой необходим для творческой работы, а он зависит, в том числе, от финансовой стабильности».

