Памяти достойны. Хранить вечно Актуально » Главные новости — 8-мая-2019 — прочитано 121 раз

Первые фильмы были сняты накануне 55-летия Великой Победы – в 1999–2000 гг., когда Юрий Каргин работал редактором службы информации балаковской телекомпании «ТВ Экспресс». Проект не задумывался как акция к круглой дате. Новые фильмы создавались и выходили на «ТВ Экспресс» регулярно в течение пяти лет. К 60-летию Победы их стало 60.

Автор старается показать все стороны великой битвы, поэтому герои документального сериала не только фронтовики, но и партизаны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, участники трудового фронта, репрессированные в самом начале войны российские немцы. Здесь нет дежурных фраз, сводок совинформбюро, официальщины. Война показана такой, какой её воспринимали современники: без прикрас, со всеми положительными и отрицательными сторонами. У всех фильмов общее название – «Дорогами войны». Это позволяет воспринимать сериал, как некую эпопею о человеческих победах и поражениях, достоинствах и недостатках, горе и радости. Музыка, стихи и неповторимый стиль каждого фильма делают сериал сборником маленьких художественных произведений.

Проект осуществлён при поддержке Правительства Саратовской области, которое в тов время возглавлял Дмитрий Аяцков. Фильмы были переведены в DVD-формат благодаря бизнесменам Артуру Колосову, Валерию Манукяну, банкиру Олегу Белову и другим добрым людям. Всем школам города и района сериал подарила в прошлом известный региональный политик и экс-депутат областной Думы Людмила Савочкина.

В 2006 г., по инициативе Саратовского регионального отделения Союза журналистов России, автору проекта Юрию Каргину была присуждена областная премия им. саратовского журналиста Александра Никитина, которая в том году вручалась впервые. Документальная эпопея «Дорогами войны» передана в Саратовский областной краеведческий музей, музей боевой славы на Соколовой горе (г. Саратов), в Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» (г. Волгоград), в Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе (г. Москва). В Государственный архив Саратовской области, вместе с фильмами, передано более 40 часов видеомемуаров.

Помимо премии им. Александра Никитина, автор проекта награждён Дипломом лауреата областного конкурса «История. Память. Вера» (2000 г.), Благодарностью Саратовского областного музея краеведения (2005 г.), Дипломом министерства информации и общественных отношений Саратовской области за 2-е место в областном конкурсе на лучшие журналистские публикации, посвящённые 60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне (2005 г.), Почётной грамотой президиума Балаковского объединённого совета ветеранов (2005 г.), Почётной грамотой военкомата Саратовской области 2006 г.), дипломом Международного проекта «Живые голоса истории» (2006 г.), Почётной грамотой имени Героя Советского Союза В.К. Ерошкина 2012 г.)

В 2016 г. Юрию Каргину вручен Почётный знак Союза журналистов РФ «За заслуги перед профессиональным сообществом».

Накануне Дня Победы известный балаковский краевед и журналист Юрий Каргин разместил на своём канале в YouTube все 60 фильмов документальной видеоэпопеи «Дорогами войны», снятой им к 60-летию Победы и основанной на воспоминаниях участников и свидетелей Великой Отечественной войны: https://www.youtube.com/channel/UCMShhZQbAWJWgZ_AHdlCnLw/videos?flow=grid&view=0&sort=daПервые фильмы были сняты накануне 55-летия Великой Победы – в 1999–2000 гг., когда Юрий Каргин работал редактором службы информации балаковской телекомпании «ТВ Экспресс». Проект не задумывался как акция к круглой дате. Новые фильмы создавались и выходили на «ТВ Экспресс» регулярно в течение пяти лет. К 60-летию Победы их стало 60.Автор старается показать все стороны великой битвы, поэтому герои документального сериала не только фронтовики, но и партизаны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, участники трудового фронта, репрессированные в самом начале войны российские немцы. Здесь нет дежурных фраз, сводок совинформбюро, официальщины. Война показана такой, какой её воспринимали современники: без прикрас, со всеми положительными и отрицательными сторонами. У всех фильмов общее название – «Дорогами войны». Это позволяет воспринимать сериал, как некую эпопею о человеческих победах и поражениях, достоинствах и недостатках, горе и радости. Музыка, стихи и неповторимый стиль каждого фильма делают сериал сборником маленьких художественных произведений.Проект осуществлён при поддержке Правительства Саратовской области, которое в тов время возглавлял Дмитрий Аяцков. Фильмы были переведены в DVD-формат благодаря бизнесменам Артуру Колосову, Валерию Манукяну, банкиру Олегу Белову и другим добрым людям. Всем школам города и района сериал подарила в прошлом известный региональный политик и экс-депутат областной Думы Людмила Савочкина.В 2006 г., по инициативе Саратовского регионального отделения Союза журналистов России, автору проекта Юрию Каргину была присуждена областная премия им. саратовского журналиста Александра Никитина, которая в том году вручалась впервые. Документальная эпопея «Дорогами войны» передана в Саратовский областной краеведческий музей, музей боевой славы на Соколовой горе (г. Саратов), в Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» (г. Волгоград), в Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе (г. Москва). В Государственный архив Саратовской области, вместе с фильмами, передано более 40 часов видеомемуаров.Помимо премии им. Александра Никитина, автор проекта награждён Дипломом лауреата областного конкурса «История. Память. Вера» (2000 г.), Благодарностью Саратовского областного музея краеведения (2005 г.), Дипломом министерства информации и общественных отношений Саратовской области за 2-е место в областном конкурсе на лучшие журналистские публикации, посвящённые 60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне (2005 г.), Почётной грамотой президиума Балаковского объединённого совета ветеранов (2005 г.), Почётной грамотой военкомата Саратовской области 2006 г.), дипломом Международного проекта «Живые голоса истории» (2006 г.), Почётной грамотой имени Героя Советского Союза В.К. Ерошкина 2012 г.)В 2016 г. Юрию Каргину вручен Почётный знак Союза журналистов РФ «За заслуги перед профессиональным сообществом».