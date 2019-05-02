Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв поздравляет журналистов со Всемирным днём свободы печати! Актуально » Главные новости — 3-мая-2019 — прочитано 82 раз На сайте Союза журналистов России размещен комментарий председателя Союза журналистов России Владимира Соловьёва, который он дал агентству "Sputnik" в преддверии Всемирного дня свободы печати:



«Всемирный день свободы печати – повод поразмышлять над положением и ролью прессы в современном мире. Сегодня информационная среда сталкивается с беспрецедентными по рискам и степени угроз вызовами. Это и поляризация информационного пространства, которая идет вслед за политической эскалацией на мировой арене. Это и рост давления на СМИ, в частности на российские ресурсы за рубежом — не только законодательного плана, но и де-факто, в виде выдворения, депортации, препятствования выполнению профессиональной деятельности. Те СМИ, которые не подпевают стройному хору мейнстрима, подвергаются ожесточенной травле, как это происходит с RT и Sputnik. Но, с другой стороны, люди на Западе, привыкшие слышать только одну точку зрения, которую им годами вдалбливали их собственные медиа, неожиданно открывают для себя другой взгляд. Часто оказывается, что эта позиция убедительнее и заслуживает большего доверия».



Союз журналистов России поздравляет всех журналистов с Всемирным днём свободы печати!