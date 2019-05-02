|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
21-апреля-2019 — прочитано 134 разСтартовал V Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2019». Его организаторы - Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком». Подробнее...
|
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв поздравляет журналистов со Всемирным днём свободы печати!
Актуально » Главные новости — 3-мая-2019 — прочитано 82 раз
На сайте Союза журналистов России размещен комментарий председателя Союза журналистов России Владимира Соловьёва, который он дал агентству "Sputnik" в преддверии Всемирного дня свободы печати:
«Всемирный день свободы печати – повод поразмышлять над положением и ролью прессы в современном мире. Сегодня информационная среда сталкивается с беспрецедентными по рискам и степени угроз вызовами. Это и поляризация информационного пространства, которая идет вслед за политической эскалацией на мировой арене. Это и рост давления на СМИ, в частности на российские ресурсы за рубежом — не только законодательного плана, но и де-факто, в виде выдворения, депортации, препятствования выполнению профессиональной деятельности. Те СМИ, которые не подпевают стройному хору мейнстрима, подвергаются ожесточенной травле, как это происходит с RT и Sputnik. Но, с другой стороны, люди на Западе, привыкшие слышать только одну точку зрения, которую им годами вдалбливали их собственные медиа, неожиданно открывают для себя другой взгляд. Часто оказывается, что эта позиция убедительнее и заслуживает большего доверия».
Союз журналистов России поздравляет всех журналистов с Всемирным днём свободы печати!