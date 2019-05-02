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Скончалась главный редактор газеты "Заволжские степи"
Актуально » Главные новости — 2-мая-2019 — прочитано 91 раз
Не стало нашей уважаемой коллеги – редактора газеты «Заволжские степи» Краснопартизанского района Алешиной Зинаиды Николаевны.
Зинаида Николаевна всю свою жизнь проработала в одной редакции районной газеты «Заволжские степи», начав свой журналистский путь прямо со школьной скамьи - в редакцию она пришла сразу после окончания школы. Работая в газете, получила высшее образование, была сначала корреспондентом, потом заместителем главного редактора. И 37 лет возглавляла редакцию в должности главного редактора – директора.
Трудовой путь Зинаиды Николаевны Алешиной – пример преданного служения своему призванию, выбранной профессии, которой она отдавала не только годы своей жизни, но доброту и тепло своей души, накопленные знания и природную мудрость, свой талант быть близкой, человечной и такой нужной. Это был предельно скромный, внимательный ко всем окружающим и очень добрый человек, по-настоящему знающий свое дело журналист и крепкий руководитель советской закалки.
Зинаиде Николаевне было 66 лет.
Глубокие соболезнования выражают Министерство информации и печати, Саратовское региональное отделение Союза журналистов России.