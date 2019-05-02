Будет оказана материальная помощь ветеранам Актуально » Главные новости — 21-апреля-2019 — прочитано 129 раз В соответствии с решением Правительства Российской Федерации будет оказана материальная помощь неработающим ветеранам журналистики.

Информационное письмо с перечнем необходимых документов было разослано в первичные организации. Важно, что помощь будет оказана нуждающимся членам СЖР с подтверждением состояния здоровья.

Для тех, кто готовит документы, напоминаем, что в перечне должны быть отсканированные справки (заключение) из медучреждения, реквизиты банковского счета для безналичного перечисления средств (не счет сберкнижки!), копия членского билета и разворота паспорта. Документы просьба присылать на электронный адрес zlatln@mail.ru и продублировать оригиналы по почте.