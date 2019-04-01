Стартует Всероссийский конкурс «Семья и будущее России»-2019 Актуально » Главные новости — 10-апреля-2019 — прочитано 24 раз Стартует Всероссийский конкурс для журналистов, блогеров, студентов и аспирантов «Семья и будущее России»-2019.



Впервые жюри будет рассматривать помимо журналистских работ материалы блогеров, а также научные работы студентов и аспирантов факультетов журналистики.



Организатор: Фонд Андрея Первозванного



При поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова и фонда целевого капитала «Истоки».



Конкурс проводится в шестой раз.



Кто может участвовать:журналисты федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ РФ, блогеры, редакторы профильных сообществ и групп, студенты и аспиранты.



Задачи Конкурса: поощрить системное обращение журналистов, блогеров, студентов и аспирантов к семейной тематике.



Номинации: печатные СМИ, радио, телевидение, интернет-СМИ, социальные медиа, научные работы.



В каждой конкурсной заявке (кроме номинации «научные работы») должно быть представлено не менее 10 работна семейную тематику.



В номинации «научные работы» в каждой заявке могут быть представлены 1 и более работ.



Период выхода в эфир, публикации (кроме номинации «научные работы»): с 15 июня 2018 года до 15 июня 2019 года



В номинации «научные работы» период написания и защиты: с 1 мая 2016 года до 15 июня 2019 года.



Общий призовой фонд: 1 240 000 рублей



По традиции участники в номинациях «печатные СМИ», «радио» и «телевидение» делятся на две группы:



1) федеральные и региональные СМИ;



2) муниципальные СМИ.



Сроки подачи заявок: до 15 июня 2019 года.



01 августа 2019 года на сайтеwww.fap.ru будет опубликован список участников Конкурса.



01 сентября 2019 года там же будет опубликован список финалистов Конкурса, которые будут приглашены в октябре 2019 года в Москву на церемонию награждения лауреатов (проезд в Москву и обратно за счет участников Конкурса).



23-26 октября 2019 года для финалистов конкурса (не менее 90 человек) Фонд Андрея Первозванного совместно с факультетом журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова проводит трёхдневную практическую конференцию:



- 6-часовой круглый стол по обмену опытом;



- 9 мастер-классов ведущих специалистов медиа-отрасли;



- церемония награждения лауреатов Конкурса.



Лауреатами Конкурса станут 43 участника из числа прошедших в финал Конкурса.



По традиции партнеры Конкурса из числа крупнейших объединений журналистов и СМИ (Союз журналистов России, Союза предприятий печатной индустрии (Гильдия издателей периодической печати), Альянс независимых региональных издателей, Российская академия радио, Фонд независимого радиовещания), а также журнал «Русский репортер», факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, фонд «Истоки» и ЗАО «Борисфен» вручают свои памятные призы и дипломы.



Дополнительная информация:



Конкурс является одним из направлений реализации семейно-ориентированной информационной политики и направлен на утверждение в российском обществе семейных ценностей.



За все время проведения на Конкурс было представлено более 30 000 материалов СМИ.



Н. В. Якунина, председатель Попечительского совета Всероссийской программы «Святость материнства»:



«То, что Конкурс вызывает большой интерес журналистов, – свидетельство того, насколько востребована тема семьи как в обществе, так и в профессиональной медиасфере. Труд каждого журналиста, который стремится в яркой и интересной форме рассказать о семье, – это не просто исполнение своего профессионального призвания, а высокое творческое служение, приносящее благо всему нашему обществу. Огромное число работ, поступающих на Конкурс, вмещают в себя подлинные человеческие эмоции и особое отношение к семьям, о которых идёт рассказ. В них мы находим внимание к чужим заботам и чужой беде, умение сопереживать трудностям и радоваться счастливым моментам».



М.В.Сеславинский, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям: «Всероссийский журналистский конкурс «Семья и будущее России», посвященный такой значимой и всегда актуальной теме, не может не привлечь к себе внимания высоким социальным звучанием. Обращение к темам ответственного материнства и отцовства, к сохранению и развитию семейных ценностей, налаживанию диалога поколений – это развитие лучших традиций отечественной журналистики».



Е.Л. Вартанова, декан факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, профессор: «Социальная тематика – одно из самых интересных и востребованных направлений современной журналистики. Авторам требуется не только профессиональное мастерство, но и способность чувствовать и сопереживать. Научные сотрудники факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова анализируют работы, присылаемые на конкурс «Семья и будущее России». Мы видим, что журналисты муниципальных, региональных и федеральных СМИ уделяют большое внимание темам семьи, материнства, детства, ответственного отцовства и многим другим. Вместе с тем, мы видим серьезный потенциал развития, который связан, прежде всего, с расширением тематического разнообразия и совершенствованием журналистского мастерства. В помощь журналистам нами разработаны и опубликованы методические рекомендации по освещению семейной тематики в печатных СМИ. Надеемся, что они будут полезны как состоявшимся, так и начинающим журналистам. Уверена, что такое важное начинание, как конкурс «Семья и будущее России» послужит на благо развития социальной журналистики в России и, тем самым, внесет свой вклад в изменение демографической ситуации в нашей стране».



Мнения участников конкурса:



Фролова Лилия Валентиновна, газета "Выксунский рабочий":



«Конкурс даёт возможность встретиться с коллегами, которые тоже выбрали нелёгкий путь - писать о социальных проблемах. Такое общение обогащает нас новыми темами и новыми подходами к их раскрытию. Стимулирует и то, что конкурс имеет материальную составляющую. Для муниципальных редакций, которые последние годы живут уже в постоянном финансовом минусе 10-55 тысяч рублей - серьёзная сумма. Ещё один огромный плюс - мастер-класс уникальных экспертов. Естественно, без конкурса бесплатно послушать такие лекции, мы бы не смогли.»



Глушенкова Марина Юрьевна. ООО"ТРК "Ника" (г. Калуга):



«Во-первых, конкурс поднимает престиж социальной тематики в СМИ. Во-вторых, конкурс "Семья и будущее России" - это не просто конкурс в чистом виде. В сочетании с круглым столом и мастер-классами возникает уникальная площадка для общения с коллегами со всей страны и повышения профессионального мастерства. Погружение в атмосферу значимости социальной тематики, моральная и материальная поддержка на федеральном уровне дает мощный заряд для работы и дальнейшего творчества».



Белова Ирина Викторовна. Общественно-политическая газета "Речь" (г. Череповец Вологодской обл.):



«Я считаю очень важным, что организаторы и жюри оценивают не один-единственный материал, а систему работы редакции по проблемам семьи. Это стимулирует создавать циклы публикаций, добиваться действенности материалов, глубже думать над темами - и уже не столько для победы, а для результативности, для профессионального удовлетворения от этого. Плюс, что ОЧЕНЬ важно, финалистов приглашают не просто на церемонию награждения, но и на мастер-классы, дискуссию - где можно многому научиться, изучить чужой опыт, что-то взять для себя, для работы. И просто познакомиться с прекрасными людьми – коллегами».