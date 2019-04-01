О судьбе журналистики – золотыми перьями Актуально » Главные новости — 3-апреля-2019 — прочитано 21 раз

У этой книги плодородная почва. Первой саратовской газете «Саратовские губернские новости» исполнилось 180 лет. Богатую историю имеют также муниципальные издания. А если вспомнить, что эта земля явила миру замечательного публициста, талантливого журналиста, великого писателя Николая Гавриловича Чернышевского , станет понятной идея рождения энциклопедии. Осмысление глобальной темы «Журналистика – наша судьба» нашло яркое отражение в процессе реализации проекта «Летописцы истории страны».

Мне довелось познакомиться с энциклопедией саратовской журналистики. Этот фолиант пришел по почте в региональное отделение Союза журналистов Белгородской области от Лидии Златогорской, председателя Саратовского регионального отделения СЖР.

Более всего удивило и порадовало духовное наполнение издания, в котором сплелись воедино эпизоды журналистских судеб, события и люди. Порадовало подвижничество коллег, собравших по крупицам историю подвигов журналистов – участников Великой Отечественной войны («В редакцию не вернулся»), а также воспоминания о собратьях по перу в разделе с говорящим названием «Имена».

На благодатной исторической канве воссозданы «биографии» средств массовой информации Саратовского края.

Лаконичные зарисовки «О друзьях-товарищах» перечитывала не один раз. Пленила не только краткость таланта, а поистине музыка слова. Сказать просто, незатейливо, но настолько пронзительно, мудро, почти философски дано только журналистам с Божией искоркой. Прочитала, например, рассказ «Отец» Лидии Шустовой, лауреата конкурса «Золотое перо», и долго сидела в раздумье над судьбой человека с правильной линией жизни , над умением автора воссоздавать эпизоды словно в формате « 3Д»,высвечивая колоритные черты характера своего героя.

Познакомилась и с «Волей Князевой с Медвежьего ручья», а через ее яркий образ узнала о стиле жизни настоящих журналистов, преданных своей профессии ПОЖИЗНЕННО. И таких, кто делает все для сохранения традиций гражданской журналистики, отдает должное уважение старшим поколениям, на саратовской земле немало.

Чувство гордости вызывает признание социального проекта Саратовского регионального отделения Союза журналистов. Как победителям федерального конкурса среди общественных некоммерческих организаций «Летописцы истории страны» им оказана финансовая поддержка из Фонда президентских грантов. Примите сердечные поздравления и пожелания творческих удач от белгородских коллег.

Тамара КИРПИЛЁВА, ответственный секретарь БРОО «Союз журналистов Белгородской области».

На исходе 2018 года вышла в свет уникальная книга «Энциклопедия саратовской журналистики. Летописцы истории страны». В ней собран обширный фактический материал, позволивший назвать это издание энциклопедией. Автор и руководитель проекта «Летописцы истории страны» - председатель Саратовского регионального отделения СЖР Лидия Златогорская.У этой книги плодородная почва. Первой саратовской газете «Саратовские губернские новости» исполнилось 180 лет. Богатую историю имеют также муниципальные издания. А если вспомнить, что эта земля явила миру замечательного публициста, талантливого журналиста, великого писателя Николая Гавриловича Чернышевского , станет понятной идея рождения энциклопедии. Осмысление глобальной темы «Журналистика – наша судьба» нашло яркое отражение в процессе реализации проекта «Летописцы истории страны».Мне довелось познакомиться с энциклопедией саратовской журналистики. Этот фолиант пришел по почте в региональное отделение Союза журналистов Белгородской области от Лидии Златогорской, председателя Саратовского регионального отделения СЖР.Более всего удивило и порадовало духовное наполнение издания, в котором сплелись воедино эпизоды журналистских судеб, события и люди. Порадовало подвижничество коллег, собравших по крупицам историю подвигов журналистов – участников Великой Отечественной войны («В редакцию не вернулся»), а также воспоминания о собратьях по перу в разделе с говорящим названием «Имена».На благодатной исторической канве воссозданы «биографии» средств массовой информации Саратовского края.Лаконичные зарисовки «О друзьях-товарищах» перечитывала не один раз. Пленила не только краткость таланта, а поистине музыка слова. Сказать просто, незатейливо, но настолько пронзительно, мудро, почти философски дано только журналистам с Божией искоркой. Прочитала, например, рассказ «Отец» Лидии Шустовой, лауреата конкурса «Золотое перо», и долго сидела в раздумье над судьбой человека с правильной линией жизни , над умением автора воссоздавать эпизоды словно в формате « 3Д»,высвечивая колоритные черты характера своего героя.Познакомилась и с «Волей Князевой с Медвежьего ручья», а через ее яркий образ узнала о стиле жизни настоящих журналистов, преданных своей профессии ПОЖИЗНЕННО. И таких, кто делает все для сохранения традиций гражданской журналистики, отдает должное уважение старшим поколениям, на саратовской земле немало.Чувство гордости вызывает признание социального проекта Саратовского регионального отделения Союза журналистов. Как победителям федерального конкурса среди общественных некоммерческих организаций «Летописцы истории страны» им оказана финансовая поддержка из Фонда президентских грантов. Примите сердечные поздравления и пожелания творческих удач от белгородских коллег.