Саратовских журналистов приглашают на ВОРКШОП – СЕССИЮ «Особенности работы digital-ресурсов, возможности их монетизации» Актуально » Главные новости — 1-апреля-2019 — прочитано 33 раз

Мы предлагаем не тратить время на их переработку в одиночку, а получить все полезные знания, приняв участие в ВОРКШОП – СЕССИИ «Особенности работы digital-ресурсов, возможности их монетизации» 19 апреля.

Только самое актуальное и полезное в текущей работе, ответы на все ваши вопросы – от лучших практиков отрасли. Во время обучения вы сможете оценить свои возможности и преимущества, а затем – приступить к изменениям в работе своей редакции.

Что важное будет в этот день:



В поисках утраченных денег. Что и как сегодня продавать СМИ.

ведущий: Юрий Пургин, генеральный директор ИД «Алтапресс» (г. Барнаул)



Медиа в соцсетях и мессенджерах: ошибки-2019

ведущий: Александр Литвинов, руководитель медиапроекта "Планёрка"

- Стоит ли медиа гнаться за всеми социальными сетями сразу или лучше сосредоточиться на чём-то конкретном?

- Трафик на сайт или создание нового контента в соцсетях? Что приоритетнее для СМИ?

- Работа с фото и видеоконтентом на платформах

- Кликабельность и кликбейт в соцсетях: опасности для СМИ



"Планёрка" - русскоязычное медиасообщество, объединяющее журналистов, редакторов, медиаменеджеров, пиарщиков, рекламщиков, интернет-маркетологов и всех, кто так или иначе причастен к созданию и дистрибуции контента.

"Планёрка" существует онлайн (паблики и каналы в социальных сетях и мессенджерах) и офлайн (медиафорумы, семинары, конкурсы и встречи)

Аудитория "Планёрки" - около 100 тысяч человек



Fake news и как они искажают информационное поле.

ведущий: Игорь Диденко, вице-президент Национальной Ассоциации издателей, член Международного союза экономистов



Актуальные вопросы применения закона о рекламе.

ведущий: Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ (г. Воронеж)



ВНИМАНИЕ! По окончании воркшоп-сессии участники получат сертификаты.

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Место проведения: г.Москва, Конгресс-центр отеля «Гамма-Дельта-Измайлово, (Измайловское шоссе, д. 71, корп.4 Г-Д)



Организаторы: журнал «Журналист», Оргкомитет «Золотого фонда прессы» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.



Партнеры: MediaToolbox.ru, Медиагруппа «Феномен», Альянс независимых региональных изданий, Союз предприятий печатной индустрии «ГИПП», Медиапроект «Планерка», Башкортостанская информационная компания, Медиаинститут общественного здоровья, ТАСС.

Заявки принимаются до 12 апреля по e-mail: zolfondpress@mail.ru.

Стоимость участия (проезд и проживание не входят):

воркшоп-сессия (19 апреля) – 5 800,0 руб.

ВНИМАНИЕ!

Для участников проекта «Золотой фонд прессы-2019» участие 1 чел. БЕСПЛАТНО.

Для членов Клуба «Журналист»(VIP-пакет) и студентов - 50% скидка.

Бронирование номеров в отеле со скидкой по промокоду. Промокод предоставляется после получения заявки на участие.

Подробнее – jrnlst.ru, zolfondpress.ru , по тел. 8 (499) 152 19 07, 152 34 73, zolfondpress@mail.ru





С уважением,

Дирекция "Золотого фонда прессы"

тел. (8 499) 152 34 73

www.zolfondpress.ru Меняющийся мир медиа каждый день ставит редакции и сотрудников СМИ перед новыми сложными задачами, но главное – привлечение аудитории и удержание её внимания. Ежедневно медиаэксперты публикуют сотни советов для работников отрасли, десятки прогнозов и сценариев развития, множество пособий и онлайн-курсов.Мы предлагаем не тратить время на их переработку в одиночку, а получить все полезные знания, приняв участие в ВОРКШОП – СЕССИИ «Особенности работы digital-ресурсов, возможности их монетизации» 19 апреля.Только самое актуальное и полезное в текущей работе, ответы на все ваши вопросы – от лучших практиков отрасли. Во время обучения вы сможете оценить свои возможности и преимущества, а затем – приступить к изменениям в работе своей редакции.Что важное будет в этот день:В поисках утраченных денег. Что и как сегодня продавать СМИ.ведущий: Юрий Пургин, генеральный директор ИД «Алтапресс» (г. Барнаул)Медиа в соцсетях и мессенджерах: ошибки-2019ведущий: Александр Литвинов, руководитель медиапроекта "Планёрка"- Стоит ли медиа гнаться за всеми социальными сетями сразу или лучше сосредоточиться на чём-то конкретном?- Трафик на сайт или создание нового контента в соцсетях? Что приоритетнее для СМИ?- Работа с фото и видеоконтентом на платформах- Кликабельность и кликбейт в соцсетях: опасности для СМИ"Планёрка" - русскоязычное медиасообщество, объединяющее журналистов, редакторов, медиаменеджеров, пиарщиков, рекламщиков, интернет-маркетологов и всех, кто так или иначе причастен к созданию и дистрибуции контента."Планёрка" существует онлайн (паблики и каналы в социальных сетях и мессенджерах) и офлайн (медиафорумы, семинары, конкурсы и встречи)Аудитория "Планёрки" - около 100 тысяч человекFake news и как они искажают информационное поле.ведущий: Игорь Диденко, вице-президент Национальной Ассоциации издателей, член Международного союза экономистовАктуальные вопросы применения закона о рекламе.ведущий: Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ (г. Воронеж)ВНИМАНИЕ! По окончании воркшоп-сессии участники получат сертификаты.------------------------------Место проведения: г.Москва, Конгресс-центр отеля «Гамма-Дельта-Измайлово, (Измайловское шоссе, д. 71, корп.4 Г-Д)Организаторы: журнал «Журналист», Оргкомитет «Золотого фонда прессы» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.Партнеры: MediaToolbox.ru, Медиагруппа «Феномен», Альянс независимых региональных изданий, Союз предприятий печатной индустрии «ГИПП», Медиапроект «Планерка», Башкортостанская информационная компания, Медиаинститут общественного здоровья, ТАСС.Заявки принимаются до 12 апреля по e-mail: zolfondpress@mail.ru.Стоимость участия (проезд и проживание не входят):воркшоп-сессия (19 апреля) – 5 800,0 руб.ВНИМАНИЕ!Для участников проекта «Золотой фонд прессы-2019» участие 1 чел. БЕСПЛАТНО.Для членов Клуба «Журналист»(VIP-пакет) и студентов - 50% скидка.Бронирование номеров в отеле со скидкой по промокоду. Промокод предоставляется после получения заявки на участие.Подробнее – jrnlst.ru, zolfondpress.ru , по тел. 8 (499) 152 19 07, 152 34 73, zolfondpress@mail.ru