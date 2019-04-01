|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
18-января-2018 — прочитано 1019 раз3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
|
Саратовских журналистов приглашают на ВОРКШОП – СЕССИЮ «Особенности работы digital-ресурсов, возможности их монетизации»
Актуально » Главные новости — 1-апреля-2019 — прочитано 33 раз
Меняющийся мир медиа каждый день ставит редакции и сотрудников СМИ перед новыми сложными задачами, но главное – привлечение аудитории и удержание её внимания. Ежедневно медиаэксперты публикуют сотни советов для работников отрасли, десятки прогнозов и сценариев развития, множество пособий и онлайн-курсов.
Мы предлагаем не тратить время на их переработку в одиночку, а получить все полезные знания, приняв участие в ВОРКШОП – СЕССИИ «Особенности работы digital-ресурсов, возможности их монетизации» 19 апреля.
Только самое актуальное и полезное в текущей работе, ответы на все ваши вопросы – от лучших практиков отрасли. Во время обучения вы сможете оценить свои возможности и преимущества, а затем – приступить к изменениям в работе своей редакции.
Что важное будет в этот день:
В поисках утраченных денег. Что и как сегодня продавать СМИ.
ведущий: Юрий Пургин, генеральный директор ИД «Алтапресс» (г. Барнаул)
Медиа в соцсетях и мессенджерах: ошибки-2019
ведущий: Александр Литвинов, руководитель медиапроекта "Планёрка"
- Стоит ли медиа гнаться за всеми социальными сетями сразу или лучше сосредоточиться на чём-то конкретном?
- Трафик на сайт или создание нового контента в соцсетях? Что приоритетнее для СМИ?
- Работа с фото и видеоконтентом на платформах
- Кликабельность и кликбейт в соцсетях: опасности для СМИ
"Планёрка" - русскоязычное медиасообщество, объединяющее журналистов, редакторов, медиаменеджеров, пиарщиков, рекламщиков, интернет-маркетологов и всех, кто так или иначе причастен к созданию и дистрибуции контента.
"Планёрка" существует онлайн (паблики и каналы в социальных сетях и мессенджерах) и офлайн (медиафорумы, семинары, конкурсы и встречи)
Аудитория "Планёрки" - около 100 тысяч человек
Fake news и как они искажают информационное поле.
ведущий: Игорь Диденко, вице-президент Национальной Ассоциации издателей, член Международного союза экономистов
Актуальные вопросы применения закона о рекламе.
ведущий: Светлана Кузеванова, юрист Центра защиты прав СМИ (г. Воронеж)
ВНИМАНИЕ! По окончании воркшоп-сессии участники получат сертификаты.
------------------------------
Место проведения: г.Москва, Конгресс-центр отеля «Гамма-Дельта-Измайлово, (Измайловское шоссе, д. 71, корп.4 Г-Д)
Организаторы: журнал «Журналист», Оргкомитет «Золотого фонда прессы» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.
Партнеры: MediaToolbox.ru, Медиагруппа «Феномен», Альянс независимых региональных изданий, Союз предприятий печатной индустрии «ГИПП», Медиапроект «Планерка», Башкортостанская информационная компания, Медиаинститут общественного здоровья, ТАСС.
Заявки принимаются до 12 апреля по e-mail: zolfondpress@mail.ru.
Стоимость участия (проезд и проживание не входят):
воркшоп-сессия (19 апреля) – 5 800,0 руб.
ВНИМАНИЕ!
Для участников проекта «Золотой фонд прессы-2019» участие 1 чел. БЕСПЛАТНО.
Для членов Клуба «Журналист»(VIP-пакет) и студентов - 50% скидка.
Бронирование номеров в отеле со скидкой по промокоду. Промокод предоставляется после получения заявки на участие.
Подробнее – jrnlst.ru, zolfondpress.ru , по тел. 8 (499) 152 19 07, 152 34 73, zolfondpress@mail.ru
С уважением,
Дирекция "Золотого фонда прессы"
тел. (8 499) 152 34 73
www.zolfondpress.ru