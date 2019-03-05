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В Саратове прошел творческий вечер ветерана-журналиста Евгения Федоровича Саблина
Актуально » Главные новости — 27-марта-2019 — прочитано 34 раз
«Волнующее дыхание весны» - так назывался творческий вечер ветерана-журналиста Евгения Федоровича Саблина, который состоялся в саратовской городской библиотеке №10 в минувшее воскресенье 24 марта. Вечер стал своеобразным творческим отчетом журналиста с полувековым газетным стажем. Евгений Федорович в занимательной форме, в юмористическом ключе рассказал, как служил газетной строкой в разные периоды нашей непростой жизни. Стихи, фельетоны, сатирические заметки, юморески, сохраненные в газетных подшивках, перенесли читателей в то неблизкое уже прошлое, когда журналисты районных газет были на переднем крае борьбы со всем, что мешало людям жить. Многие недостатки так живучи, что сюжеты давних публикаций актуальны и сегодня.
Хорошо воспринимались стихи, которые есть у автора, кажется, на все случаи жизни. Звучали стихи-воспоминания о военном детстве, о годах юности, стихи-признания влюбленной души. Евгений Федорович – автор 12-ти художественных книг, есть поэтические сборники. На этом вечере он представил новую прозаическую книгу «Житейские истории» с волнующими рассказами. Эту и другие свои книги автор подарил библиотеке.
На вечере помогал собравшимся создавать хорошее настроение музыкально-литературный ансамбль «Надежда», руководимый Людмилой Елесиной. Е.Ф. Саблин один из его активных участников. Под баян, саратовскую гармошку и гитару исполнялись две его авторские песни о Саратове. Звучали зажигательные фольклорные песни и частушки, известные наигрыши под гармошку-саратовчанку. Гости вечера, а их пришло более 40 человек, дружно аплодировали и благодарили организаторов за устроенный для них праздник. Заведующая библиотекой Светлана Николаевна Дементьева выразила общее мнение собравшихся – творческий вечер удался.