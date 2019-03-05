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Радость от свободного полёта
Актуально » Главные новости — 27-марта-2019 — прочитано 38 раз
Журналист, поэт, издатель Александр Кобылинский в последнее время находится в свободном полёте. И это обстоятельство как раз помогает ему находиться в хорошей форме и продолжать помогать ведущим авторам города Энгельса издавать сборники и книги.
За три месяца он отредактировал и выпустил пять книг. Среди них книга избранных стихотворений и текстов песен лётчика, майора в отставке Николая Еремеева, лирический сборник члена Союза журналистов Татьяны Кузнецовой, две книги притч председателя Совета ветеранов ООО ТСУ «Энгельсстрой» Нины Веселовской и книга сказок Клавдии Бойко-Рыбниковой. Александр Кобылинский за минувшие пятнадцать лет оказал помощь в издании более сорока поэтических сборников и книг прозы и публицистики энгельсских авторов.
На этом не исчерпываются примеры творческой активности члена Союза писателей и Союза журналистов России: Александр трудится и над своими рукописями и продолжает поддерживать молодых способных авторов.