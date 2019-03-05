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В сентябре 2019 года газета «Заря молодёжи» отмечает вековой юбилей.

Сто лет назад, 6 сентября 1919 года, со «Странички юного пролетария» в губернской партийной газете началась история одной из первых российских молодёжных газет.

«Заря молодёжи» дала сотни имён не только саратовской и российской журналистике. Она впервые рассказала о многих вошедших затем в российскую историю выдающихся деятелях науки и техники, мастерах культуры, героях войны и труда. Со страниц «Зари молодёжи» впервые улыбнулся миру Юрий Гагарин.

Столетний юбилей газеты – это праздник не только журналистов, но, в первую очередь, читателей, для которых журналисты работали. Общее число читателей сложно вообразить, если учесть, что только во второй половине 80-х годов у «Зари молодёжи» было ежегодно 40-50 тысяч подписчиков по Саратовской области и за её пределами.

Менялись названия и формы выпуска, приостанавливался и вновь возобновлялся выход издания, и все это время газета жила тревогами и радостями, чаяниями и надеждами читателей, региона, страны. Для многих тысяч жителей Саратова и области газета дала ответ на вопрос «Кем быть? Каким быть?».

Газета в своём печатном воплощении не выходит уже двадцать лет, но живы в памяти читателей и авторов тёплые воспоминания о том, какую роль сыграла она в их судьбе, кому озарила новые дороги, чьи имена и таланты открыла.

Эти воспоминания заслуживают того, чтобы их сохраняли и передавали от поколения к поколению.

Вот почему редакция интернет-газеты «Заря молодёжи» при поддержке Саратовского регионального отделения Союза журналистов России в юбилейный для газеты год проводит конкурс воспоминаний «Сто лет оЗАРЕний».





ПОЛОЖЕНИЕ

об открытом конкурсе воспоминаний

«Сто лет оЗАРЕний»



1.Общие положения

Открытый конкурс воспоминаний «Сто лет оЗАРЕний» (далее – конкурс) посвящён празднованию в 2019 году столетия газеты «Заря молодёжи».

На конкурс принимаются:

 воспоминания читателей «Зари молодёжи» разных лет о роли, которую сыграла газета в их жизни и о работниках редакции, с которыми их свела судьба;

 эссе об отражении на страницах «Зари молодёжи» значимых событий саратовской и российской истории, жизни и деятельности людей, внёсших вклад в историю области и страны. Хронологические рамки эссе 1919-1999 гг.

Цель конкурса – повышение интереса жителей Саратова и области всех возрастов к своему историческому прошлому, популяризация истории.

Задачи конкурса:

 сохранение исторической памяти поколений;

 привлечение детей и подростков через сбор и запись воспоминаний их старших родственников и знакомых к активному изучению истории Саратовской области и областной печати, истории своей семьи.

 создание стимулов для развития исследовательской и творческой деятельности молодёжи;

 воспитание школьников и студентов на положительных примерах старших поколений.

Организаторы конкурса: Саратовское региональное отделение Союза журналистов России, редакция интернет-газеты «Заря молодёжи» www.gazetazm.ru

Конкурс проводится на следующих Интернет-площадках:

 Сайт газеты «Заря молодёжи» www.gazetazm.ru

 Сайт регионального отделения Союза журналистов России www.sarunion.ru

 Социальная сеть «Одноклассники»

 Социальная сеть «ВКонтакте»

 Социальная сеть «Facebook»



2. Участники конкурса

В конкурсе могут принять участие все желающие, независимо от возраста и места проживания. Приветствуется и поощряется специальными призами участие в конкурсе школьников, которые помогут представителям старших поколений записать воспоминания.



3. Номинации конкурса



Первые тысячи строк – журналисты и авторы «Зари молодёжи» рассказывают о своём опыте работы в газете, о журналистском дебюте, делятся воспоминаниями о журналистах газеты.



"Заря молодёжи" в истории моей семьи и страны – читатели разных лет делятся воспоминаниями о том, какую роль сыграла газета в их судьбе, кому озарила новые дороги, чьи имена и таланты открыла. В числе авторов воспоминаний могут оказаться как рядовые читатели, которым газета помогала быть в гуще событий, так и те, чья работа и творчество, успехи и победы нашли отражение на страницах издания.



4. Требования к оформлению и содержанию работ



На конкурс принимаются материалы исключительно в электронной форме.

Текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, с соблюдением правил правописания, норм морали и права. Если участник конкурса записывает воспоминания со слов очевидцев-участников описываемых событий, он должен указать полностью Ф.И.О. респондентов, их должность (статус) на момент описываемых событий и в настоящее время. При этом участник конкурса подтверждает, что респонденты дали ему согласие на публикацию их воспоминаний в открытой печати.

При написании эссе желательно указание дополнительных использованных источников.

Текстовые материалы выполняются в текстовом редакторе Microsoft Word 2003-10, 14 кегль, через один интервал, выравнивание по ширине страницы, переносы выключены, нумерации страниц нет, сноски постраничные.

В начале текста нужно полностью указать Ф.И.О. автора, город проживания, электронную почту для связи с участником конкурса. Участник конкурса, отправляя свою работу, дает согласие на публикацию в тексте конкурсного материала Ф.И.О. автора, фото (при наличии) и город его проживания.

Электронная почта не публикуется, не передается третьим лицам и служит средством связи с участником конкурса.

Фотоматериалы прилагаются к работам по желанию участника конкурса. Они должны быть отсканированы с разрешением не менее 100 dpi, размером не менее 300px по ширине и 200px по высоте и записаны в формате JPG. В работах, проиллюстрированных фотоматериалами, необходимо перечислить прилагаемые файлы и указать в пояснении к каждой фотографии: название события, время и место события, фамилии и имена изображенных (хотя бы главного героя – с указанием его положения на групповом фото).

Участники конкурса предоставляют редакции «Зари молодёжи» неэксклюзивное право на безвозмездное использование текстовых и фотоматериалов в других публикациях издания для информирования читателей о ходе и итогах конкурса, а также в иных информационных продуктах.

Требования к объему конкурсных материалов:

 воспоминания читателей - от 1000 до 5000 знаков, включая пробелы.

 эссе – от 5000 до 10000 знаков, включая пробелы.

Превышение объема конкурсных материалов не влияет на их оценку жюри, но может затруднить ознакомление с ними болельщиков.

- фото – 1-2, по желанию автора.





5. Сроки и этапы проведения Конкурса

Конкурс проводится с 1 апреля по 8 сентября 2019 года и состоит из следующих этапов:

С 1 апреля по 31 июля 2019 года. Приём, отбор и публикация воспоминаний и эссе на сайте проекта. Проведение открытого голосования посетителей интернет-площадок конкурса за представленные работы.

С 1 по 31 августа 2019 года. Работа жюри по отбору лучших публикаций.

С 1 по 8 сентября 2019 года. Подведение итогов. Публикация списков победителей и лауреатов. Торжественное вручение наград на мероприятии, посвящённом юбилею «Зари молодёжи» и Международному дню солидарности журналистов.

Работы победителей и призёров будут изданы в электронном сборнике и опубликованы на сайтах организаторов.



6. Организация и порядок проведения конкурса и награждения победителей и призеров



1. Организаторы формируют оргкомитет конкурса из своих представителей, а также представителей общественных организаций и объединений.

2. Участники конкурса через специальную форму на сайте «Зари молодёжи» отправляют в оргкомитет свои работы.

3. Оргкомитет проводит прием конкурсных работ, проверку на соответствие целям и задачам конкурса, размещает одобренные материалы на интернет-площадках и организует интернет-голосование посетителей площадок (болельщиков) за конкурсные материалы.

4. Болельщики оценивают опубликованные конкурсные работы голосованием на сайте «Зари молодёжи», а также в пабликах соцсетей, посвящённых конкурсу.

5. Не позднее, чем за месяц до окончания отбора конкурсных работ оргкомитет формирует жюри конкурса, приглашая к сотрудничеству экспертов из органов власти, творческих союзов, общественных организаций.

6. По завершении приема и отбора конкурсных работ оргкомитет передает их жюри вместе с информацией о результатах голосования болельщиков на интернет-площадках.

7. В течение месяца жюри рассматривает конкурсные работы, определяет победителей и призёров Конкурса и представляет протокол заседания в Оргкомитет Конкурса.

8. Оргкомитет организует торжественное вручение наград победителям и призёрам. Победители и призёры конкурса награждаются почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами организаторов конкурса, органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций.

9. Организации, предприятия, индивидуальные предприниматели, физические лица могут по согласованию с оргкомитетом конкурса учредить дополнительные призы и награды для победителей и призёров конкурса.



7. Критерии отбора и оценивания конкурсных работ



Отбор конкурсных работ проводится Оргкомитетом с учётом требований к оформлению и содержанию, соответствию работ целям и задачам конкурса. Оргкомитет вправе отказать в публикации материала при нарушении участником конкурса указанных требований.

Болельщики, ознакомившись с опубликованной конкурсной работой, вправе оценить материал проставлением отметки «нравится», либо оставить без отметки. Учитываются только положительные оценки материала.

Жюри оценивает материалы конкурса по следующим критериям:



Критерий Баллы

соответствие работы целям и задачам конкурса, тематике номинации 0-5

содержательность, глубина раскрытия темы 0-5

достоверность фактов 0-2

грамотность, художественные достоинства текста 0-5

наличие фото участника конкурса 0-1

наличие и качество иллюстративного материала 0-5

общее эмоциональное восприятие 0-5

дополнительные баллы школьникам-участникам конкурса за качество интервью 0-5

дополнительные баллы школьникам-участникам конкурса за качество и объем использованных дополнительных источников 0-5

дополнительные баллы за использование архивных источников (в том числе выпусков газеты) и приложение к работе их фото 0-2

Максимально возможное количество баллов 40

Дополнительно присуждается 1 балл за каждые 1000 отметок «Нравится» при голосовании болельщиков на сайте «Зари молодёжи» и пабликах конкурса в сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook. Информация об отметках передаётся оргкомитетом в жюри по окончании приема работ и читательского голосования.

Оргкомитет контролирует корректность интернет-голосования за каждый материал и может обнулить все результаты голосования или их часть при выявлении «накруток» голосов.



Трактовка результатов интернет-голосования и работы жюри

 1-3 места – победители

 4-10 места – призёры

 Приз читательских симпатий – награждается 3 участника, набравшие наибольшее количество отметок «Нравится» в интернет-голосовании, вне зависимости от баллов, начисленных жюри.

 Специальные награды от «Зари молодёжи» для школьников старших классов (9-11) за креативность и профессионализм – 10 призов. К 100-летию газеты «Заря молодёжи» Саратовское региональное отделение Союза журналистов России, редакция интернет-газеты «Заря молодёжи» www.gazetazm.ru проводят конкурс воспоминаний «СТО ЛЕТ ОЗАРЕНИЙ».В сентябре 2019 года газета «Заря молодёжи» отмечает вековой юбилей.Сто лет назад, 6 сентября 1919 года, со «Странички юного пролетария» в губернской партийной газете началась история одной из первых российских молодёжных газет.«Заря молодёжи» дала сотни имён не только саратовской и российской журналистике. Она впервые рассказала о многих вошедших затем в российскую историю выдающихся деятелях науки и техники, мастерах культуры, героях войны и труда. Со страниц «Зари молодёжи» впервые улыбнулся миру Юрий Гагарин.Столетний юбилей газеты – это праздник не только журналистов, но, в первую очередь, читателей, для которых журналисты работали. Общее число читателей сложно вообразить, если учесть, что только во второй половине 80-х годов у «Зари молодёжи» было ежегодно 40-50 тысяч подписчиков по Саратовской области и за её пределами.Менялись названия и формы выпуска, приостанавливался и вновь возобновлялся выход издания, и все это время газета жила тревогами и радостями, чаяниями и надеждами читателей, региона, страны. Для многих тысяч жителей Саратова и области газета дала ответ на вопрос «Кем быть? Каким быть?».Газета в своём печатном воплощении не выходит уже двадцать лет, но живы в памяти читателей и авторов тёплые воспоминания о том, какую роль сыграла она в их судьбе, кому озарила новые дороги, чьи имена и таланты открыла.Эти воспоминания заслуживают того, чтобы их сохраняли и передавали от поколения к поколению.Вот почему редакция интернет-газеты «Заря молодёжи» при поддержке Саратовского регионального отделения Союза журналистов России в юбилейный для газеты год проводит конкурс воспоминаний «Сто лет оЗАРЕний».Открытый конкурс воспоминаний «Сто лет оЗАРЕний» (далее – конкурс) посвящён празднованию в 2019 году столетия газеты «Заря молодёжи».На конкурс принимаются: воспоминания читателей «Зари молодёжи» разных лет о роли, которую сыграла газета в их жизни и о работниках редакции, с которыми их свела судьба; эссе об отражении на страницах «Зари молодёжи» значимых событий саратовской и российской истории, жизни и деятельности людей, внёсших вклад в историю области и страны. Хронологические рамки эссе 1919-1999 гг.Цель конкурса – повышение интереса жителей Саратова и области всех возрастов к своему историческому прошлому, популяризация истории.Задачи конкурса: сохранение исторической памяти поколений; привлечение детей и подростков через сбор и запись воспоминаний их старших родственников и знакомых к активному изучению истории Саратовской области и областной печати, истории своей семьи. создание стимулов для развития исследовательской и творческой деятельности молодёжи; воспитание школьников и студентов на положительных примерах старших поколений.Организаторы конкурса: Саратовское региональное отделение Союза журналистов России, редакция интернет-газеты «Заря молодёжи» www.gazetazm.ruКонкурс проводится на следующих Интернет-площадках: Сайт газеты «Заря молодёжи» www.gazetazm.ru Сайт регионального отделения Союза журналистов России www.sarunion.ru Социальная сеть «Одноклассники» Социальная сеть «ВКонтакте» Социальная сеть «Facebook»В конкурсе могут принять участие все желающие, независимо от возраста и места проживания. Приветствуется и поощряется специальными призами участие в конкурсе школьников, которые помогут представителям старших поколений записать воспоминания.Первые тысячи строк – журналисты и авторы «Зари молодёжи» рассказывают о своём опыте работы в газете, о журналистском дебюте, делятся воспоминаниями о журналистах газеты."Заря молодёжи" в истории моей семьи и страны – читатели разных лет делятся воспоминаниями о том, какую роль сыграла газета в их судьбе, кому озарила новые дороги, чьи имена и таланты открыла. В числе авторов воспоминаний могут оказаться как рядовые читатели, которым газета помогала быть в гуще событий, так и те, чья работа и творчество, успехи и победы нашли отражение на страницах издания.На конкурс принимаются материалы исключительно в электронной форме.Текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, с соблюдением правил правописания, норм морали и права. Если участник конкурса записывает воспоминания со слов очевидцев-участников описываемых событий, он должен указать полностью Ф.И.О. респондентов, их должность (статус) на момент описываемых событий и в настоящее время. При этом участник конкурса подтверждает, что респонденты дали ему согласие на публикацию их воспоминаний в открытой печати.При написании эссе желательно указание дополнительных использованных источников.Текстовые материалы выполняются в текстовом редакторе Microsoft Word 2003-10, 14 кегль, через один интервал, выравнивание по ширине страницы, переносы выключены, нумерации страниц нет, сноски постраничные.В начале текста нужно полностью указать Ф.И.О. автора, город проживания, электронную почту для связи с участником конкурса. Участник конкурса, отправляя свою работу, дает согласие на публикацию в тексте конкурсного материала Ф.И.О. автора, фото (при наличии) и город его проживания.Электронная почта не публикуется, не передается третьим лицам и служит средством связи с участником конкурса.Фотоматериалы прилагаются к работам по желанию участника конкурса. Они должны быть отсканированы с разрешением не менее 100 dpi, размером не менее 300px по ширине и 200px по высоте и записаны в формате JPG. В работах, проиллюстрированных фотоматериалами, необходимо перечислить прилагаемые файлы и указать в пояснении к каждой фотографии: название события, время и место события, фамилии и имена изображенных (хотя бы главного героя – с указанием его положения на групповом фото).Участники конкурса предоставляют редакции «Зари молодёжи» неэксклюзивное право на безвозмездное использование текстовых и фотоматериалов в других публикациях издания для информирования читателей о ходе и итогах конкурса, а также в иных информационных продуктах.Требования к объему конкурсных материалов: воспоминания читателей - от 1000 до 5000 знаков, включая пробелы. эссе – от 5000 до 10000 знаков, включая пробелы.Превышение объема конкурсных материалов не влияет на их оценку жюри, но может затруднить ознакомление с ними болельщиков.- фото – 1-2, по желанию автора.Конкурс проводится с 1 апреля по 8 сентября 2019 года и состоит из следующих этапов:С 1 апреля по 31 июля 2019 года. Приём, отбор и публикация воспоминаний и эссе на сайте проекта. Проведение открытого голосования посетителей интернет-площадок конкурса за представленные работы.С 1 по 31 августа 2019 года. Работа жюри по отбору лучших публикаций.С 1 по 8 сентября 2019 года. Подведение итогов. Публикация списков победителей и лауреатов. Торжественное вручение наград на мероприятии, посвящённом юбилею «Зари молодёжи» и Международному дню солидарности журналистов.Работы победителей и призёров будут изданы в электронном сборнике и опубликованы на сайтах организаторов.1. Организаторы формируют оргкомитет конкурса из своих представителей, а также представителей общественных организаций и объединений.2. Участники конкурса через специальную форму на сайте «Зари молодёжи» отправляют в оргкомитет свои работы.3. Оргкомитет проводит прием конкурсных работ, проверку на соответствие целям и задачам конкурса, размещает одобренные материалы на интернет-площадках и организует интернет-голосование посетителей площадок (болельщиков) за конкурсные материалы.4. Болельщики оценивают опубликованные конкурсные работы голосованием на сайте «Зари молодёжи», а также в пабликах соцсетей, посвящённых конкурсу.5. Не позднее, чем за месяц до окончания отбора конкурсных работ оргкомитет формирует жюри конкурса, приглашая к сотрудничеству экспертов из органов власти, творческих союзов, общественных организаций.6. По завершении приема и отбора конкурсных работ оргкомитет передает их жюри вместе с информацией о результатах голосования болельщиков на интернет-площадках.7. В течение месяца жюри рассматривает конкурсные работы, определяет победителей и призёров Конкурса и представляет протокол заседания в Оргкомитет Конкурса.8. Оргкомитет организует торжественное вручение наград победителям и призёрам. Победители и призёры конкурса награждаются почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами организаторов конкурса, органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций.9. Организации, предприятия, индивидуальные предприниматели, физические лица могут по согласованию с оргкомитетом конкурса учредить дополнительные призы и награды для победителей и призёров конкурса.Отбор конкурсных работ проводится Оргкомитетом с учётом требований к оформлению и содержанию, соответствию работ целям и задачам конкурса. Оргкомитет вправе отказать в публикации материала при нарушении участником конкурса указанных требований.Болельщики, ознакомившись с опубликованной конкурсной работой, вправе оценить материал проставлением отметки «нравится», либо оставить без отметки. Учитываются только положительные оценки материала.Жюри оценивает материалы конкурса по следующим критериям:соответствие работы целям и задачам конкурса, тематике номинации 0-5содержательность, глубина раскрытия темы 0-5достоверность фактов 0-2грамотность, художественные достоинства текста 0-5наличие фото участника конкурса 0-1наличие и качество иллюстративного материала 0-5общее эмоциональное восприятие 0-5дополнительные баллы школьникам-участникам конкурса за качество интервью 0-5дополнительные баллы школьникам-участникам конкурса за качество и объем использованных дополнительных источников 0-5дополнительные баллы за использование архивных источников (в том числе выпусков газеты) и приложение к работе их фото 0-2Максимально возможное количество баллов 40Дополнительно присуждается 1 балл за каждые 1000 отметок «Нравится» при голосовании болельщиков на сайте «Зари молодёжи» и пабликах конкурса в сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook. Информация об отметках передаётся оргкомитетом в жюри по окончании приема работ и читательского голосования.Оргкомитет контролирует корректность интернет-голосования за каждый материал и может обнулить все результаты голосования или их часть при выявлении «накруток» голосов. 1-3 места – победители 4-10 места – призёры Приз читательских симпатий – награждается 3 участника, набравшие наибольшее количество отметок «Нравится» в интернет-голосовании, вне зависимости от баллов, начисленных жюри. Специальные награды от «Зари молодёжи» для школьников старших классов (9-11) за креативность и профессионализм – 10 призов.