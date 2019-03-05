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К 100-летию газеты «Заря молодёжи» проводится конкурс воспоминаний
Актуально » Главные новости — 26-марта-2019 — прочитано 54 раз
К 100-летию газеты «Заря молодёжи» Саратовское региональное отделение Союза журналистов России, редакция интернет-газеты «Заря молодёжи» www.gazetazm.ru проводят конкурс воспоминаний «СТО ЛЕТ ОЗАРЕНИЙ».
В сентябре 2019 года газета «Заря молодёжи» отмечает вековой юбилей.
Сто лет назад, 6 сентября 1919 года, со «Странички юного пролетария» в губернской партийной газете началась история одной из первых российских молодёжных газет.
«Заря молодёжи» дала сотни имён не только саратовской и российской журналистике. Она впервые рассказала о многих вошедших затем в российскую историю выдающихся деятелях науки и техники, мастерах культуры, героях войны и труда. Со страниц «Зари молодёжи» впервые улыбнулся миру Юрий Гагарин.
Столетний юбилей газеты – это праздник не только журналистов, но, в первую очередь, читателей, для которых журналисты работали. Общее число читателей сложно вообразить, если учесть, что только во второй половине 80-х годов у «Зари молодёжи» было ежегодно 40-50 тысяч подписчиков по Саратовской области и за её пределами.
Менялись названия и формы выпуска, приостанавливался и вновь возобновлялся выход издания, и все это время газета жила тревогами и радостями, чаяниями и надеждами читателей, региона, страны. Для многих тысяч жителей Саратова и области газета дала ответ на вопрос «Кем быть? Каким быть?».
Газета в своём печатном воплощении не выходит уже двадцать лет, но живы в памяти читателей и авторов тёплые воспоминания о том, какую роль сыграла она в их судьбе, кому озарила новые дороги, чьи имена и таланты открыла.
Эти воспоминания заслуживают того, чтобы их сохраняли и передавали от поколения к поколению.
Вот почему редакция интернет-газеты «Заря молодёжи» при поддержке Саратовского регионального отделения Союза журналистов России в юбилейный для газеты год проводит конкурс воспоминаний «Сто лет оЗАРЕний».
ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе воспоминаний
«Сто лет оЗАРЕний»
1.Общие положения
Открытый конкурс воспоминаний «Сто лет оЗАРЕний» (далее – конкурс) посвящён празднованию в 2019 году столетия газеты «Заря молодёжи».
На конкурс принимаются:
воспоминания читателей «Зари молодёжи» разных лет о роли, которую сыграла газета в их жизни и о работниках редакции, с которыми их свела судьба;
эссе об отражении на страницах «Зари молодёжи» значимых событий саратовской и российской истории, жизни и деятельности людей, внёсших вклад в историю области и страны. Хронологические рамки эссе 1919-1999 гг.
Цель конкурса – повышение интереса жителей Саратова и области всех возрастов к своему историческому прошлому, популяризация истории.
Задачи конкурса:
сохранение исторической памяти поколений;
привлечение детей и подростков через сбор и запись воспоминаний их старших родственников и знакомых к активному изучению истории Саратовской области и областной печати, истории своей семьи.
создание стимулов для развития исследовательской и творческой деятельности молодёжи;
воспитание школьников и студентов на положительных примерах старших поколений.
Организаторы конкурса: Саратовское региональное отделение Союза журналистов России, редакция интернет-газеты «Заря молодёжи» www.gazetazm.ru
Конкурс проводится на следующих Интернет-площадках:
Сайт газеты «Заря молодёжи» www.gazetazm.ru
Сайт регионального отделения Союза журналистов России www.sarunion.ru
Социальная сеть «Одноклассники»
Социальная сеть «ВКонтакте»
Социальная сеть «Facebook»
2. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие все желающие, независимо от возраста и места проживания. Приветствуется и поощряется специальными призами участие в конкурсе школьников, которые помогут представителям старших поколений записать воспоминания.
3. Номинации конкурса
Первые тысячи строк – журналисты и авторы «Зари молодёжи» рассказывают о своём опыте работы в газете, о журналистском дебюте, делятся воспоминаниями о журналистах газеты.
"Заря молодёжи" в истории моей семьи и страны – читатели разных лет делятся воспоминаниями о том, какую роль сыграла газета в их судьбе, кому озарила новые дороги, чьи имена и таланты открыла. В числе авторов воспоминаний могут оказаться как рядовые читатели, которым газета помогала быть в гуще событий, так и те, чья работа и творчество, успехи и победы нашли отражение на страницах издания.
4. Требования к оформлению и содержанию работ
На конкурс принимаются материалы исключительно в электронной форме.
Текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, с соблюдением правил правописания, норм морали и права. Если участник конкурса записывает воспоминания со слов очевидцев-участников описываемых событий, он должен указать полностью Ф.И.О. респондентов, их должность (статус) на момент описываемых событий и в настоящее время. При этом участник конкурса подтверждает, что респонденты дали ему согласие на публикацию их воспоминаний в открытой печати.
При написании эссе желательно указание дополнительных использованных источников.
Текстовые материалы выполняются в текстовом редакторе Microsoft Word 2003-10, 14 кегль, через один интервал, выравнивание по ширине страницы, переносы выключены, нумерации страниц нет, сноски постраничные.
В начале текста нужно полностью указать Ф.И.О. автора, город проживания, электронную почту для связи с участником конкурса. Участник конкурса, отправляя свою работу, дает согласие на публикацию в тексте конкурсного материала Ф.И.О. автора, фото (при наличии) и город его проживания.
Электронная почта не публикуется, не передается третьим лицам и служит средством связи с участником конкурса.
Фотоматериалы прилагаются к работам по желанию участника конкурса. Они должны быть отсканированы с разрешением не менее 100 dpi, размером не менее 300px по ширине и 200px по высоте и записаны в формате JPG. В работах, проиллюстрированных фотоматериалами, необходимо перечислить прилагаемые файлы и указать в пояснении к каждой фотографии: название события, время и место события, фамилии и имена изображенных (хотя бы главного героя – с указанием его положения на групповом фото).
Участники конкурса предоставляют редакции «Зари молодёжи» неэксклюзивное право на безвозмездное использование текстовых и фотоматериалов в других публикациях издания для информирования читателей о ходе и итогах конкурса, а также в иных информационных продуктах.
Требования к объему конкурсных материалов:
воспоминания читателей - от 1000 до 5000 знаков, включая пробелы.
эссе – от 5000 до 10000 знаков, включая пробелы.
Превышение объема конкурсных материалов не влияет на их оценку жюри, но может затруднить ознакомление с ними болельщиков.
- фото – 1-2, по желанию автора.
5. Сроки и этапы проведения Конкурса
Конкурс проводится с 1 апреля по 8 сентября 2019 года и состоит из следующих этапов:
С 1 апреля по 31 июля 2019 года. Приём, отбор и публикация воспоминаний и эссе на сайте проекта. Проведение открытого голосования посетителей интернет-площадок конкурса за представленные работы.
С 1 по 31 августа 2019 года. Работа жюри по отбору лучших публикаций.
С 1 по 8 сентября 2019 года. Подведение итогов. Публикация списков победителей и лауреатов. Торжественное вручение наград на мероприятии, посвящённом юбилею «Зари молодёжи» и Международному дню солидарности журналистов.
Работы победителей и призёров будут изданы в электронном сборнике и опубликованы на сайтах организаторов.
6. Организация и порядок проведения конкурса и награждения победителей и призеров
1. Организаторы формируют оргкомитет конкурса из своих представителей, а также представителей общественных организаций и объединений.
2. Участники конкурса через специальную форму на сайте «Зари молодёжи» отправляют в оргкомитет свои работы.
3. Оргкомитет проводит прием конкурсных работ, проверку на соответствие целям и задачам конкурса, размещает одобренные материалы на интернет-площадках и организует интернет-голосование посетителей площадок (болельщиков) за конкурсные материалы.
4. Болельщики оценивают опубликованные конкурсные работы голосованием на сайте «Зари молодёжи», а также в пабликах соцсетей, посвящённых конкурсу.
5. Не позднее, чем за месяц до окончания отбора конкурсных работ оргкомитет формирует жюри конкурса, приглашая к сотрудничеству экспертов из органов власти, творческих союзов, общественных организаций.
6. По завершении приема и отбора конкурсных работ оргкомитет передает их жюри вместе с информацией о результатах голосования болельщиков на интернет-площадках.
7. В течение месяца жюри рассматривает конкурсные работы, определяет победителей и призёров Конкурса и представляет протокол заседания в Оргкомитет Конкурса.
8. Оргкомитет организует торжественное вручение наград победителям и призёрам. Победители и призёры конкурса награждаются почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами организаторов конкурса, органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций.
9. Организации, предприятия, индивидуальные предприниматели, физические лица могут по согласованию с оргкомитетом конкурса учредить дополнительные призы и награды для победителей и призёров конкурса.
7. Критерии отбора и оценивания конкурсных работ
Отбор конкурсных работ проводится Оргкомитетом с учётом требований к оформлению и содержанию, соответствию работ целям и задачам конкурса. Оргкомитет вправе отказать в публикации материала при нарушении участником конкурса указанных требований.
Болельщики, ознакомившись с опубликованной конкурсной работой, вправе оценить материал проставлением отметки «нравится», либо оставить без отметки. Учитываются только положительные оценки материала.
Жюри оценивает материалы конкурса по следующим критериям:
Критерий Баллы
соответствие работы целям и задачам конкурса, тематике номинации 0-5
содержательность, глубина раскрытия темы 0-5
достоверность фактов 0-2
грамотность, художественные достоинства текста 0-5
наличие фото участника конкурса 0-1
наличие и качество иллюстративного материала 0-5
общее эмоциональное восприятие 0-5
дополнительные баллы школьникам-участникам конкурса за качество интервью 0-5
дополнительные баллы школьникам-участникам конкурса за качество и объем использованных дополнительных источников 0-5
дополнительные баллы за использование архивных источников (в том числе выпусков газеты) и приложение к работе их фото 0-2
Максимально возможное количество баллов 40
Дополнительно присуждается 1 балл за каждые 1000 отметок «Нравится» при голосовании болельщиков на сайте «Зари молодёжи» и пабликах конкурса в сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook. Информация об отметках передаётся оргкомитетом в жюри по окончании приема работ и читательского голосования.
Оргкомитет контролирует корректность интернет-голосования за каждый материал и может обнулить все результаты голосования или их часть при выявлении «накруток» голосов.
Трактовка результатов интернет-голосования и работы жюри
1-3 места – победители
4-10 места – призёры
Приз читательских симпатий – награждается 3 участника, набравшие наибольшее количество отметок «Нравится» в интернет-голосовании, вне зависимости от баллов, начисленных жюри.
Специальные награды от «Зари молодёжи» для школьников старших классов (9-11) за креативность и профессионализм – 10 призов.